El dinero que dejas de ganar en la pensión si te jubilas anticipadamente

La jubilación anticipada es una opción para los trabajadores que quieren retirarse antes de la edad legal. Permite la jubilación hasta cuatro o dos años, según el motivo que la provoque, antes de la edad legal que en 2020 está fijada en 65 años, si se acreditan al menos 37 años, o 65 años y 10 meses si se acreditan menos años cotizados. Sin embargo, el principal punto en contra de esta opción es el dinero que el jubilado pierde, ya que se aplican unos coeficientes reductores que varían según el número de años cotizados.

En concreto, la jubilación anticipada puede ser voluntaria o forzosa. La primera se lleva a cabo por decisión del trabajador, por lo que las condiciones son más exigentes y solo permite retirarse dos años antes de la edad legal, mientras que la forzosa se produce cuando el trabajador se ve 'obligado' a ello por su situación laboral, cuando ha sido despedido de la empresa, y permite jubilarse hasta cuatro años antes de la edad legal.

Los coeficientes reductores en la modalidad voluntaria van desde el 2% por trimestre, para un período de cotización inferior a 38 años y seis meses, siguiendo por un 1,875% (para una cotización igual o superior a 38 años y seis meses e inferior a 41 años y seis meses), un 1,750% (para una cotización igual o superior a 41 años y seis meses e inferior a 44 años y seis meses), y terminando en un 1,625% (cotización igual o superior a 44 años y seis meses). Hay que tener en cuenta que estos porcentajes se aplicaran por trimestre de anticipación a la edad legal. Es decir, si la jubilación se produce un año antes, la pensión se podrá ver reducida un 8%, 7,5%, 7% o un 6,5%.

En el caso de optar por la jubilación anticipada forzosa la penalización es algo menor. Los coeficientes son los siguientes: 1,875% por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses, 1,750% por un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses, 1,625% por un período de cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses y un 1,500% por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.

Quienes opten por este tipo de jubilación ven penalizada su pensión, se reducirá hasta un 8% por cada año de anticipo. Es importante saber que la penalización se aplica para siempre y no solo durante los años previos a la edad legal. Es decir, si un trabajador tiene derecho a 1.000 euros de pensión y se le aplica un coeficiente reductor del 4%, la cuantía se rebaja a 960 euros, que será la pensión que perciba hasta el final.

¿Qué ocurre si la pensión supera la cuantía máxima?

Una de las condiciones para acceder a la jubilación anticipada es que la pensión a la que se tenga derecho supere la cuantía mínima que establece la normativa. Además, también se determina una pensión máxima, fijada en 2.683,34 euros al mes este 2020, de manera que ningún pensionista podrá ingresar una cuantía mayor, salvo ciertas excepciones. Sin embargo, la jubilación anticipada limita aún más esta cuantía y el jubilado en esta modalidad no tendrán derecho a la pensión máxima.

Al acceder a la jubilación anticipada se aplica el coeficiente reductor que corresponde sobre la base reguladora. Esto implica que la penalización, pese a ser la misma para todos, no no afectarán a todos por igual, sino que su efecto varía según la base de cotización. Así, quienes cotizan por la base máxima, actualmente en 4.070,1 euros, pueden tener la suerte de que tras aplicar el coeficiente reductor, la pensión resultante siga siendo superior a la máxima. No obstante, en estos casos la pensión resultante no podrá ser superior al importe que resulte de reducir la pensión máxima en un 0,5% por cada trimestre de anticipación respecto a la edad ordinaria.

Por ejemplo, si un trabajador se jubila un año antes de la edad legal, este segundo coeficiente que se aplica sobre la pensión máxima será de un 2%. Es decir, la pensión no podrá ser superior a 2.629,67 euros al mes.