La fuerte demanda de vivienda en alquiler dispara el mercado de los 'minipisos'

Cada vez más jóvenes buscan emanciparse. Buscar un piso, ya sea para alquiler o para comprar una vivienda, ha generado una sobredemanda de vivienda a lo que el mercado no puede responder por la falta de oferta que existe. Desde hace algunos meses que este se ha transformado en uno de los grandes dilemas del sector, quienes han pedido refuerzos para poder solventar la escasez de suelo para la creación de viviendas. Ahora, por lo mismo, gran parte de los jóvenes que buscan emanciparse o aquellas personas que buscan vivir solos, han comenzado a optar por pisos más pequeños y Madrid cuenta con gran parte de estos ‘minipisos’, lo que ha disparado este mercado en el último año.

Según el informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) llamado 'Censos de Población y Viviendas 2021- Resultados sobre Hogares y Viviendas', el número de viviendas sólo ha subido un 2,5% en la última década en España. Específicamente, Madrid lidera la lista de pisos pequeños que son de menos de 30 metros cuadrados y también en los que están en el rango de tamaño de entre 30 y 45 metros cuadrados. 44.945 minipisos en la capital son de la primera categoría, seguido por Barcelona con 21.188 pisos. Le siguen Málaga (10.568); Baleares (7.648) y Las Palmas (5.892).

En cuanto a los que están en el rango de entre 30 y 45 metros cuadrados, la capital también se sube a la pole y encabeza la lista con 237.179 pisos. Mientras que Barcelona ya disminuye a los 194.555 viviendas. En tercer lugar está Málaga que alcanza los 41.771 pisos de este tamaño, seguido de Las Palmas con 36.111, y en quinto lugar Santa Cruz de Tenerife con 33.679. En total, Madrid, entre ambas clasificaciones realizadas por el INE, cuenta con más de 280.000 minipisos que hoy están en el foco de los jóvenes, los extranjeros, y los inversores.

El portavoz y director de estudios de Pisos.com, Ferrán Font comenta que las necesidades de los usuarios van cambiando a lo largo del tiempo, pero que las viviendas que se construyen son cada vez más pequeñas: “Ya no son de tantos metros cuadrados, especialmente las que son más céntricas”, dice. Aunque especifica que el segmento de pisos pequeños o de estas medidas no son “muy representativas al ser tan específicas”, pero que puede servir para estudiantes o para personas que se vayan a emancipar, pero no para desarrollar un proyecto de vida a medio o largo plazo.

De acuerdo a los datos del INE, en el último año han cambiado las tendencias de los españoles y el tipo de casa que buscan. Ahora los usuarios quieren tener acceso a una vivienda unipersonal: “Aumentan los hogares de tamaño 1 porque mejora las condiciones de vida de una persona viviendo sola y por el envejecimiento de la población”, comentó el director general de estadísticas de la población del INE, Antonio Argüeso. Aunque también ha crecido el uso de viviendas de tamaño 5 y más, principalmente por la población extranjera que llega al país y disminuyen las de tamaño dos.

Desde Fotocasa, también piensan que este tipo de pisos de menor tamaño o con menos habitaciones son especialmente destinados al mercado del alquiler. Actualmente la disponibilidad de pisos de entre 1 y 2 habitaciones del portal, representa un 70% de la oferta en Madrid y un 60% en el caso de Barcelona. “Esto se debe a que buena parte del mercado del alquiler está protagonizado por perfiles jóvenes tanto de estudiantes como parejas que se van a vivir juntas y buscan estudios o pisos que no tengan muchos metros cuadrados”, comenta la portavoz y directora de estudios de Fotocasa, María Matos.

La experta asegura que ciudades como Madrid o Barcelona no solo atraen a un gran número de estudiantes, sino que también son un polo de atracción de gente joven en busca de oportunidades laborales y los pisos en alquiler de 2 habitaciones o menos son lo más demandado por estos perfiles. “En general el metro cuadrado de los pisos pequeños, tanto de venta como de alquiler, suele ser más caro que los pisos grandes (a partir de 150 metros) aunque en el cómputo total del precio, lógicamente, los pisos grandes suelen ser de precio más elevado”, finaliza Matos, lo que explica que la sobredemanda de alquiler sea destinada principalmente a estos pequeños pisos que atraen principalmente a los más jóvenes.