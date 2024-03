Las nucleares bajan potencia ante el golpe en sus cuentas por el desplome de precios.

Corre nerviosismo en el sector nuclear. La cuenta atrás para el cierre de las centrales, la mayor presión fiscal que plantea el Gobierno a través de la 'tasa Enresa' y el hundimiento de los precios de la electricidad en el mercado mayorista como consecuencia de una mayor penetración renovable. Tres frentes que mantiene abiertos y que deja a las empresas titulares de los reactores con poco margen de maniobra.

Bajo este escenario, los datos de Red Eléctrica de España (REE) consultados por La Información reflejan una importante bajada de la carga de las centrales desde finales de febrero. De hecho, acumulan más de diez días consecutivos muy por debajo de la potencia instalada, de unos 7.117 megavatios (MW), desplazadas por el exceso de eólica.

El punto de inflexión se produjo el día 22. La potencia se situó en unos 7.000 MW durante un escaso cuarto de hora, y desde las 00.15 horas hasta las nueve de la mañana rondó los 6.000 MW. A partir de ahí, descendió durante el resto de la jornada hasta los 5.500 MW. Pues bien, la tendencia se ha mantenido hasta el cierre de este artículo, con mínimos de 5.000 MW y máximos alrededor de los 6.000 MW -datos hasta el 4 de marzo inclusive-.

Las nucleares no pueden ni cubrir impuestos

Por su parte, el 24 de febrero se dio un fallo en una válvula de control del agua de alimentación que provocó la parada automática de Ascó II, en Tarragona. El incidente provocó la nuclear recortase la capacidad hasta los 4.660 MW, pero esto se sale de cualquier decisión empresarial y no atiende a razones de mercado. Durante los dos días siguientes se mantuvo en cotas similares.

Las fuentes consultadas son contundentes y aseguran que las nucleares no pueden competir con los precios actuales de mercado. Afirman que incluso no pueden ni cubrir los impuestos, por lo que estarían pagando más cantidad de lo que ingresan. En este sentido, siempre que el 'pool' esté por debajo de los 25 euros/MWh, a las nucleares no les interesa producir y prefieren ahorrar en combustible.

La caída de la demanda, el menor precio del gas y la fuerte aportación de las renovables al 'mix' de producción está provocando que el 'pool' se hunda. Hemos visto incluso como ha encadenado once días consecutivos por debajo de los 10 euros/MWh, lo que supone la mayor racha de la historia del mercado ibérico. Este domingo llegó a estar en cero euros durante catorce horas. Además, los precios a futuro de la electricidad en España vuelven a moverse en rangos previos a la crisis energética, entre los 50-60 euros/MWh para la curva de 2024-2025, según datos de Grupo ASE.

"Lo que estamos viendo es que debido a la gran cantidad de renovables los precios de mercado han caído en picado. A pesar que la mayoría de costes de una nuclear son fijos, genere o no genere, hay una pequeña porción que no lo son, la generación de residuos por los que hay que parar. Así que sus propietarios han decidido bajar potencia. Tampoco se nota a nivel de generación ya que la inmensa mayoría del sistema eléctrico tiene capacidad suficiente estos días de generar sin emisiones, simplemente permite la entrada de más energía renovable", explica el director de proyectos energéticos Xavier Cugat.

Asimismo, Cugat hace hincapié en que tampoco se puede despreciar la posibilidad de que los propietarios de las nucleares que han decidido bajar potencia también lo hayan hecho para dar entrada a sus plantas de generación renovable. "A medida que nos acerquemos a 2027, fecha de cierre de la primera nuclear, y a medida que se implanten más renovables, y ya en 2025 el almacenamiento, esto irá siendo cada vez más frecuente", argumenta.

Estocada final con una mayor carga fiscal

El sector ha reclamado en distintas ocasiones un precio fijo para la energía nuclear y también ha pedido una rebaja fiscal alegando que el parque atómico puede contribuir con un precio más competitivo a la cobertura de los contratos a la tarifa regulada (PVPC). Sin embargo, desde el Ejecutivo se ha planteado la subida de la demoniada 'tasa Enresa', con la que los titulares de las centrales nucleares sufragan la gestión de los residuos radiactivos que está en manos de la empresa pública.

Desde su creación en 2005, la tasa con la que las centrales nucleares financian las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) ha ido en aumento conforme Enresa ha incrementado los costes de este. El Gobierno propone ahora una modificación que implicaría una subida del 40%, pasando de los 7,98 euros/MWh a 11,14 euros/MWh a partir de julio.

Un informe reciente de PwC señala que el total de impuestos y tasas para las centrales se sitúa en los 25 euros/MWh, que equivalen a entre un 35% y un 40% de su facturación anual. Con el aumento de la tasa que plantea el Gobierno, supondría hasta un 50% cuando los precios de la electricidad se sitúen alrededor de los 50 euros/MWh (media OMIP 2024-2034).

La patronal recurre ante la justicia

Foro de la Industria Nuclear Española, en el que se encuentran representadas Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP -además de otras organizaciones- ha presentado ya alegaciones al futuro Real Decreto que la actualizará y también recursos contenciosos administrativos contra los reales decretos por los que se aprueba el 7º PGRR y se abandona el ATC en Villar de Cañas (Cuenca).

Las cuatro grandes empresas eléctricas que gestionan centrales nucleares (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP España) firmaron su compromiso para el apagón nuclear en marzo de 2019 y dejarán de funcionar de manera escalonada entre 2027 y 2035. España tiene en la actualidad cinco centrales nucleares activas con siete reactores en total, que producen alrededor del 20% de la electricidad que se consume.