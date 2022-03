Crisis, inflación, guerra... Así afecta la 'tormenta perfecta' al universo startups

Yaba, Capchase y Typeform. Tres startups españolas que han anunciado recientemente grandes movimientos para continuar con su expansión, compras de compañías o acelerar con nuevas inversiones. Después de un año en que el ecosistema startups se benefició de una lluvia de miles de millones de euros, lo que disparó el volumen de inversión de 2021 a un nivel récord, este 2022 llegó con dudas respecto a un reajuste en las horquillas de valoración. Sin embargo, estas operaciones llegaron para dar cierta luz a la incertidumbre que han generado diferentes factores como la subida del precio del petróleo, la luz, la inflación en general y ahora se suma otro factor… la invasión de Ucrania.

De acuerdo a las cifras del Observatorio de startups de la Fundación Innovación Bankinter, el pasado febrero bajó considerablemente la cifra captada en comparación al mismo periodo del año pasado. Si en 2021, el mes de febrero acumuló cerca de 600 millones de euros en 32 operaciones, este año el mismo mes cerró con poco más de 200 millones repartidos en 47 operaciones. Al respecto, Javier Megías, director del programa de startups de la Fundación Bankinter y reconocido inversor, comenta en conversaciones con La Información que ha habido una disminución en el apetito inversor, pero que se debe analizar desde una perspectiva más 'macro'.

“Tenemos una inflación bastante grande, mucha tensión en la cadena de suministros en ámbitos de materias primas”, incide Megías. Aunque, por lo general, las startups no sean consumidoras directas de este tipo de materiales, sí prestan servicios a compañías que se proveen de commodities, algo que a futuro podría generar un problema mayor, añade el inversor. “La incertidumbre e inversión son grandes compañeros. Esto te lleva a que el euro que me iba a gastar hoy, me lo guardo en el bolsillo porque no sé qué es lo que va a pasar", zanja el especialista.

Compañías de ciberseguridad o de tecnologías que potencien la transición energética serán las beneficiarias de la actual situación

Al respecto, el inversor y socio de Adara Ventures, Alberto Gómez, afirma que la guerra es solo otro de los elementos que está afectando a la economía y a todo el sistema. Pero, ¿cómo afectarán a las startups? Según Gómez, aquellas compañías que estuvieran planeando salir a Bolsa verán sus procesos retrasados y deberán reevaluarse, y “esto de alguna manera tiene repercusiones hacia todas las grandes rondas de crecimiento por el ajuste de valores que es indudable”, comenta.

Pero también existen otras compañías que podrían ‘beneficiarse’ de toda esta situación. De esta manera, el experto asegura que esto también provocará que startups especializadas en temas de ciberseguridad o tecnologías digitales que potencien la transición energética tomarán mayor poder en los próximos meses y pasarán a ser estratégicos: “Si queremos que Europa dependa menos del gas ruso necesitamos electrificas la sociedad, que estemos más interconectados y que la eficiencia sea mejor. Por eso hay sectores que se ven beneficiados”, enfatiza Gómez.

El medio americano Crunchbase publicaba hace unos días un artículo sobre el ‘parón’ en anuncio de rondas de financiación en la Unión Europea a causa de la guerra. En esta pieza aseguraba que a comienzos de este mes había habido una disminución pronunciada en la inversión. Pero específicamente resaltaba que había un retraso en los anuncios de rondas. Ahora que Yaba levanta 75 millones, Typerform 122 millones y Capchase amplió su última ronda a 72,5 millones, fuentes del sector indican que estas son operaciones que se estaban negociando de hace tiempo y que no se han visto afectados por la incertidumbre general.

Aunque ambos inversores se ven esperanzados del futuro del ecosistema, aseguran que las posibles consecuencias de todo este momento podrán verse recién en los próximos meses. Por ahora los movimientos continuarán, en menor cantidad, pero no se notará un 'frenazo' en la inversión. "No estamos ante un pinchazo", comenta Gómez, ya que indica que el mercado es muy sólido y siguen existiendo grandes oportunidades. Lo que no descarta son los ajustes de valoraciones en las compañías, algo que puede provocar menos anuncios de inversión.