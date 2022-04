Freepik se sube al carro de las compras y 'toma' una startup de filtros para fotos

Los últimos meses el sector ha tenido diversos movimientos que han destacado en el ecosistema español. Desde la creación de diferentes ‘megafondos’ como el de K Fund hasta rondas de financiación como la de la startup Tinybird que levantó 34 millones. Pero las compras y ventas de compañías también han marcado un importante paso durante este tiempo y diferentes compañías se han sumado a esta tendencia. Freepik, el gran banco de imágenes y recursos visuales en internet, decidió lanzarse a las compras y se hizo con la startup de filtros para fotografías ‘Check my Presets’ de la sociedad llamada Internet Creators. Se trata de su primera gran operación corporativa.

La compañía malagueña ha incorporado esta empresa que fue lanzada en agosto de 2020 por el actual director de ingeniería de Factorial y fundador de Flamingueo (un ecommerce de productos trendy y de decoración), Jacinto Fleta de Castro. Se trata de un marketplace para que fotógrafos e influencers creativos ganen dinero a través de la venta de presets (preajustes) de la aplicación de Adobe Lightroom. Según confirma a La Información el CEO de Freepik, Joaquín Cuenca, esta adquisición se realizó como parte de su estrategia de crecimiento para los próximos años y asegura que comprarán empresas que de una u otra forma aportarán valor añadido a la oferta actual.

“Es el usuario el que crea y nosotros le servimos de apoyo. En este sentido la misión de Check My Presets está completamente alineada, ya que ayuda a los fotógrafos” y creadores a mejorar sus trabajos, indica Cuenca. Los detalles económicos de la operación no han sido desvelados; sin embargo, fue un movimiento que se realizó a finales de 2021. Fue el propio creador de la startup adquirida quien confirmó la transacción a través de su cuenta de Twitter: “La cifra no me va a cambiar la vida, pero ha sido tremendamente justa dado que el proyecto llevaba unos meses sin crecer”, comentaba Fleta. Aunque luego no sumó mayor información al respecto.

La startup también impulsará el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar resultados de búsqueda

Para este año, la empresa continuará con esta tendencia y realizará “alguna compra más” con el objetivo de entrar en un nuevo segmento o para reforzar alguno de los productos que actualmente ofrecen a través de su plataforma. Hace un tiempo sus fundadores comentaron a este medio que pondrían en marcha una nueva plataforma llamada ‘Vidfy’ destinada a ser una biblioteca de vídeos gratuitos y freemium. Aún no está en funcionamiento, pero Cuenca asegura que el equipo está creciendo con compras de vídeos y también están dedicados a la producción propia. “En cuanto creamos que tenemos una oferta de variedad y con el tamaño apropiado, lo anunciaremos a nuestros usuarios”, zanja.

Freepik nació en 2010 y tras avanzar durante sus primeros años sin financiación externa, diez años más tarde la historia cambió. La startup fue adquirida por el fondo EQT en una operación que fue valorada en más de 200 millones de euros. Los fundadores, Alejandro y Pablo Blanes, y Joaquín Cuenca, quedaron como socios minoritarios de la empresa. Aún así, aseguran que el fondo sueco les entrega total libertad para la toma de decisiones, así como para este último movimiento que realizaron.

Este 2022 además de desarrollar su estrategia de M&A (fusiones y adquisiciones), tienen previsto impulsar el uso de la tecnología con base de Inteligencia Artificial (IA), con el que pretenden mejorar resultados de búsqueda y “hacer la tarea de nuestros contribuidores más sencilla y a mediano plazo poder ayudar a nuestros usuarios a personalizar nuestro contenido”, comenta Cuenca. Para potenciar y levantar este proyecto la empresa sumó al fundador de Datasalt y creador de proyectos de código abierto como Splout SQL, Iván de Prado.

El año pasado la empresa cerró con una facturación que alcanzó los 31,5 millones de euros, aumentando un 37% respecto al año anterior donde llegaron a los 44,8 millones de euros. Este 2022 los promotores de la compañía confían en que mantendrán este ritmo de crecimiento y uno de sus principales retos es ganar mayor cuota de mercado en Estados Unidos, país de donde viene el 3% de sus usuarios. Actualmente Freepik tiene productos como 'Flaticon', base de datos de íconos, o 'Slidesgo', una plataforma que ofrece plantillas para Google Slides y Power Point. Con estos productos, y los nuevos que lanzarán, esperan sumar más usuarios en EEUU.