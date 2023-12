El PNV busca arrancar el diálogo sobre los traspasos a Euskadi antes de las elecciones

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que quiere empezar a hablar "ya" con el Gobierno de la transferencia de la Seguridad al País Vasco prometida en el acuerdo de investidura con el PSOE, concretamente antes de las elecciones vascas, que si no hay adelanto serán en julio.

Eso sí, el portavoz ha defendido discutir esta transferencia con "discreción" y sin desvelar públicamente los posibles avances en la negociación. "Yo creo que tenemos a empezar a hablar ya, antes de las elecciones vascas, pero sin que lo sepa nadie", ha aseverado Esteban en declaraciones al programa 'Parlamento' de RNE recogidas por Europa Press.

Pero no es la única transferencia sobre la que el PNV está dialogando con el Ejecutivo. Las formaciones nacionalista vasca y socialista acordaron también el traspaso de las competencias de Cercanías, la homologación y equiparación de títulos universitarios y el sistema de acogida de inmigrantes en el plazo de tres meses.

Sobre estas negociaciones, Esteban ha asegurado que la última reunión mantenida con el Gobierno "fue muy bien" porque se pudo apreciar que había "una documentación muy adelantada" y un calendario marcado sobre el que se está trabajando. "Tienen fechas y yo creo que pronto vamos a poder verlo", ha comentado el portavoz, que espera que una vez cumplidas estas transferencias después se siga cumpliendo el resto, que llevan esperando "40 años" desde la firma del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Sin noticias del decreto anticrisis

Aitor Esteban también ha señalado que su formación todavía no conoce el texto del nuevo decreto anticrisis que el Gobierno aprobará antes de final de año para prorrogar o derogar algunas de las ayudas desplegadas para combatir la inflación, como las rebajas fiscales en la luz, el gas o los alimentos.

"Estamos 'in albis' porque no conocemos el texto, así que espero que nos lo pasen cuanto antes", ha comentado Esteban, que ha recordado que hay algunas medidas, como las bonificaciones al transporte, que "es importante" como se planteen, porque no sólo conciernen a la Administración central, sino también a las comunidades autónomas.

Asimismo, se ha mostrado expectante sobre la compatibilidad de muchas de estas ayudas con las nuevas reglas fiscales pactadas en la Unión Europea, algo de lo que el PNV tampoco tiene el "detalle" ni de la nueva regla de gasto ni de cómo ha quedado el acuerdo. "Habrá que empezar a recortar en algunos temas. Vamos a ver cuál es el planteamiento que hace el Gobierno", ha añadido Esteban.

Rebaja del IVA

Una de las ayudas más conocidas en los diferentes decretos anticrisis ha sido la eliminación del IVA en alimentos básicos y la rebaja del 10% al 5% en este tributo para pastas y aceites.

"Yo creo que hay que plantearse seriamente si ha sido efectivo y si la ciudadanía realmente lo ha notado en el bolsillo. Yo tengo muchas dudas de que al final se haya notado", ha dicho Esteban en referencia a esta medida. Y es que considera que prorrogar la medida 'sine die' no tiene "ningún sentido", sobre todo si en muchos de estos productos se baja el IVA, pero luego suben su precio final.

Otro de los asuntos económicos de los que ha hablado Aitor Esteban es del techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas para 2024, estos últimos en el punto de mira, porque el PP tiene la posibilidad de bloquearlos con su mayoría absoluta en el Senado.

En este escenario, el Ministerio de Hacienda ofreció en la reunión del Consejo de Política Fiscal a las comunidades autónomas un mayor margen de déficit para el ejercicio. Si se rechazaran en la Cámara Alta, las autonomías. tendrían que ceñirse a unos compromisos de gasto más ajustados.

Presupuestos

"El PP tiene que decidir qué elige, si una oposición frontal y negarle los Presupuestos al Gobierno o darle también un poco más de respiro a las comunidades autónomas que, no lo olvidemos, en la mayoría de ellas están ellos gobernando", ha indicado Esteban, que por este motivo cree que en la formación azul habrá "dimes y diretes" sobré qué decisión tomar.

Eso sí, en opinión del portavoz "no tiene sentido" que una vez producida la investidura no se dé margen para que haya un Presupuesto.

El diputado del PNV ha confirmado que ya ha iniciado las conversaciones con el Gobierno en materia presupuestaria, tanto de los compromisos ya conocidos en el acuerdo de investidura como de otras prioridades, preocupaciones y planteamientos a nivel fiscal.

No obstante, Esteban ha aclarado que las conversaciones se están produciendo en un marco "muy preliminar" y el proyecto de cuentas públicas está aún "muy verde". "Creo que a partir del 15 de enero las negociaciones empezarán a ser ya más concretas", ha pronosticado el portavoz.