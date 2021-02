Los mejores países para jubilarse: paraísos para pensiones altas y bajas

Jubilarse fuera de España es cada vez más común. Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social, 115.000 pensiones son pagadas en la actualidad en el extranjero. Los motivos pueden ser diversos: mejorar el clima, conocer otros lugares, disminuir el pago de impuestos -bien para estirar más el presupuesto, o por el simple hecho de pagar menos-, mejores prestaciones… Eso sí, para poder beneficiarse de estas últimas condiciones resulta necesario pasar, al menos, 183 días en el país de destino.

Si el interés principal de la mudanza es reducir los impuestos, existen países donde bajar la presión fiscal desde el 35% de España al 0%, aunque lo cierto es que en muchas ocasiones se trata de paraísos fiscales, donde la falta de transparencia atrae capital de actividades delictivas. Aun así, no todos los países con impuestos bajos, o nulos, son paraísos fiscales. Es el caso de Andorra que, aunque lo fue hasta 2011, ya no es considerado así por parte de España.

Otras opciones para jubilarse sin reparar en gastos son las Islas Bahamas, uno de los países más ricos del Caribe; Mónaco, donde por hacer una inversión en forma de depósito por una cantidad de 500.000 euros o por comprar una propiedad por el mismo importe, se obtiene la residencia permanente; Omán, donde además de no tener que pagar impuesto sobre la renta y ganancias de capital, el IVA es del 0%; O Qatar, el país con el PIB per cápita más alto del mundo, y donde la seguridad no será un problema al contar con los índices de criminalidad más bajos del mundo.

Opciones de menor presupuesto



Los bolsillos más modestos también pueden encontrar alternativas. De hecho, puede ser la opción para muchos jubilados que, sin poder completar su jubilación con ahorro privado, no llegan a cobrar 700 euros al mes. Está claro que, tal y como recomienda Finect, y sobre todo si se piensan en las pensiones del futuro, lo mejor es ahorrar durante la vida laboral.

Por pequeñas cantidades que sean, el largo plazo hará aumentar exponencialmente la hucha. Pero si ya es tarde para ello, o aun teniendo esa posibilidad, se quieren explorar nuevos territorios, Vanuatu está exento de impuestos de la renta y facilita el permiso de residencia por la compra de una propiedad de 80.000 dólares (66.000 euros) e ingresos mínimos de 2.000 dólares al mes (1650 euros).

Otras opciones para vivir el retiro son las propuestas por 'International Living', la organización elabora desde hace años un índice de los mejores países para jubilarse. Para ello, tienen en cuenta los costes del alquiler, de los servicios médicos o del coste de vida, entre otras variables.

En la lista, aunque la media de puntuaciones no coloca a Vietnam en el primer puesto del ranking (10), sí lo hace en la categoría de coste de vida. De hecho, con un 99 sobre 100 saca varios puntos a los primeros países de la lista: Costa Rica (84), Panamá (83) y México (87). Según el índice, las parejas que han establecido sus hogares en la ciudad montañosa de Dalat dicen que no están sacrificando nada para mantenerse dentro de un presupuesto de 800 dólares al mes o menos (660 euros), y los expatriados en Nha Trang están entusiasmados con gastar 1.000 por mes (unos 820 euros) y "vivir como ricos". Incluso en las ciudades más caras, Hanói, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh (Saigón), pueden vivir cómodamente por menos de 1.500 dólares (algo más de 1.200 euros) al mes.

En los mercados tradicionales resulta posible adquirir vaqueros o medicinas tradicionales por menos de dos dólares. Sus paisajes maravillosos, como la bahía de Halong, sus pueblos con vistas a los campos de arroz con terrazas que se extienden hasta el horizonte, o sus cuevas -las más grandes del mundo- harán el resto. Y si lo que preocupa es el idioma, según 'International Living' el vietnamita es muy sencillo de aprender, además casi todo el mundo habla bien inglés. Y si ninguna de las dos opciones convence, la calidez y simpatía de sus habitantes, sin duda, facilitarán la llegada.

Ahora bien, por suerte los españoles pueden elegir dentro del ranking muchos países en los que el idioma no será una barrera. Entre las 10 primeras posiciones se encuentran, además de Costa Rica y México, Colombia y Ecuador. Y aunque, otras categorías hagan que Bolivia y Nicaragua bajen al puesto 24 y 25, su nivel de coste de vida se puntúa con un 94 y 88, respectivamente. De todos modos, por ejemplo, en Costa Rica, mejor país para vivir, una pareja puede vivir cómodamente con 2.000 dólares (unos 1650 euros) al mes, y con todas las comodidades con un presupuesto entre los 2.500 y los 3.000 dólares (2.060 – 2.500 euros). Una de las cosas que, de nuevo, más valoran los expatriados es lo cálidos y acogedores que son los ticos (costarricenses). “Son personas maravillosas, deseosas de compartir la magia de su cultura, comida y tradiciones con los extranjeros”, afirma el estudio.