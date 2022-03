Lo último en pensiones: del nuevo plus de marzo al aviso de la Seguridad Social

Aunque ya parece algo lejano, el año 2022 comenzó con importantes novedades en materia de pensiones. Todo después de la entrada en vigor de la primera pata de la reforma que el Congreso -y después- el Senado aprobaron a finales de 2021. Así las cosas, se iniciaba el ejercicio con una nueva forma de revalorizar las prestaciones vinculadas al IPC, una serie de coeficientes reductores más duros para aquellos que optasen por retirarse antes de la edad legal, así como un paquete de incentivos para el caso contrario: los que decidieran extender su vida laboral más allá de los 65 años (y tuvieran los años cotizados exigidos).

Eso sí, no serán los únicos cambios de este año. Queda aún la segunda pata de la reforma de pensiones en la que entrará un renovado sistema de cuotas para los autónomos (que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha modificado en no pocas ocasiones), un posible cambio en los años cotizados para el cómputo de la pensión o el macrofondo público de pensiones. En este sentido, conviene, por tanto, ir conociendo cada cierto tiempo las últimas noticias en pensiones y jubilación. Veamos cuáles son las novedades más importantes de estas semanas.

Los errores que debe evitar España

Precisamente, esa reforma de pensiones lleva ya tiempo en el punto de mira de diferentes organismos económicos españoles e internacionales, que entienden que las medidas del Gobierno, algunas -como decimos- ya en marcha, son insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema. Las consecuencias, en el caso de no incluir iniciativas de calado, pueden ser graves e, incluso, dramáticas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido uno de los organismos más agoreros y ya alertó que nuestro país podría acabar como Grecia o Portugal, países en los que sus caóticos sistemas de pensiones y la despreocupación de sus gobernantes obligaron a tijeretazos de hasta un 40% en las prestaciones.

Pese a todo, en este caso, España no es Grecia, y si bien es cierto que existen similitudes en algunos aspectos que han hecho saltar las alarmas del FMI, otros hacen evidente que el contexto no será tan negativo si se emprenden medidas. Entre estas, según apuntan determinados organismos, estaría elevar el cómputo para calcular las pensiones más allá de los 25 años actuales o adaptar las prestaciones a la evolución demográfica -Factor de Sostenibilidad-, que supondrían un recorte muy importante del gasto. El FMI critica también la decisión de actualizar las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC).

La inflación y el gasto en pensiones

En los últimos días, José Luis Escrivá, ha insistido en que el "poder adquisitivo de los pensionistas está garantizado" y ha señalado que espera a las proyecciones de los bancos centrales sobre cómo afectará el conflicto en Ucrania en la economía. Cabe recordar que la revalorización de las pensiones no incluye ningún límite al alza para las prestaciones.

No obstante, si la evolución de los precios es negativa esta no se repercute en las pensiones públicas. Fuentes del Ministerio apuntan que a finales de año, la tasa de IPC será previsiblemente más baja, por lo que el incremento se producirá cuando los precios ya no avancen de forma tan extraordinaria.

Tal como publicó este periódico, el IPC puede llegar a marcar una tasa del 10% antes del verano, una cifra calculada por Funcas y que podría incluso elevarse más por la invasión de Ucrania. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, admitió que las estimaciones de Bruselas se sitúan en que por cada incremento del 10% de la energía, se produce una suma de 0,2 puntos a la tasa de IPC europea. En cualquier caso, según las previsiones, la revalorización de las pensiones estará por encima de lo inicialmente previsto si la inflación continúa durante todo 2022

Compatibilizar trabajo autónomo y pensión

Otra de las noticias más destacadas es que el Tribunal Supremo se pronunció el pasado 8 de febrero, con una sentencia en la que se unifica doctrina, dejando claras las circunstancias que deben darse para que sea posible el cobro del 100% de la prestación y, al tiempo, el desempeño laboral.

En este sentido, el Alto Tribunal estimaba, ante un recurso de casación para la unificación de doctrina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que vio como la primera instancia y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia desestimaban sus pretensiones, que un autónomo no tiene derecho a percibir el 100% de la pensión si ha constituido una comunidad de bienes en la que tiene el 70% de la titularidad y otro comunero, el 30%. La Sala consideraba que, pese a que tiene plantilla, la condición de comunero 'no' hace asumir personalmente las responsabilidades de lo que haga la comunidad, como es el caso del mantenimiento de los empleos.

El aviso de la Seguridad Social

Todos aquellos que cobren una pensión, deben tener en cuenta que existen unos cambios a nivel económico y personal que, en caso de no ser notificados al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), pueden provocar que la pensión deje de ser enviada al beneficiario o que este no la reciba. Y esto puede ocurrir sobre todo si se modifica la cuenta bancaria en la que el titular tenía domiciliada su pensión

Así las cosas, uno de los últimos avisos de la Seguridad Social tiene que ver con la cuenta del banco de los jubilados, ya que ha avisado de la existencia de un servicio por el que los pensionistas pueden notificar este cambio sin tener que desplazarse a la oficina física de la entidad.

Los jubilados que no podrán cobrar el plus de marzo

Este mes de marzo, algunos pensionistas ya han empezado a recibir el nuevo complemento económico que tiene como objetivo compensar a aquellos que se jubilaron antes de tiempo y que tienen reconocida una prestación inferior a la que tendrán los trabajadores que se retiren a partir de este año en sus mismas condiciones, gracias a la aplicación de los nuevos coeficientes. Está pensado, sobre todo, para aquellos que abandonaron su actividad laboral en los últimos 20 años y con largas carreras de cotización.

Eso sí, no todos los pensionistas podrán recibir esta ayuda. Los ciudadanos que quieran optar a este complemento tienen que cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, tienen que haber accedido a la jubilación de manera anticipada entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021. En el caso de haber accedido a la jubilación de forma voluntaria, tienen que haberse retirado como máximo dos años antes de alcanzar la edad legal de retiro.

Las pensiones del futuro

El modelo de pensiones español ha fiado su marcha durante décadas a las cotizaciones de los trabajadores. La base de los empleados en edad activa ha sustentado los pagos a los pensionistas. De cara a los próximos años, las personas que hayan cotizado en la parte alta de la tabla son quienes más verán resentida su ayuda contributiva en los años de retiro.

Afortunadamente, aún podemos hacer muchas cosas que están de nuestra mano para vivir una jubilación más desahogada. Elegir bien un plan de pensiones y la adquisición de vivienda habitual pueden ayudar a que la jubilación sea más agradable.