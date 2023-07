De la jornada de 37,5 horas a la reforma del SEPE, estas son las propuestas de empleo.

Queda una semana para que los diferentes partidos políticos den comienzo de forma oficial a la campaña electoral para los comicios del próximo 23 de julio. Sin embargo, los representantes de PP, PSOE, Sumar y Vox ya han comenzado a esbozar sus propuestas para hacer frente al principal reto de la economía española: la reducción de la tasa de paro más elevada de la Unión Europea. La reforma laboral acordada por los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo en diciembre de 2021 ha probado sus efectos para reducir la temporalidad contractual y a lo largo de la legislatura se han creado más de dos millones de empleos netos. No obstante, esto no ha evitado que el número de personas en paro roce los tres millones.

A pesar de que los cuatro principales políticos a nivel nacional coinciden en el diagnóstico, no lo hacen en las medidas que entienden que se deben poner en marcha para revertir esta situación. Los dos integrantes del gobierno de coalición tampoco comparten posturas en esta materia, después de que las carteras de Seguridad Social -en manos del ala socialista- y de Trabajo -controlada por Unidas Podemos, ahora integrados en Sumar- hayan escenificado diferentes desencuentros por la regularización de los trabajadores extranjeros o la posible ampliación del periodo de cálculo de la pensión, cuando se estaba negociando la última reforma.

Formación de desempleados de larga duración y jóvenes

El PSOE es plenamente consciente de este escollo, como reconocieron Pedro Sánchez y José Luis Escrivá en la primera de las 'sesiones de trabajo' organizadas en Ferraz. Los socialistas coincidieron en poner el foco en la calidad del empleo de cara a los próximos cuatro años, para lo que entendían que era fundamental acompañar tanto a parados de larga duración de más de 55 años como a los desempleados más jóvenes, de manera que pudiesen reconvertirse y encontrar un nuevo empleo. El partido mayoritario en el Gobierno defiende que las microacreditaciones son la fórmula perfecta para alcanzar este objetivo, dado que permite acreditar la experiencia profesional de los trabajadores más veteranos o abrir la puerta a nuevos sectores productivos.

El principal partido de la oposición, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, también ha recalcado la relevancia de invertir en la formación de las personas desempleadas para fomentar el crecimiento de la economía en su conjunto. El Partido Popular aún no ha desvelado los detalles del programa económico del que Juan Bravo es la cara más visible, pero sí ha prometido lanzar un cheque al efecto para, por un lado, motivar a los parados para adquirir nuevas habilidades y por el otro, solucionar el problema de mano de obra cualificada que sectores como la energía afirman enfrentar. El partido de centroderecha, al igual que el PSOE, pone el foco en los jóvenes y en los trabajadores más próximos a la edad de jubilación.

Reforma del SEPE

La Ley de Empleo, aprobada por las Cortes Generales en el mes de marzo, comprendía, entre otras medidas, la modernización del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para dar paso a la denominada como Agencia Española de Empleo. Yolanda Díaz aseguró entonces que la nueva oficina estaría disponible en un plazo de seis meses, es decir, en septiembre, aunque el adelanto electoral pone en cuestión el cumplimiento de estos plazos. La idea de esta norma era transformar el servicio para ofrecer una atención más individualizada y mejorar la conexión con las empresas para la gestión de ofertas. La líder de Sumar ha destacado la importancia de avanzar en este sentido, por lo que se espera que traslade estas tesis al programa que se dará a conocer en los próximos días.

Sánchez y Feijóo comparten la necesidad de repensar este servicio público, no obstante, el líder 'popular' no ha entrado en detalles sobre cómo planea llevarlo a cabo. Por su parte, el presidente del Gobierno ha abogado por crear un mercado único de empleo, de manera que la persona desempleada no solo pueda conocer las vacantes de empleo existentes en su comunidad autónoma o provincia, sino también las del resto del país. Para los líderes de los dos principales partidos del plano nacional, es fundamental mejorar la eficacia del SEPE, ya que la colocación de trabajadores a través de este sistema es prácticamente anecdótica, de acuerdo con las estadísticas.

El partido de Santiago Abascal también se ha mostrado muy crítico con este organismo en las preguntas e interpelaciones lanzadas en el Congreso de los Diputados en las sesiones de control al Gobierno. Sin embargo, no ha puesto sobre la mesa ninguna medida para renovarlo. Por contra, Vox apuesta por reducir las cotizaciones que abonan las empresas para favorecer la contratación de desempleados. En concreto, en su programa para las elecciones autonómicas del 28 de mayo -único para todo el país- apostó por aplicar una reducción del 20% a aquellas compañías que hicieran contratos de carácter indefinido.

Reducción de la jornada laboral



La reducción de la jornada laboral es uno de los eslóganes principales de la plataforma de la ministra de Trabajo, una iniciativa que ha defendido férreamente durante años el fundador de Más País, Íñigo Errejón, ahora también integrado en Sumar. Yolanda Díaz se ha comprometido a reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas en 2024 si gobierna, mientras que se ha marcado el objetivo de recortarlas hasta las 32 a medio plazo, en 2032. "Si ganamos y gobernamos, el año que viene sales una hora antes del trabajo", asegura Díaz.

No obstante, la formación a la izquierda del PSOE, parece no contar con la complicidad de su socio de gobierno para materializar esta promesa electoral. Sánchez y Escrivá dejaron entrever hace apenas dos semanas que la reducción de las horas de trabajo era una conquista que debía quedar en el plano de la negociación colectiva, esto es, en las conversaciones que mantengan los representantes de los trabajadores con los empresarios por "respeto a la reforma laboral". Así, los socialistas descartaban atajar esta demanda ciudadana a través de una norma.

Rebajas en el IRPF según la renta

El gobierno de coalición impulsó una reducción del tipo nacional del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos trabajadores con rentas inferiores a los 21.000 euros. Los socios del Ejecutivo han defendido la progresividad de esta medida y criticado frontalmente la propuesta del PP de reducir este impuesto a los que ganen menos de 40.000 euros. El equipo de Feijóo no ha concretado más detalles, pero sí ha asegurado que esta medida tendría efectos retroactivos desde enero de 2023.

El IRPF se configura por tramos a los que se aplica un tipo que oscila entre el 9,5% y el 24,5%, de manera que cuando la renta supera el límite de un tramo, se aplica el gravamen correspondiente para esa cantidad. Lo que supone que tanto una renta de 20.000 como una de 60.000 se verían beneficiadas de esta política, puesto que en la segunda apreciaría una rebaja en el IRPF de los primeros 40.000 euros. Por ello, ha recibido las críticas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a pesar de que el PP ha asegurado que es una medida destinada a las rentas medias y bajas.

Vox apenas ha hecho referencia a esta cuestión en las últimas semanas, centrado en la configuración de los pactos autonómicos con el PP, pero en su programa electoral del 28 de mayo recogían su voluntad de crear un tipo fijo del 20% que sería de aplicación para todas las rentas inferiores a los 60.000 euros. Al tiempo que apostaban por elevar el mínimo personal y familiar exento a pagar por este concepto hasta los 12.000 euros. Este límite varía en función de cada territorio para la parte del impuesto que corresponde a este nivel de gobierno, no obstante, el Ejecutivo elevó el mínimo exento a nivel nacional de 14.000 a 15.000 a comienzos de 2023.