Qué son 'falsos autónomos' y por qué el TS falló a favor de los riders de Glovo

Durante el pasado miércoles, el Tribunal Supremo dio un golpe definitivo al modelo de trabajo de plataformas como Glovo y Deliveroo. Tras estudiar el recurso de casación interpuesto por uno de los riders de la startup española, el Alto Tribunal concluye que la relación que existe entre un repartidor y Glovo tiene "naturaleza laboral". Dicho de otra forma: se les considera como 'falsos autónomos'.

Pero, ¿qué es un 'falso autónomo' y por qué ha fallado así el Tribunal Supremo? Se trata de aquel empleado que formalmente parece un autónomo, pero que realmente tiene todas las características de un trabajador por cuenta ajena y debería estar prestando sus servicios a la empresa mediante un contrato de trabajo.

Por qué se dice qué es falso

Porque, aunque lo parezca, realmente no es un autónomo. Sí que es cierto están inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, lo que ocurre es que realizan sus servicios para una empresa como si fueran trabajadores por cuenta ajena (y no propia). Es decir, no tienen ninguna autonomía en el desempeño de sus labores, pues dependen directamente de las directrices que se impongan por parte del empresario o la dirección de la empresa y actúan como empleados.

¿Dónde está el 'punto ilegal'?

La figura de los 'falsos autónomos' se ha ido extendiendo cada vez más en ámbitos empresariales. La ilegalidad -explica serautonomo.net- se centra en que no se realizan las tributaciones y cotizaciones correctas. Explica, pues, que en las relaciones contractuales "los contratos son lo que son, y no lo que las partes dicen que sean". Esto supone que no importa que se diga de un empleado que es autónomo si cumple las condiciones de uno por cuenta ajena.

De esta forma, las empresas se ahorran grandes cantidades de dinero en la Seguridad Social.

Por poner un ejemplo: un falso autónomo sería una persona que está inscrita en el RETA como tal, pero que trabaja como, pongamos, diseñador gráfico, para una empresa con una jornada completa de 40 horas semanales.

El caso de Glovo

La Sala de lo Social sostiene que Glovo "no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores". "Es una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación del servicio", asegura el Alto Tribunal en una comunicación oficial.

No se queda ahí. La compañía además de fijar las condiciones de trabajo es titular de los activos esenciales que son necesarios para la realización de la actividad, como son la aplicación móvil o las mochilas. "Se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador", apunta en la comunicación.