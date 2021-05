Pensión de jubilación de amos y amas de casa: así aumentó la cuantía en 2021

Los amos y amas de casa son uno de los colectivos más vulnerables desde el punto de vista financiero. Al no haber cotizado por norma general un mínimo de 15 años a la Seguridad Social, no tienen derecho a cobrar una pensión de jubilación contributiva. Sin embargo, sí que pueden solicitar una pensión no contributiva tras alcanzar la edad legal de jubilación.

Para poder cobrarla deben cumplir unos requisitos en los que se tienen en cuenta principalmente las rentas anuales y la situación personal y familiar. Para cumplir el primer aspecto será necesario no percibir rentas o ingresos anuales superiores a 5.639.20 euros.

Eso sí, si se convive con familiares, se toman en consideración las rentas de todos los convivientes. En este sentido, el límite máximo de rentas anuales varía en función del número de convivientes de este modo:



​Dos convivientes: 9.586,64 €

Tres convivientes: 13.534,09 €

Cuatro convivientes: 17.481,52 €

Más de cuatro: sin límite especificado Convivencia solo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado:



​Dos convivientes: 23.966,60 €

Tres convivientes: 33.835,20 €

Cuatro convivientes: 43.793,80 €

Más de cuatro: sin límite especificado Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra alguno de sus padres o hijos:

Asimismo, para acceder a la pensión de jubilación no contributiva será indispensable tener 65 años o más, residir en España y haberlo hecho durante un mínimo de 10 años.

¿Cuánto se cobra con la pensión de jubilación no contributiva?

En 2021, la cuantía anual máxima es de 5.639,20 euros. Esto se traduce en 402,80 euros al mes. Lo que cobre finalmente el beneficiario dependerá de sus rentas y situación familiar. Eso sí, nunca podrá cobrar menos de 1.409,80 euros al año, 100,70 euros a mes, que es la cuantía mínima establecida.

En el caso de que varios miembros de la misma unidad familiar perciban una pensión no contributiva, las cuantías varían y quedan de la siguiente manera:

Dos beneficiarios: 4.793,32 € al año (342,38 € al mes)

Tres beneficiarios: 4.511,36 € al año (322,24 € al mes)

Cuatro beneficiarios: 4.370,39 € al año (312,17 € al mes)

Subsistir con la cantidad de estas pensiones puede ser complicado, por lo que se recomienda a los amos y amas de casa abrirse un plan de ahorro privado a lo largo de su vida de cara a la jubilación. Puedes consultar aquí los mejores productos para la jubilación, de planes de pensiones a fondos de inversión.