Las 'megarrondas' toman el sector del empleo tech y suman casi 800 millones

El auge de las empresas de talento y empleo no cesa. Durante este primer semestre y el año pasado se han visto diferentes operaciones en el sector que ya suman casi 800 millones en solo algunas de las operaciones destacadas. Desde Jobandtalent con su ‘megarronda’ de 460 millones de euros, que hace unos meses continuó sumando cifras con el doble respaldo del gigante Blackrock, hasta la reciente ronda de Talent.com donde recaudó 120 millones de dólares (108,7 millones de euros al cambio). De esta manera, el sector del empleo tecnológico se ha consolidado como uno de los más destacados con operaciones tanto en España como en el extranjero.

En nuestro país, la compañía que desarrolla una plataforma digital de contratación temporal, Jobandtalent, llevaba meses negociando una nueva ampliación de capital y en diciembre completó su ronda de 440 millones de euros que fue liderada por el fondo sueco, Kinnevik. En ella también participaron una decena de fondos, entre los accionistas actuales y los nuevos, como Endeavor Catalyst, Alma Mundi, el gigante japonés Softbank, Atomico y Kibo Ventures. A esta operación también se le sumaron 75 millones de euros de deuda para financiar su modelo de Empresa de Trabajo Temporal (ETT) de parte de Blackrock.

Unos meses más tarde, la startup española siguió sumando millones de dólares a la deuda de Blackrock y elevó la cantidad prestada a 210 millones de euros. Cifra que se suma a los 460 millones comprometidos en la última ronda. Además de consolidarse como una de las grandes compañías españolas del sector, la empresa fundada por Juan Urdiales y Felipe Navío, alcanzó una valoración que la coronó como el nuevo unicornio español. La ETT digital ha necesitado casi 1.000 millones de dólares de capital levantado para ser valorada en algo más de 2.300 millones.

A pesar de la falta de personal 'tech', cada día existen más compañías que buscan ayudar a contratar a estos especialistas y ganan terreno en el sector.

Aunque la empresa española apunta a un modelo comercial para trabajadores ocasionales, por encargo y por horas, también existen otras que se dedican a áreas más específicas. Este es el caso de Circular.io, la startup nacional especializada en captación de talento tecnológico online para empresas, y que fue fundada por los exJobandtalent, Pedro Torrecillas y Teo Ruiz. A comienzos de marzo la empresa recaudó 7,5 millones de dólares (6,9 millones de euros al cambio) para afianzar su expansión internacional. Aunque no es considerada como una 'megarronda', nuevamente Kibo Ventures hizo aparición en este tipo de compañías y lideró la ampliación donde también participaron fondos europeos como Point Nine, All Iron Ventures, eFounders, LocalGlobe, entre otros.

Una de las últimas que ha destacado en el mundo del reclutamiento fue Talent.com. Se trata de una empresa para búsqueda de empleo que tiene su sede en Montreal. Hace unos días anunciaron una serie B por 120 millones de dólares (108,7 millones de euros) que utilizarán para consolidar su presencia en Latinoamérica con especial foco en México, donde prevén abrir oficinas durante los próximos meses. A su banquillo de accionistas se han sumado fondos como Inovia Capital, y otros internacionales como Investissement Québec, Climb Ventures, BDC Capital, Fondaction y HarbourVest Partners. Junto con los 108 millones, recaudó otros 30 millones en deuda del grupo bancario BMO Financial Group.

Fountain y Workstream son dos compañías extranjeras que trabajan con un modelo similar al de la española Jobandtalent. La primera empresa ayuda a las organizaciones a encontrar y contratar a las personas más adecuadas para ciertos trabajos. Cerró una ronda de capital hace algunos años por 23 millones de dólares para seguir expandiendo su negocio y hoy ya están presentes en 77 países. La segunda de ellos, con sede en San Francisco, entrega soluciones para los contratos por horas. El año pasado sumaron 43,4 millones de euros de diferentes gestoras y de grandes inversores como el CEO de Zoom, Eric Yuan o Tony Xu, el director ejecutivo de la empresa de repartos DoorDash.

También existen otras como Remote, que han aprovechado el auge de la pandemia para reforzar su modelo de negocio. Es una compañía que proporciona herramientas para administrar la incorporación, las nóminas, beneficios y otros servicios para trabajadores de tecnología que estén en países remotos. Esto sin importar que sean contratados, a tiempo completo o parcial. Ellos sumaron 135,8 millones de euros para llegar a otros países y mejorar sus herramientas en áreas como beneficios, planificación de incentivos de equidad, apoyo para visas e inmigración y reubicación de empleados. A pesar de que actualmente existe una falta de personal tecnológico en España, según diferentes expertos, cada vez existen más plataformas relacionadas a este sector que buscan solucionar este tipo de búsquedas de las grandes compañías.