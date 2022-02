Bnext recurre a las ICO tras el estallido de competencia con grandes neobancos

El neobanco español, Bnext, continúa buscando nuevos métodos para afianzar su negocio en plena consolidación del sector fintech. Esta vez se ha sumado al proceso de las ICO (Initial Coin Offering por sus siglas en inglés) donde lanzará por primera vez un ‘utility token’ llamado B3X. A través de tres fases la startup buscará recaudar 20 millones de euros en total, de los cuales ya ha conseguido 5 millones en su primera ronda inicial privada. Esta etapa inicial tenía como condición una inversión mínima de 30.000 euros.

Las próximas fases se realizarán el 1 de marzo y el 7 de marzo, donde esperan conseguir 7,5 millones de euros en cada una de ellas con una inversión base que irá entre 1.000 (para la segunda) y 500 euros (para la tercera). El cofundador y consejero delegado de la compañía, Guillermo Vicandi, ha comentado a La Información que ya hay más de 6.400 personas apuntadas para este proceso que se realizará a través de la plataforma Launchpad de Bit2Me, la startup que ofrece servicios financieros tecnológicos basados en la compra venta de criptomonedas.

Este se trata del primer proyecto de Bit2Me Launchpad que facilita a otras empresas desarrollar su propio utility token. Al respecto la empresa alicantina ha comentado que esta ICO será similar a la salida pública del B2M, token de Bit2Me donde recaudaron 20 millones de euros. “Estamos seleccionando con mucho ‘mimo’ los proyectos que incluimos en nuestro Launchpad. Bnext destaca por ser un neobanco con una propuesta sólida por innovar, pero sobre todo por tener una gran comunidad de clientes”, asegura el director de marketing de Bit2Me, José Luis Cáceres.

El neobanco ha captado poco más de 40 millones en ampliaciones de capital y ahora se enfocará en su servicio de envío de dinero rápido al extranjero: 4 segundos con un coste del 1% del importe.

Además del lanzamiento de tu token, Bnext está llevando a cabo una ampliación de capital de 10 millones de euros. En el sector se han realizado rondas millonarias en los últimos meses. Capchase, por ejemplo, desvelaba hace unas semanas a la SEC una ampliación de capital de 48 millones de euros y en total ha levantado más de 130 millones de euros entre capital y deuda. Clarity ha captado más de 71 millones de euros en solo meses de diferencia o Belvo, que amplió capital en una ronda de 35 millones. “Solo serán 10 millones en esta ronda de capital porque sumaremos los 20 millones de nuestra ICO. Traeremos a grandes fondos internacionales y esperamos cerrarla en un par de semanas”, aclara Vicandi. Según las cifras del último Registro Mercantil, la compañía ingresó en 2020 unos 711.700 euros, y han levantado más de 40 millones de euros en diferentes rondas de financiación con inversores como DN Capital o Speedinvest.

Con este dinero Bnext cumplirá con diferentes objetivos. Hace unas semanas se aliaron con Algorand para utilizar su tecnología blockchain y desarrollar nuevos productos financieros, entre ellos, el envío de dinero al extranjero en solo 4 segundos y con un 1% de coste del importe. “Queremos utilizar ese producto de envío de dinero como driver para nuestra expansión internacional”, indica el consejero delegado. Dentro de sus planes de negocio está la apertura de nuevas sedes en otros países de Latinoamérica, como Colombia, Perú o Ecuador. Además, realizarán nuevas contrataciones y terminarán de consolidar las operaciones de la licencia que tienen en España.

Esta última no fue fácil de obtener. La fintech comenzó como un marketplace que ofrecía servicios bancarios externos hasta que notaron que el camino que debían tomar era el de tener cuentas y tarjetas de uso cotidiano. Para ello necesitaban la autorización del Banco de España: “Este proceso lleva mucho tiempo por lo que nos asociamos a Pecunpay (de Pecunia Cards) para poder operar y ofrecer estos servicios a nuestros clientes”. En 2020 consiguieron el ‘visto bueno’ del BdE y comenzaron con la migración de clientes, que como adelantó este periódico, recuperaron 65.000 clientes 'fantasmas' tras romper con Pecunpay, dejando otros en el aire todavía.

En México, su segunda sede, ocurrió una situación similar a la española. Llegaron como Mercandita, S.A.P.I de C.V. (Bnext) y actualmente no es una entidad regulada ni supervisada por las autoridades del sector financiero mexicano. De acuerdo a la información que entrega la compañía, los servicios de fondos de pago electrónico que se encontraban disponibles en su aplicación, eran prestados directamente por Cacao Paycard Solutions. Sin embargo, a finales del año pasado la entidad financiera mexicana de fintech as a service (FaaS), recibió un gran golpe de parte de la CNBC (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) cuando le notificaron que no tenía autorización para operar como institución de fondos de pago electrónico debido a la nueva ley de fintech del país.

Este golpe para la fintech mexicana provocó que solamente pudiera funcionar como proveedor de tecnología para medios de pago con tarjeta y no les permiten abrir nuevas cuentas de cartera digital, motivo por el cual Bnext actuaba como comisionista de Cacao para ofrecer este servicio. Ahora la startup española está a la espera de los reguladores mexicanos para obtener la ‘luz verde’ para su licencia. Este 2022 Bnext pondrá el foco en seguir tomando medidas como las ICO para expandirse y reforzará su negocio ante la fuerte competencia, mientras busca descentralizar los servicios de los bancos tradicionales y para que los clientes y usuarios del neobanco tengan acceso en un punto único con tecnología blockchain.