Horas decisivas para Abengoa. La compañía formulará sus cuentas este mismo martes, tal y como anunció hace apenas dos semanas a los inversores a través de un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), momento en que espera tener una respuesta de la banca y los acreedores para evitar el concurso. Pero este lunes, de acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, no había un acuerdo cerrado. Estado, banca y representantes de la compañía siguen negociando para conseguirlo antes del cierre de mercado de este martes. Al mismo tiempo, Abengoa trabaja con el despacho de Ramón y Cajal Abogados en la preparación de un eventual concurso de acreedores que pudiera derivarse de la falta de acuerdo.

En cualquier caso el acuerdo tiene que hacerse efectivo este martes, toda vez que el consejo de administración tiene previsto formular las cuentas del pasado ejercicio. A partir de ahí el máximo órgano de gobierno tomará conciencia y asumirá formalmente la situación financiera en la que se encuentra la compañía, con unas pérdidas estimadas en 2019 de 517 millones de euros. Estos 'números rojos' generan un patrimonio negativo que aboca a una insolvencia, por lo que Abengoa necesita recursos frescos para no caer en lo que jurídicamente se conoce como causa de disolución. De hecho, la dirección del grupo ya informó a finales de junio a los sindicatos que no tenía capacidad financiera para pagar la totalidad de las nóminas correspondientes al pasado mes.

Cabe recordar que hace ya varias semanas la compañía presentó un proyecto que permitiese su viabilidad de cara al futuro. La compañía que preside Gonzalo Urquijo solicitó, entre otras cosas, 250 millones de euros de liquidez y unos 300 millones en avales. Al mismo tiempo, pidió importantes quitas de deuda y capitalizaciones que afrontar los próximos proyectos. "Sin el ICO no hay solución", señalan fuentes financieras a La Información, al tiempo que añaden que la participación del instituto público es "totalmente necesaria" para lograr sacar adelante la reestructuración.

Pero el plan tiene que ser aprobado en su totalidad. El propio Urquijo señalaba hace unas semanas que para conseguir que el grupo vuelva a esquivar el concurso de acreedores -como ya hizo en 2015- será necesario que se "ejecuten" todas las medidas del plan de rescate, ya que están "condicionadas" entre ellas generando "un efecto dominó". Es precisamente en ese sentido en el que se está trabajando a contrarreloj.

En concreto, fuentes conocedoras confirman a este medio que la empresa habría logrado convencer a los acreedores y ya tendría los avales para nuevos proyectos, de los que un 50% serán aportados por el Cesce, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. El foco estaría ahora, de acuerdo con esta versión, en la financiación directa. Santander y Bankia, son las entidades que primero apostaron por salvar la compañía, pero pidieron más ayuda. A ellas podrían sumarse otras que gracias a la coordinación del Gobierno han reconsiderado su postura con respecto a la compañía y podrían aportar una parte del montante total.

Pero este esfuerzo no era suficiente. Para conseguir los 250 millones necesitaban ayuda pública en forma de liquidez. Esta se canalizaría a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que, pese a los tiras y afloja, aún no ha dado el visto bueno definitivo. Pese a que las cantidades aún no están claras, fuentes financieras apuntan a este medio a que la aportación pública del Estado rondaría los 50 millones de euros. La empresa sevillana podría recibir más dinero, que se uniría a esta cantidad, que proviniese directamente de la Junta de Andalucía.

Pese a todo ello, Abengoa estaría mirando de reojo al nuevo fondo para ayudar a empresas tras la Covid-19 que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de la SEPI. Este instrumento estará dotado con hasta 10.000 millones de euros, de los que 3.000 se liberarán este año, y tendrá como objetivo principal entrar en el capital de compañías de forma temporal para ayudarles a salir del bache en el que se encuentran. Abengoa habría visto este fondo como una opción, si bien su gestión puede demorarse hasta seis meses y requiere de empresas solventes, que no estuvieran en una situación financiera difícil antes de la crisis sanitaria.

"No puede caer", "es una empresa viable", estas son solo algunas de las respuestas que se obtienen al preguntar por la compañía en el sector financiero. Estas opiniones positivas parecen que se han trasladado al mercado, pues este mismo lunes los títulos de Abengoa lideraron las subidas en bolsa del mercado español, cerrando la sesión con un repunte de más del 14%. Pese a ello, el valor de cada uno de ellos se sitúa en un céntimo. Este martes es el día clave.