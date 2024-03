Junts acusa a Sánchez de renunciar a los Presupuestos por una estrategia electoral

La portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, ha acusado al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de renunciar a los Presupuestos Generales del Estado de 2024 por un mero cálculo electoral. El Ejecutivo anunció la pasada semana que paralizaba la tramitación de las cuentas de este año para centrarse en las del próximo ejercicio, después de que el líder de la Generalitat, Pere Aragonès, disolviera el Parlament -al ser incapaz de sacar adelante su propio proyecto de Presupuestos- y convocase elecciones en Cataluña el próximo 12 de mayo, nueve meses antes de que se extinguiera la legislatura.

"Es una decisión de campaña electoral, no una decisión de país", ha reprochado Nogueras al jefe del Ejecutivo, que demuestra a su juicio que "no tienen proyecto para Cataluña". Más aún, la portavoz del grupo independentista ha aseverado que la presentación de los Presupuestos, la medida económica clave de la legislatura, iba a obligar al Gobierno de Sánchez a "enseñar sus cartas, que sabe perfectamente que no van a gustar en Catalunña”. Desde Junts consideran que con este giro de guion los socialistas favorecen la campaña de su candidato por el PSC, el exministro de Sanidad Salvador Illa.

La convocatoria en Cataluña y su proximidad con las elecciones vascas del próximo 21 de abril iba a complicar las negociaciones entre el Gobierno y los grupos parlamentarios afectados por ambos comicios. Tanto Junts y ERC, por un lado, como PNV y EH Bildu, por otro, dieron su voto favorable a la investidura de Sánchez y su apoyo era clave para poder sacar adelante el texto que desgrana las prioridades políticas del Gobierno de coalición.

Sánchez ha recordado a Nogueras que desde que está en el poder Cataluña -como el resto de autonomías- la inversión del Estado en la región se ha situado en máximos y esta ha obtenido, además, unos recursos récord provenientes del sistema de financiación. Ha sido así en unos ejercicios en los que la recaudación tributaria se ha disparado por la fuerte recuperación de la economía tras la pandemia y su impacto y el de la inflación en los ingresos.

Saber 'leer' el momento político

"Estamos haciendo una apuesta clara por la convivencia, por el desarrollo económico y por la extensión de derechos", ha defendido Sánchez, a la vez que incidía en que su Ejecutivo también ha favorecido de forma decidida el autogobierno, frente a la ruptura con España que ha promovido el partido de Carles Puigdemont o frente al esfuerzo por recentralizar del PP. Ha recordado así el traspaso de Rodalíes o de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que la convocatoria electoral en Cataluña "altera el momento político" y ha defendido la necesidad de "saber leer la realidad". Las de 2024 son unas cuentas que no han salido adelante por la concatenación de procesos electorales. La convocatoria de elecciones generales el pasado 23 de julio pasado -ante el mal resultado obtenido por los socialistas en los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo- y las dificultades para conformar gobierno obligaron a prorrogar las cuentas de 2023 el pasado 1 de enero.

El objetivo del ministerio de Hacienda era aprobar las de este año a lo largo del primer semestre como muy tarde, dado que a finales de junio arranca el periodo para elaborar las del siguiente ejercicio con la presentación del cuadro macroeconómico, de los objetivos de estabilidad y del techo de gasto. Ante el retraso de las cuentas, se ha optado por "presentar pronto" los presupuestos de 2025, ha zanjado la 'número dos' del Gobierno.