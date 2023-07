El rally de precios de la vivienda empieza a moderarse y alerta de un estancamiento

Hace varios meses que el precio de la vivienda camina en permanente alza. La subida durante el primer trimestre se habría colocado entre el 2,1 y el 3,7%, dependiendo de la plataforma que se use de fuente, lo que coloca el precio medio en más de 2.000 euros el metro cuadrado. Esta situación se ha convertido en uno de los grandes problemas para quienes buscan acceder a una vivienda y viene arrastrado por diversos factores como la subida de tipos o la falta de oferta. Sin embargo, el rally de los precios empieza a moderarse de cara a futuro, llevando a una estabilización de los mismos.

Así lo han confirmado diferentes agentes del sector del 'ladrillo' que prevén que para los próximos meses el crecimiento de los precios no será significativo. Un artículo publicado por la institución financiera neerlandesa, ING, afirma que habrá un “débil crecimiento de precios en 2023 y 2024”, y asumen que existirá un aumento del coste del 1% en los próximos meses hasta finales de año, y que para 2024 el incremento ya llegará a un 0%.

“Hemos revisado a la baja nuestra previsión al 0% desde nuestra estimación anterior del 1%, ya que esperamos que el continuo aumento de los tipos de interés frene cualquier recuperación en el mercado inmobiliario el próximo año”, sentencian. El autor del documento, Wouter Thierie, añade que para el año que viene se prevé un aterrizaje “suave” para el mercado inmobiliario español, y que “aunque existe riesgo de una ligera caída de los precios en la segunda mitad de este año, la corrección general de precios seguirá siendo modesta en términos nominales”.

Hace solo unas semanas que la directora de estudios de la sociedad de tasación homologada, Tinsa, Cristina Arias, comentaba a este periódico que como institución creían que llegaría una moderación en la demanda de la vivienda por los altos costes de financiación a causa de la inflación y la subida de tipos. Por esta circunstancia, esperaban que los precios residenciales tenderían a la estabilización en los próximos meses, “sin que se prevean caídas relevantes ni generalizadas, dado que no esperamos que las compraventas se desplomen, sino que vayan retomando el ritmo de 2022”, comentó la experta.

El análisis realizado por Bankinter llamado ‘Cambio de ciclo en el sector inmobiliario', asegura que los precios de la vivienda podrían llegar a caer hasta un 5% en los próximos dos años. Su previsión para este año es que será de un 3%, y un 2% en 2024. Y a pesar del contexto global, avisan que no hay que alarmarse porque “se trata de un pequeño ajuste, que dista de lo ocurrido en 2007”. Por otro lado, todos los especialistas del sector apuntan a que la problemática general va más allá del precio, hacen énfasis en la falta de oferta: “El problema es que hay poca oferta en el mercado. Las inmobiliarias no se quejan de que no vendan, se quejan de que no tienen producto”, comenta el CEO de RN Tu Solución Hipotecaria, Ricardo Gulias.

Josep Vera, director regional de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), comenta a La Información que la falta de producto hace que se mantengan los precios más estables. El profesional hace alusión al Barómetro Inmobiliario que publica la entidad, donde se refleja que España "viaja a dos velocidades". Por un lado existen las zonas de alta demanda porque “es donde llegan los grandes inversores y compradores extranjeros”, y por otra parte están las zonas donde “sí que puede haber un ajuste de precio y se debe a que hay menos demanda, y hay mayor stock disponible”. Según el mismo informe de ING debido a la disminución de la demanda, se ha producido una marcada desaceleración en el crecimiento de los precios.

“Con un número reducido de compradores potenciales, los vendedores enfrentan una competencia más feroz, lo que resulta en un poder de fijación de precios reducido”, dicen. Aún así, la opinión de otros agentes discrepan a esta situación. Por ejemplo, desde Pisos.com han publicado un estudio del trimestre y los precios de la vivienda, asegurando que existe una “resistencia a la baja”, tal y como dijo el Banco de España. El director de estudios del portal, Ferrán Font, manifestó que “es a partir del segundo semestre cuando se espera que la vivienda deje de pisar el acelerador, pero tampoco se esperan grandes sorpresas”. El portal inmobiliario Idealista, tampoco prevé una estabilización general, pero también destaca la falta de oferta, zanjan que están percibiendo una baja en el número de operaciones porque cada vez es menor el stock de vivienda.

“Hay menos para comprar y mientras no veamos un cambio de tendencia relativo al volumen, tampoco veremos un marco para que los precios se estabilicen o puedan bajar”, indican desde el portal. Otro de los agentes del sector es Fotocasa, que su directora de estudios y portavoz, María Matos, comenta que la subida de tipos ha ocasionado que la demanda de compra resurja y tensione el precio por la escasez de oferta. “Desde Fotocasa consideramos que es cuestión de tiempo que el precio comience a dar indicios de moderación y que vuelva a la senda estable, teniendo en cuenta el ritmo de encarecimiento hipotecario provocado por el Euríbor”.