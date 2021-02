PSOE y UP presionan para que la fusión Iberia-Air Europa no destruya empleos

"No puede suceder lo mismo que ya sucedió en la crisis anterior, que haya empresas que se rescaten con fondos públicos y luego se queden con los beneficios. No se puede volver a socializar pérdidas y privatizar beneficios". La diputada de Unidas Podemos, Sofía Fernández Castañón, ha rescatado este martes uno de los más populares mantras de la corriente política más crítica con el rescate financiero con el que se sustanció la Gran Crisis de hace una década para justificar la iniciativa parlamentaria de la formación morada a favor de instar al Gobierno de España para que exija a la SEPI que priorice la preservación de los puestos de trabajo en Air Europa en su proceso de fusión con Iberia.

La iniciativa no es fortuita. La cuestión del ajuste de la plantilla es crítico en el proceso de fusión entre Iberia y Air Europa, más aún en un contexto en el que el flujo de vuelos se ha desplomado como consecuencia de la pandemia. Air Europa cuenta con una plantilla de 3.600 trabajadores y en marzo aprobó un ERTE en el que metió al 90% del personal. Todos los escenarios de devolución del préstamo público de 475 millones de euros recibido por la aerolínea creada por los Hidalgo pasa por una importante reducción de costes y un ajuste de la plantilla.

El escenario en el que se mueve la aerolínea no ha impedido que la iniciativa parlamentaria de Unidas Podemos haya sido apoyada de forma unánime por las fuerzas parlamentarias del Congreso, incluido el Grupo Parlamentario Socialista que se ha inclinado por respaldar todas las iniciativas que supongan un intento de preservar los puestos de trabajo, "en línea con lo que ha venido haciendo el Gobierno desde el inicio de la crisis".

La proposición no de ley respaldada mayoritariamente este martes por la Comisión de Industria del Congreso no supone ninguna obligación para la SEPI pero sí traslada un compromiso político por parte de los dos partidos en el Gobierno con la preservación de los empleos en Air Europa. Un compromiso político que choca tanto con las intenciones de Iberia como con el planteamiento de base del Fondo SEPI que desde su creación ha fijado como prioridad en sus 'intervenciones' garantizar la sostenibilidad de las empresas estratégicas a las que se diera apoyo, incluso en el caso en que esa sostenibilidad pasara por la realización de ajustes que afectaran al empleo. Fuentes cercanas al hólding público aclararon ya a la puesta en marcha de este instrumento que no existía ninguna disposición en la norma que impidiera que las empresas asistidas por el Fondo pudieran realizar ajustes de plantilla para garantizar su viabilidad.

Desde el ámbito de Podemos en el Gobierno, sin embargo, se defiende que las empresas rescatadas con fondos públicos deben priorizar la preservación de los puestos de trabajo, en línea con el espíritu de los ERTE que con tanto éxito en ese sentido se han desplegado desde el inicio de la crisis desde el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y el de Inclusión y Seguridad Social, de José Luis Escrivá.