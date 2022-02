Qué pasa ahora con la reforma laboral tras la votación 'por error' de Casero

A decir verdad y por norma general, lo que trasciende en el Congreso de los Diputados tiende a no llegar más allá de periodistas, analistas y aquellos asiduos a consumir información parlamentaria... pero a primera hora de esta mañana es bien difícil no estar al tanto de lo ocurrido durante la tarde de ayer, jueves 3 de febrero, en la Cámara Baja. La jornada, que da va para varios capítulos, tal y como hemos desgranado en La Información, ya ha sido calificada de histórica, y no es para menos.

Por resumirlo de forma breve (si es que se puede): el Congreso de los Diputados votaba ayer la reforma laboral -de cuya aprobación, recordemos, dependen los fondos europeos-, dos diputados de UPN decidieron saltarse la disciplina de su partido y unirse al 'bloque del no'; ese cambio de rumbo decantaba la balanza y hacía que, finalmente, el decreto-ley -que tiene como objetivo, entre otros, acabar con la elevada temporalidad que hay en el mercado laboral español- quedase en dique seco con todo lo que ello suponía. Entonces, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet anunció que la reforma no salía adelante. Treinta segundos donde las pulsaciones se aceleraron en ambos bandos y por motivos bien distintos: la bancada de la derecha se llenó de aplausos, en contraposición con las caras de incredulidad del resto del hemiciclo. Pasado ese trance, Batet daba por aprobada la reforma laboral. ¿El motivo? No había tenido en cuenta el voto telemático de Alberto Casero, el diputado del PP por Cáceres que "por error" -según esgrimen desde su partido- dio el sí a la reforma de Díaz. ¿Y el recuento final? 175 votos a favor, 174 en contra.

Pero entonces, ¿qué ocurre ahora? ¿Podría repetirse la votación? ¿Puede algo tan trascendental como una reforma laboral salir adelante con dos diputados saltándose la disciplina de su partido y un "error informático"? Antes de nada, mencionar también que Casero falló en otras dos votaciones durante el pleno celebrado ayer en el Congreso. Una de ellas también estaba relacionada con esta norma.

El PP denuncia "fraude democrático"

Pero el asunto va mucho más allá: desde el Partido Popular aseguran que ha habido un error informático porque, según sus explicaciones, Casero ha votado telemática 'no' a la convalidación de la reforma, pero su voto se ha contabilizado como un 'sí' y así lo ha reflejado un comprobante. El Grupo Popular alertó a la Cámara de este suceso y pidió que llamase telefónicamente a su diputado. De hecho, desde el partido de Pablo Casado han difundido una foto en la que, según relatan, sus parlamentarios estaban avisando a Batet de lo que ocurría, antes de que se iniciase la votación presencial. No lograron que la Mesa se reuniera y analizase este caso.

Así las cosas, el PP va a recurrir ante la Mesa del Congreso y el Tribunal Constitucional la votación de la reforma laboral, en lo que según el grupo es un "fraude democrático". Los populares sostienen que se ha vulnerado los derechos del diputado recogidos en el artículo 23 de la Constitución, y por otra el Reglamento del Congreso. En concreto, aluden al acuerdo de 2012 sobre el funcionamiento del voto telemático, que en su punto 4 señala que la presidencia comprobará "telefónicamente con el diputado autorizado (a votar telemáticamente), antes del inicio de la votación presencial en el Pleno, la emisión efectiva del voto y el sentido de este". Argumentan además que se habría vulnerado el punto 2 del artículo 82 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que contempla el voto telemático "con comprobación personal".

En vídeo | Las claves de la reforma laboral: así afecta a los trabajadores En vídeo | Las claves de la reforma laboral: así afecta a los trabajadores

Los otros 'votos por error' de la historia

A la espera de conocer el recorrido jurídico que pueda tener lo que ya se ha bautizado como el 'caserazo', Sánchez ha salvado el 'match ball' en una jornada sin precedentes en la historia democrática española. Aunque, eso sí, no es la primera vez que un diputado vota por error en el Congreso y acaba yendo en distinto camino al de su partido. ¿Qué ocurrió, entonces, enotros casos similares?

Una de las más sonadas ocurrió en abril de 2015, cuando Pedro Sánchez, entonces secretario general del PSOE, votó por error a favor de la Ley del aborto planteada por el Partido Popular. Horas más tarde, el ahora presidente del Gobierno se disculpó y asumió su fallo a través de Twitter. Entonces, la votación no se repitió.

Otra que también merece ser contada ocurrió en julio de 2018, cuando por un solo voto fue rechazada la lista de consejeros de RTVE. Una jornada que, dada la votación tan ajustada, perpetró un clima de tensión e incredulidad en el Congreso de los Diputados. La lista estaba pactada entre PSOE, Unidas Podemos y PNV lo que hacía sumar 176 votos. Aquel día, el error de dos diputados que votaron en contra hizo sufrir al Ejecutivo su primera derrota en la Cámara baja. El resultado también siguió su curso y la votación no se repitió.

Más casos: en mayo de 2017, Pablo Iglesias votó por error a favor de los presupuestos de dos Ministerios del Gobierno de Mariano Rajoy, los de Educación y de Exteriores. El que fuera vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos tenía en aquellos momentos presentada una moción de cesura para tratar de deponer a Rajoy. No solo no salió, sino que además voto a favor de los populares. Entonces, la votación tampoco se repitió.

En diciembre de 2020, los dos senadores de EH Bildu y la única de En Comú Podem votaron por error en contra del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 en el último recuento en el Senado. El asunto fue meramente anecdótico, ya que el libro amarillo fue aprobado por una amplia mayoría, incluyendo también el voto a favor, previsiblemente por otra equivocación de un senador de Ciudadanos. Por cierto, tampoco se repitió la votación.