Las pensiones que puedes cobrar si solo has cotizado el mínimo de 15 años

Para poder acceder a una pensión contributiva resulta necesario tener un mínimo de 15 años cotizados. Con ello, los pensionistas tienen derecho a cobrar la cuantía que corresponda al 50% de su base reguladora. Para calcular que importe se recibirá llegado el momento del retiro se tienen en cuenta los últimos 24 años, es decir las últimas 288 bases de cotización que se dividen entre 336. A partir del próximo año, se tendrán en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años y para valorarlo se dividirán las 300 bases entre 350.

A la hora de contabilizar los 15 años que, como mínimo, se deben tener cotizados para acceder a una pensión contributiva se suman todas las cotizaciones que se hayan realizado durante la vida laboral. También las realizadas en periodos de desempleo, maternidad o paternidad, riesgo durante el embarazo (o lactancia) y incapacidad temporal. De igual modo, computan las cotizaciones en otros regímenes de seguridad social, aunque ya estén extintos. Por ejemplo, el especial agrario, el INP o los seguros sociales antes de 1967. Sin olvidar, las denominadas cotizaciones ficticias, por ejemplo, las reconocidas por cuidado de hijos o las de suspensión por contrato en situaciones de violencia de género.

Ahora bien, si tras dividir al 50% la base reguladora, -ya que para acceder al 100% en 2021 es necesario haber cotizado 36 años-, y realizar el cálculo, la pensión final resulta inferior a la mínima, se puede acceder al complemento por mínimos hasta alcanzar el importe de la pensión mínima. En concreto, la pensión mínima para 2021 está fijada para 2021 en los 851 euros mensuales (14 pagas) para los jubilados con cónyuge a cargo, en los 654,60 euros mensuales si se tiene cónyuge, pero éste no está a cargo, y en los 689,7 euros, en caso de unidad económica unipersonal.

Lo cierto es que el complemento por mínimos no se reconoce automáticamente a todo el mundo, y, además, aun concediéndose no se garantiza que la pensión llegue al mínimo anual. Este beneficio no puede superar los 402,8 euros en 2021, que es la cuantía de la pensión no contributiva. De tal modo que, si un trabajador ha generado una pensión de 200, solo podrá recibir 602,8 euros mensuales sea cual sea su casuística. Por el contrario, si tuviese derecho a recibir 500 euros, sumaría a esta mensualidad, en el caso de unidad económica unipersonal, 189,7 euros y cobraría los 689,7 euros en los que está fijada la pensión mínima este ejercicio para este supuesto.

Además, para acceder a este complemento se exigen varios requisitos, los principales es que a partir del 1 de enero de 2013 es obligatorio acreditar la residencia en España y para ello solo se podrá ausentar del territorio español más de 90 días. Tampoco se podrá cobrar una prestación por trabajo o capital que exceda los 7.638 euros al año. Hay que tener en cuenta que, aunque en un momento dado se haya concedido el complemento, éste se puede perder si se incumplen alguno de los requisitos.

Otras ayudas

Los mayores de 65 tienen derecho a recibir ciertas ayudas. Es el caso de la ayuda al alquiler que concede hasta un 50% de la renta mensual de la vivienda, contemplada dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y que por motivo del Covid – 19 ha sido aplazada su solicitud hasta el 31 de diciembre de 2022. Para poder acceder a ella no se deben recibir ingresos superiores a tres veces el IPREM, (en 2021, fijado en los 564,90 euros mensuales en 14 pagas, por lo que los ingresos no pueden superar los 23.725,8 anuales o los 1694,7 euros al mes). Tampoco se puede ser propietario de ninguna vivienda, ni superar los 100.000 euros de patrimonio.

En todo caso, las condiciones económicas de acceso a la jubilación resultan para muchos pensionistas paupérrimas, y la situación podría empeorar en los próximos años. Es por ello, que los asesores financieros recomiendan complementar la pensión pública con el ahorro privado. Para ello, su consejo pasa por empezar cuanto antes la hucha de la jubilación, de este modo será posible tomar mayores riesgos e intentar optar a una mayor rentabilidad, y beneficiarse de las ventajas del interés compuesto. En todo caso, si no se tienen los conocimientos financieros necesarios o se tienen dudas sobre qué productos seleccionar, lo más recomendable es acudir a un experto que realice un plan a medida en función de la situación personal de cada uno. Por poco que parezca el ahorro que se pueda reunir, llegada la jubilación puede marcar la diferencia.