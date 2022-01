Así es como Microsoft busca ser el rey del sector 'gamer' tras su megacompra

'The winner takes it all'. Así como dice esta expresión americana, Microsoft busca quedarse con todo y ser el ‘magnate’ del sector de los videojuegos. Tras su última operación con la compra de Activision Blizzard, la compañía norteamericana pasó a ser la tercera compañía más grande del sector, después del gigante tecnológico chino, Tencent (creadores del reconocido juego League of Legends- LoL) y Sony, los fabricantes líderes de consolas para videojuegos. Ahora, con este movimiento que le costará 69.000 millones de dólares, la compañía fundada por Bill Gates controla aún más toda la cadena de valor: desde el software y el contenido hasta el hardware, con su negocio de videoconsolas Xbox.

Todavía está pendiente que la operación se aprobada por parte de los reguladores, que ahora tendrán bajo el foco a Microsoft, y de obtener 'luz verde' la empresa quedaría a cargo de las franquicias que pertenecían a Activision, como Call of Duty, Spyro o Crash Bandicoot. Estos juegos actualmente están disponibles para que sean jugados a través de PlayStation (videoconsola de Sony); pero tras esta compra, aún existe la duda de si Microsoft permitirá que los usuarios de la competencia accedan a estos juegos y sean de 'multiplataformas'. De lo contrario, sólo los 'gamers' que utilicen las videoconsolas Xbox o los PC podrán disfrutarlos. Por ende, está en manos de la compañía dirigida por Satya Nadella el dar este golpe a Sony.

Esta compra, que esperan cerrar a mediados de 2023, supondrá la llegada de Microsoft Gaming que tendrá todas las franquicias y estudios de Xbox Game Studios, ZeniMax Media (de Bethesda Softworks) y cómo no, todas las de Activision Blizzard. Aunque el CEO de Microsoft Gaming y actual jefe de Xbox, Phil Spencer, dijo que su intención "no es apartar a las comunidades de esa plataforma" y que seguirán comprometidos con ello, solo ha bastado con que saliera a la luz la compra para que Sony cayera de manera drástica en bolsa. Esta semana se ha desplomado hasta un 13% en el mercado bursátil japonés, el Nikkei.

Desde aumentar su presencia en la nube y crear Microsoft Gaming, hasta iniciarse en el metaverso: las técnicas de Microsoft para ganar 'la guerra de los videojuegos'.

Otra de las formas que busca Microsoft para convertirse en el rey de reyes tecnológico es tomar mayor participación en los juegos para móviles. Esto porque la compañía a lo largo de la historia no se ha caracterizado por ser especializada en videojuegos para estos dispositivos. Ahora, gracias a esta fusión con Activision, podrán ganar terreno con los juegos de King como Candy Crush. Como otra estrategia, Nadella y el jefe de Xbox, Spencer, buscarán sumergirse en el mundo del metaverso y alcanzar la mayor cantidad de creadores en la nube. De esta manera Microsoft comienza a calentar motores para que una vez que se haga efectiva la compra en 2023, su ascenso sea inminente.

Es una guerra total por el contenido y por la atención. Nadella se ha empeñado en los últimos años en centrarse en los videojuegos para construir audiencias relevantes después de sus intentos frustrados de comprar plataformas sociales como la china TikTok. No lo tuvo sencillo, pues sus inversores le exigieron centrarse en un primer momento en recuperar terreno en la nube. Pero poco a poco ha ido construyendo un 'imperio' con más de una treintena de estudios de videojuegos y algunas de las franquicias más exitosas. Va a ser un reto importante. En un mercado especialmente fragmentado como este, todo apunta a que habrá una mayor consolidación, con sus rivales planteándose sacar la chequera. Muchos miran a Electronic Arts, dueño de Fifa o Battlefield, o a Ubisoft, desarrollador de Tom Clancy o Assassin's Creed, como potenciales adquisiciones.

Los videojuegos en España

En cuanto al mercado español, el mundo del videojuego se encuentra al alza de manera exponencial. Barcelona se ha convertido en un ‘hub’ tanto para los estudios nacionales como los internacionales. En 2019, King, el estudio de videojuegos británico y creador de Candy Crush, el videojuego para móviles, se instaló en Cataluña con 600 personas. King abrió unas oficinas de 6.700 metros cuadrados en el distrito tecnológico 22@ para poder llevar a cabo todas sus tareas de desarrollo: conceptualización, procesos artísticos y programación.

A esto se le suman las adquisiciones de estudios de videojuegos españoles por gigantes extranjeros. En octubre de 2021, fue el mismo Activision Blizzard el que se fue de compras y aterrizó en Barcelona para hacerse con el estudio Digital Legends Entertainment con el objetivo de desarrollar la nueva versión móvil de su franquicia de ‘Call of Duty.’ Ahora todo esto va a servir de apoyo al crecimiento de Microsoft en su objetivo de ganar. Otra iniciativa a tener en cuenta ha sido sido la venta del estudio con sello español Social Point, también con sede en Barcelona, que fue adquirido por 232 millones de euros por Take Two en el año 2016.

Cabe resaltar además la gran transacción llevada a cabo por Scopely, compañía estadounidense que compró la sevillana Genera Games. La empresa fundada por José Miguel López Catalán y María Jesús Piñas en 2003, llegó a una facturación de 17,5 millones de euros con un resultado neto de más de 3 millones en 2019, un año antes de su compra. Aunque las cifras de este movimiento no se hicieron públicas, esto permitió que la empresa americana fortaleciera su catálogo de videojuegos y su posición en España.