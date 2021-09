Todo lo que se sabe hasta ahora de la subida del Salario Mínimo para 2021

La subida del salario mínimo es uno de los retos prioritarios que el Gobierno se ha marcado una vez acabado el periodo estival. Ya lo dejó claro la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a principios del pasado junio, cuando esgrimió que el Ejecutivo había entendido "desde el minuto uno" que la mejor política de rentas para combatir la pobreza laboral era el incremento del SMI. Y, por si había dudas, así lo acaba de certificar también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia en la Casa de América para arrancar el nuevo curso político, en la que ha remarcado la voluntad del Ejecutivo de abordar una "subida inmediata" del salario mínimo y continuar así con el compromiso electoral de que alcance a final de la legislatura el 60% del salario medio.

En este sentido, este mismo miércoles el Ministerio de Trabajo y los representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se han reunido para iniciar las negociaciones. Díaz ha sido la principal defensora, desde principios de este año, de llevar a cabo la subida del SMI que lleva congelado en 950 euros desde 2019, debido a la crisis derivada de la Covid-19. Sin embargo, los rebrotes y su impacto en la economía hicieron que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño y el propio Sánchez aplazasen la decisión hasta la segunda parte del año y una vez hubiera decaído el estado de alarma.

Ahora, con la quinta ola ya remitiendo -ya se ha salido del riesgo extremo- y el avanzado proceso de vacunación -ya se ha alcanzado el objetivo del 70% de inoculados-, las perspectivas económicas y de empleo para este segundo semestre -se han creado 464.900 nuevos puestos de trabajo entre abril y junio- el Gobierno ha decidido avanzado en la mejora del SMI... con un escollo no menor en las negociaciones: la negativa de la CEOE.

Negociaciones en marcha... con el 'no' de la CEOE

Por lo pronto, el primer 'escollo' que se encuentra ahora el Gobierno es el de la CEOE que rehúsa un pacto social por el SMI y está aún a la espera, según publicaba La Información esta misma mañana, de que "Trabajo y Economía consensúen la propuesta de subida". Sea como fuere, Yolanda Díaz tiene por delante la ardua tarea de convencer a una patronal que hoy ha vuelto a reiterar, por medio de su presidente, Antonio Garamendi, la negativa a la subida del SMI, pues sostiene que "va a contraer más el empleo".

"¿A quién no le gustaría que los salarios suban? Yo soy el primero que digo que lo tendríamos que hacer. Pero pensamos que no es el momento porque venimos de un año y medio horrible", ha señalado Garamendi en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press. "Estas medidas generalistas en una España diversa no encajan", ha criticado. En este sentido, Garamendi ha puesto el ejemplo de que el coste de vida en ciudades como Madrid o Barcelona "no tiene nada que ver" con otras zonas.

La decisión de la organización empresarial de ponerse de perfil no es tampoco ajena a las declaraciones de Nadia Calviño a finales de 2020, en las que, alejándose de la idea de Yolanda Díaz, condicionaba cualquier mejora del SMI a la consecuencia de un acuerdo social entre empresarios y sindicatos.

Aunque las últimas manifestaciones realizadas por la vicepresidenta primera, abriendo la puerta a replantearse la subida del SMI en 2021, tras las nuevas perspectivas económicas, parecen dejar esa fase como superada, entre los empresarios existe la expectativa de que Economía module los planteamientos de Trabajo respecto a la cuantía de la subida del Salario Mínimo, ya sea este mismo año o de cara al siguiente.

De cuánto será la subida y cuándo entrará en vigor

Lo que aún no está claro será la cuantía de la subida. La intención del Ejecutivo era alcanzar los 1.000 euros en esta nueva modificación de la nómina, pero la coyuntura económica parece haber alejado ese límite. Fuentes del Gobierno han confirmado a Europa Press que la subida no será retroactiva desde enero, pero dejan en manos de la negociación con los agentes sociales si empezará a aplicarse desde septiembre o ya en octubre.

Cuál es el SMI en otros países de Europa

La oficina europea de estadística, Eurostat, divide a los 21 estados miembros que tienen SMI de la UE en tres grupos principales en función de sus cuantías en 12 pagas. Así, diez países, situados en el este, tienen un SMI inferior a 700 euros mensuales; por otro lado, hay cinco naciones, ubicadas principalmente en el sur del continente, donde los salarios oscilan entre 700 euros y poco más de 1.000 euros al mes. Por último, los restantes, ubicados en el oeste y norte, tienen los sueldos mínimos más altos, al superar los 1.500 euros mensuales.

El SMI en 12 pagas de los países de la UE en 2021 es el siguiente:

Luxemburgo: 2.202 euros mensuales

Irlanda: 1.724 euros mensuales

Países Bajos: 1.685 euros mensuales

Bélgica: 1.626 euros mensuales

Alemania: 1.614 euros mensuales

Francia 1.555 euros mensuales

España: 1.108 euros mensuales

Eslovenia: 1.024 euros mensuales

Malta: 785 euros mensuales

Portugal: 776 euros mensuales

Grecia: 758 euros mensuales

Lituania: 642 euros mensuales

Eslovaquia: 623 euros mensuales

Polonia: 614 euros mensuales

Estonia: 584 euros mensuales

Chequia: 579 euros mensuales

Croacia: 563 euros mensuales

Letonia: 500 euros mensuales

Rumanía: 458 euros mensuales

Hungría: 442 euros mensuales

Bulgaria: 332 euros mensuales

Pensiones, subsidios... así les afecta la subida del SMI

La subida del SMI no solo afecta, obviamente, a la nómina de los trabajadores que lo perciben, sino que también incide en las pensiones y algunos subsidios para desempleados. En el caso de las prestaciones de la Seguridad Social, esto sucede -tal y como explica Jubilación de Futuro, el portal dedicado a pensiones y jubilaciones del banco BBVA- porque las bases mínimas de cotización, que son sobre las que luego se aplican los tipos de cotización de los trabajadores, suben en función del SMI y las pagan, en gran parte, los empresarios.

Además, en caso de producirse un incremento salarial, también se produciría un aumento de las bases reguladoras de las prestaciones de la seguridad social. Si se incrementan las bases reguladoras de los trabajadores en los próximos años, "también aumentará considerablemente el gasto en pensiones de jubilación y en las de incapacidad permanente", detalla el BBVA.

Por otro lado, el subsidio para mayores de 45 años con cargas familiares, como el subsidio para mayores de 52 años o el subsidio extraordinario por desempleo tienen un requisito que dice lo siguiente: "carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75% del salario mínimo". Es decir, el 75% de 950 euros (SMI) implica que el límite de rentas es actualmente de 712,15 euros; en caso de subirse el salario mínimo a, por ejemplo, 985 euros, el límite sería de 783,75 euros.