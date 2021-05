Mejores ciudades y pueblos de Europa para jubilarse en 2021: lugares únicos

La jubilación es conocida como la 'etapa dorada' de la vida. Tras más de 35 años en el mercado laboral, el trabajador accede a un periodo en el que la premisa debería ser disfrutar. Sin embargo, varios factores determinan el grado de bienestar del jubilado: cuantía de la pensión, ahorro privado y lugar de residencia.

El lugar en el que se decide pasar la jubilación influye decisivamente en el confort del jubilado. Por ello, la web especializada en jubilación 'International Living' ha presentado la lista de las mejores ciudades y mejores pueblos de Europa para jubilarse en 2021.

Entre los factores que se tienen en cuenta en el ranking destacan el coste de la vida, clima, la cultura, la gastronomía, el ritmo de vida y la seguridad. España tiene cinco ciudades en la lista y el resto se reparten entre Portugal, Francia, Italia y República Checa.

Mejores lugares para jubilarse en Portugal

Portugal fue designado como el mejor país del mundo para jubilarse en 2020 por muchos motivos: coste de vida barato, ciudades históricas, mucha naturaleza y una amplia costa con acantilados y playas. En cuanto a las mejores ciudades para jubilarse hay opciones costeras y de interior. Las repasamos:

Lagos

Pixabay.

Una ciudad costera muy popular del sur de Portugal. Ubicada en las cercanías de Portimão y Silves, es menos turística que estas y está rodeada de playas. Además, dispone de múltiples opciones de ocio y de ofertas en el mercado inmobiliario.

Lisboa

Imagen de postcardtrip en Pixabay.

La capital de Portugal es ideal para aquellos jubilados amantes de la vida social. Lógicamente, el coste de la vida es más elevado que en otros lugares del país: una pareja puede vivir cómodamente con 2.400 euros al mes. Una urbe cosmopolita que combina la tradición de los tranvías que todavía circulan con la modernidad de barrios como el de Chiado.

Cascais

Pixabay-

Una de las ciudades turísticas más importantes del país luso. Se ubica a solo 40 minutos del aeropuerto de Lisboa y saltó a la fama en el siglo XIX al convertirse en el destino de vacaciones de la realeza portuguesa. Un lugar ideal para los amantes del buen clima y de las playas.

Mafra

Mafra (Portugal): ©[znm de Getty Images] a través de Canva.com.

Una opción para vivir una jubilación tranquila. Mafra, localidad de 76.000 habitantes, se sitúa a solo 30 minutos de Lisboa pero su ritmo de vida nada tiene que ver con el de la capital. Priman la tranquilidad, los espacios verdes y las zonas residenciales.

Coímbra

©[Andrey Khrobostov] a través de Canva.com.

La universidad de Coímbra, primera de Portugal y referencia a nivel mundial, convierte a esta ciudad en un lugar cosmopolita. Es pequeña y cómoda para disfrutarla andando y dispone de múltiples opciones de ocio. Asimismo, se sitúa entre Oporto y Lisboa, siendo posible desplazarse a cualquiera de las grandes ciudades en poco tiempo.

Oporto

©[SeanPavonePhoto de Getty Images] a través de Canva.com.

La segunda ciudad más grande de Portugal es uno de los motores económicos del país. Sin embargo, el centro se puede recorrer a pie y no hay las aglomeraciones y multitudes propias de una gran ciudad.

Asentada sobre el río Duero, Oporto es un centro cultural de referencia y tiene opciones para todos los gustos: playa en Matosinhos, ocio en el centro histórico y bodegas de vino enfrente, concretamente en Vilanova de Gaia.

Braga

Braga (Portugal). ©[curtoicurto de Getty Images] a través de Canva.com.

A un paso de Galicia, esta ciudad es la más antigua de Portugal. Fue ocupada por los romanos, por lo que buena parte de su arquitectura es de este estilo. Su catedral y el Santuario de Bom Jesus son atracciones turísticas mundiales.

Mejores lugares para jubilarse en Francia

Una pareja de jubilados puede vivir cómodamente en Francia por 1.600 euros al mes. Puede hacerlo en zonas montañosas, pequeñas ciudades históricas o en lugares de costa. Estos son los mejores:

Tolón

Tolón (Francia). ©[Bill_Dailly de Getty Images] a través de Canva.com.

Tolón es una de las joyas de la Costa Azul francesa. Su cercanía con grandes referentes turísticos como Saint Tropez, Niza y Cannes hace que sea menos visitada, lo que beneficia el asentamiento de nuevos residentes.

El ritmo de vida es tranquilo, pero plagado de eventos sociales y culturales. Esta ciudad portuaria dispone playas directamente en la urbe, como la playa de Mourillon. Asimismo, hay otros ocho arenales increíbles cercanos.

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence (Francia). ©[Bill_Dailly de Getty Images] a través de Canva.com.

Probablemente esta ciudad no te suene ya que no forma parte de los paquetes turísticos principales. Sin embargo, es una urbe que no hace más que ganar popularidad entre extranjeros por estos motivos: gran clima, oferta cultural y vibrante estilo de vida.

Se sitúa a 40 minutos de Marsella, pero el coste de la vida es mucho más bajo por su ubicación en el interior. Un lugar perfecto para disfrutar de los mejores vinos y quesos franceses.

