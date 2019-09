¿Merece la pena un plan de pensiones? Así funcionan sus comisiones y fiscalidad

El gasto en pensiones está disparado y los pensionistas enfadados porque piensan que deberían cobrar más en sus futuras pensiones. Si no quieres depender solo de tu pensión pública y quieres ir ahorrando para la jubilación, uno de los productos son los planes de pensiones.

Los meses que vienen son los de las campañas de planes de pensiones en los bancos, pero ¿merecen la pena o no? Son productos de inversión en los que contratamos un gestor que elige por nosotros los activos en los que se va a invertir. Hay de todo tipo: bolsa, renta fija, mezcla… En definitiva, son una cesta de inversiones. Los expertos de 'Finect' Vicente Varó y Maite López explican los aspectos más importantes de los planes de pensiones para tomar la mejor decisión:

Los aspectos más importantes de los planes de pensiones:

1. El límite: no puedes aportar a tu plan de pensiones todo lo que quieras. El límite es de 8.000 euros al año. Una de las ventajas de los planes de pensiones es que desgravan, desgravan esos 8.000 euros o el 30% de los rendimientos brutos del trabajo. La menor de estas dos opciones es la que se desgrava en la declaración de la renta.

2. La liquidez: lo que aportas a tu plan de pensiones lo podrás rescatar dentro de 10 años. Esto ha cambiado desde la última reforma, porque antes no se podían rescatar hasta el momento de la jubilación. Por otro lado, existen unos supuestos en los que se puede rescatar el dinero antes: paro de larga duración, enfermedades graves, incapacidad laboral o desahucio de vivienda.

3. Ventaja fiscal como los fondos de inversión: puedes traspasar tus ahorros de un plan de pensiones a otro sin tributar: hasta que no lo rescates no tributas. No puedes sacar el dinero de los planes pero sí puedes moverlo de uno a otro si tienes uno malo.

¿Cuales son los mejores planes de pensiones para comenzar a invertir?:

4. ¿Rescate de golpe o periódico?: da mucha mejor tributación rescatarlo de forma periódica.

5. Comisiones: si cogemos como referencia el plan de pensiones más contratado en España, con los 17.000 euros de media que tienen los partícipes, al cabo de 30 años acabarías pagando unos 7.000 euros en comisiones. Mucho ojo porque en el coste se puede arañar algo de rentabilidad. El Gobierno ya puso dos veces un tope a las comisiones del plan de pensiones porque eran excesivas.

6. La opción roboadvisors: son planes de pensiones con comisiones más baratas. Hay algunos que en total cobran menos del 0.5%. Todo la información sobre los planes de pensiones roboadvisors se puede consultar en este enlace.

7. Fiscalidad: no vayas a pagar por detrás lo que te desgravas por delante. Cuando se rescata es como si se tuviesen dos sueldos, siendo una cantidad muy alta que implica pagar muchos impuestos. Por eso, normalmente, se acaba pagando mucho más si se rescata en forma de capital que si se rescata en forma de renta.

¿Compensa o no compensa un plan de pensiones? Es verdad que la rentabilidad media es floja. De media a 20 años estamos en el 2% y a 25 años en el 3%. Por ello, es clave comparar los planes antes de contratarlos. Mucha gente descontenta es a la que a la hora de contratar la hipoteca le obligaron a contratar un plan de pensiones para bajar el diferencial.