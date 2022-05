Patronal y sindicatos rompen la mesa y dejan al Gobierno sin su pacto de rentas

No habrá pacto de rentas. Como adelantó La Información, la patronal estaba esperando a que pasaran las celebraciones del Primero de Mayo para romper la mesa. Y ha llegado el día. Tras un último intento de acercamiento de posturas, los empresarios y los sindicatos han constatado este jueves que es imposible alcanzar un acuerdo en materia salarial y han dado por finalizadas las negociaciones. De este modo, el Gobierno se queda sin los cimientos que el presidente, Pedro Sánchez, esperaba que le facilitaran los agentes sociales para construir un pacto de rentas nacional que permita contener la escalada de la inflación y amortiguar su impacto sobre las empresas, las familias y la economía en general.

Tras semanas de negociaciones, empresarios y sindicatos no han conseguido ponerse de acuerdo para fijar una recomendación común de subida salarial para los convenios colectivos. ¿El escollo? Las cláusulas de revisión anual con el IPC que exigían CCOO y UGT para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al encarecimiento de la cesta de la compra y que la CEOE rechaza de plano porque, a su juicio, este tipo de salvaguardas terminan por provocar una espiral inflacionista, como advierte el Banco de España.

"Los sindicatos y organizaciones empresariales negociadoras del V AENC dan por cerrado el proceso de negociación para este año", ha anunciado CCOO tras la última reunión mantenida este jueves para analizar las últimas propuestas intercambiadas entre las organizaciones empresariales y sindicales en materia salarial. "Para CCOO, teniendo en cuenta el crecimiento de la inflación, la inestabilidad e incertidumbre de los precios, la cláusula de revisión salarial es fundamental, como única garantía de mantenimiento del poder de compra de los salarios", han explicado desde el sindicato, que acusa a las organizaciones empresariales de mantener su postura de no contemplar en un acuerdo general dicha cláusula de revisión.

De este modo, las partes han dado por cerrada la mesa de negociación para este año, según ha asegurado CCOO. Si bien fuentes de UGT reconocen que la negociación está rota en materia salarial, pero recuerdan que existen otros temas relacionados con la negociación colectiva que podrían retomarse más adelante. E incluso afirman que la propia negociación salarial podría volver a abordarse en los próximos meses. Y la CEOE también está en ese mood, ya que fuentes de la organización empresarial no descartan volver a sentarse con los sindicatos más adelante, cuando la inflación se sitúe en niveles más contenidos y permita un mayor acercamiento de posturas.

Desde CCOO aseguran que van a desplegar "con mayor intensidad el desarrollo de la negociación colectiva, tanto en el ámbito sectorial como en el de empresa", donde van a plantear las propuestas realizadas en materia salarial en la mesa del AENC, así como el resto de materias "que contribuyan al desarrollo, tanto de los aspectos disponibles en la reforma laboral reciente como en el resto de la normativa pactada en el ámbito del diálogo social". Y advierten de que "si la posición empresarial es seguir frenando el desarrollo de la negociación colectiva, en un año en el que ésta juega un papel fundamental para que las trabajadoras y trabajadores puedan hacer frente a la subida de los precios, la movilización y el conflicto serán inevitables".

La negociación colectiva, un polvorín

Como se explicó en estas páginas, los sindicatos ya han dado orden a sus negociadores de convenios colectivos de no ceder en ámbitos donde la patronal tiene la opción de suavizar el impacto de la reforma laboral. Fuentes del diálogo social avanzan que las organizaciones sindicales ya han trasladado esas instrucciones a sus equipos en las mesas abiertas y que están convirtiendo las negociaciones en un auténtico polvorín. En los cuarteles generales de Unai Sordo y Pepe Álvarez defienden esta estrategia frente a la cerrazón de la CEOE en la negociación salarial. Mientras, desde la organización que preside Antonio Garamendi denuncian lo que consideran un "chantaje" por parte de los sindicatos y avanzan que no van a ceder ante las amenazas que auguran un fuerte incremento de la conflictividad laboral.

Por su parte, desde la CEOE indican que "tras la reunión de hoy para tratar de cerrar un nuevo AENC, las posiciones siguen muy alejadas entre las partes y el acuerdo no parece posible en estos momentos". En cualquier caso, añaden que "todas estas cuestiones se someterán a consulta en los órganos internos de CEOE y, en caso de que no sea posible un pacto con sindicatos, se formulará un documento propio de recomendaciones para la negociación colectiva". El planteamiento inicial, según ha podido saber este medio, pasa por hacer una recomendación de incremento salarial en base a la previsión de inflación subyacente (más baja que la general porque no incorpora los precios energéticos) y recordando la posibilidad de descuelgue que prevé el Estatuto de los Trabajadores y que permite a la empresa no aplicar las condiciones del convenio colectivo en circunstancias excepcionales.

Así las cosas, la patronal y los sindicatos renuncian (por el momento) a intentar cerrar un acuerdo que sirva de base para un gran pacto de rentas, tal y como les había pedido el presidente Sánchez, y dejan solo al Gobierno ante la responsabilidad de tomar medidas para que la inflación no se convierta en estructural. El Banco de España ha advertido de la necesidad de alcanzar un acuerdo a nivel nacional en el que todas las partes aporten un sacrificio: los trabajadores, aceptando subidas salariales moderadas, y los empresarios, limitando sus márgenes. Pero CEOE, Cepyme, CCOO y UGT han sido incapaces de ceder en la negociación -las partes se acusan mutuamente de enrocarse- y finalmente han optado por abandonar la mesa.