Toulouse

Toulouse (Francia). ©[KavalenkavaVolha de Getty Images] a través de Canva.com.

El suroeste de Francia, y concretamente Toulouse representan una opción atractiva para los jubilados extranjeros. Esta ciudad cercana a la frontera española destaca por su coste de vida y por sus eventos culturales: acoge una media de 1.000 eventos de todo tipo al año. Asimismo, cuenta con 11 restaurantes reconocidos con estrellas Michelin.

Mejores lugares para jubilarse en España

España acostumbra a formar parte de los rankings internacionales de los mejores países para jubilarse. En este en concreto, cinco ciudades se sitúan entre las mejores de Europa. 'International Living' señala que una pareja puede vivir cómodamente en nuestro país con 2.000 euros al mes.

Sevilla



Sevilla. ©[Gaspartacus de Pixabay] a través de Canva.com.

La capital andaluza es uno de los lugares perfectos para jubilarse. El 'arte sevillano' atrae a los residentes de otras ciudades, propiciando un nuevo lugar de residencia. Terrazas repletas de gente, oferta cultural envidiable, eventos únicos en el mundo como la Feria de Abril o la Semana Santa sevillana convierten a Sevilla en un destino a tener en cuenta para los jubilados.

Madrid

EP.

La capital española ofrece todo tipo de planes a los jubilados foráneos: de tomar cañas en el moderno barrio de Malasaña a conocer la historia del centro histórico y del Barrio de las Letras.

El ocio es su principal punto fuerte, pero el coste elevado de la vida, sobre todo en el apartado de la vivienda, puede hacer pensarse dos veces la mudanza a los nuevos jubilados.

Granada

Granada. ©[Sean Pavone de Getty Images Pro] a través de Canva.com.

Granada es una de las ciudades más bonitas de España. La Alhambra preside una urbe rodeada de naturaleza y, sobre todo, plagada de historia y de romanticismo. Los turistas están presentes todo el año, como también sus terrazas y su cultura de tapas.

Alicante

Alicante. ©[dankadanka de Getty Images] a través de Canva.com.

Una de las joyas mediterráneas de nuestro país. Una ciudad encantadora perfecta para los habituales de la playa. Más allá de su centro histórico hay zonas residenciales con múltiples ofertas en el mercado inmobiliario.

Málaga

Málaga. ©[william87 de Getty Images Pro] a través de Canva.com.

La puerta de la Costa del Sol es una de las urbes más grandes e importantes de España. Su clima cálido atrae a miles de turistas y, cada vez más, a jubilados foráneos.

Entre sus atractivos destacan la fortaleza de la Alcazaba, una variada oferta de museos, el puerto y los numerosos restaurantes de alta gastronomía. Además, en los alrededores se pueden hacer rutas de senderismo, bicicleta y otras actividades relacionadas con la naturaleza.

Mejores lugares para jubilarse en Italia

Italia alberga pequeñas ciudades y pueblos que harán las delicias de los jubilados extranjeros. Son sitios baratos, con una calidad gastronómica casi inigualable y un clima amable.

Lucca

Lucca (Italia). ©[bruev de Getty Images Pro] a través de Canva.com.

Esta pintoresca ciudad de la Toscana es famosa por estar rodeada por una muralla construida entre los siglo XVI y XVII. Además de una vida tranquila tiene todos los atractivos posibles para jubilados: ocio, proximidad al mar Tirreno y la cercanía de Pisa y Florencia.

Arezzo

Arezzo (Italia). ©[emson de Getty Images] a través de Canva.com.

Otro municipio de la Toscana con edificios históricos de su pasado medieval. Su ritmo de vida es tranquilo, su oferta cultural alta y las visitas de turistas, escasas. Su mercado de antigüedades mensual es considerado como el mejor de Italia.

Rávena

Rávena (Italia). ©[scrisman] a través de Canva.com.

Ubicada a pocos quilómetros del mar, dispone de ocho monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre ellos destacan sus mosaicos bizantinos. Es uno de los lugares históricos de Italia pero apenas es visitada por turistas.

Lecce



Lecce (Italia). ©[Jan Sluijter de Getty Images] a través de Canva.com.

Lecce es la capital cultural de la región de Apulia y referencia del arte barroco. La mayoría de la ciudad es peatonal, lo que permite disfrutar a pie de todos sus edificios históricos: castillo, palacios, iglesias y anfiteatros.

Siena

Siena (Italia). ©[tupungato de Getty Images] a través de Canva.com.

Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es la urbe italiana medieval que mejor se conserva y es otra joya de la Toscana. Se asienta sobre tres colinas, lo que la hace todavía más espectacular

Praga (República Checa)



Pixabay.

El único país que compite con Francia, Italia y España en esta lista es la República Checa. Esto es así gracias al atractivo de su capital, Praga. Esta ciudad histórica apenas sufrió daños en la Segunda Guerra Mundial, por lo que posee una riqueza arquitectónica casi inigualable. No en vano, la UNESCO nombró al centro histórico de Praga Patrimonio Histórico de la Humanidad.

Por otro lado, es una urbe moderna, con una gran variedad de estilos artísticos y culturales, parques distribuidos a lo largo de toda la ciudad y zonas para caminar y hacer deporte. Además, es un muy barata.