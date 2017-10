ACS entregará acciones de Hochtief para 'conquistar' Abertis con su contraopa

La constructora ACS tiene menos de diez días para presentar oficialmente su contraopa por Abertis. El plazo se acorta, después de que ayer la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobase el folleto de compra presentado por Atlantia, que ofrece 16.340 millones por el grupo concesionario de autopistas. Sus accionistas tendrán 15 días para decidirse y los competidores sólo hasta el jueves 19 para presentar ofertas competidoras, según los plazos que marca la ley de opas.



El plan de ACS pasa por presentar una oferta competidora al alza, en línea con el valor actual de Abertis en el mercado, e incentivar a los accionistas de Abertis. Propondrá un canje de acciones de Hochtief, la división alemana del grupo presidido por Florentino Pérez, según indican fuentes conocedoras del proceso.



ACS ofrecerá, según las citadas fuentes, un intercambio accionarial, aprovechando que Hochtief cotiza en el parqué de Fráncfort. Un canje de acciones que le permitirá a la empresa presidida por Florentino Pérez aligerar la factura de su contraopa y a los accionistas que lo acepten tener acciones con liquidez, que podrán vender cuando estimen oportuno.



Atlantia también propone en su oferta un canje accionarial pero bloqueado en el tiempo. Lo hace a través de lo que denomina 'acciones especiales', de nueva emisión que deben ser intercambiadas por, al menos, un 10,1% de los títulos de Abertis. A estas acciones especiales (a las que Atlantia da un precio de referencia unitario de 23,67 euros) no serán transmisibles hasta el 15 de febrero de 2019. Hasta ese día, incluido, la compañía transalpina no solicitará que esos títulos coticen en la Bolsa de Valores Italiana.



Precio, al alza



El otro gancho de ACS es el precio. La oferta de Atlantia, a día de hoy, no es atractiva para los inversores dado que Abertis cotiza por encima de los 17,3 euros por acción (ayer repuntó casi un 0,5%) y Atlantia sólo ofrece 16,5 euros por título. El mercado confía desde hace varias semanas en una contraoferta al alza y en una revisión del precio por parte de la compañía controlada por la familia Benetton. A un accionista de Abertis ahora le compensa más vender las acciones en el mercado que apostar por la oferta del grupo italiano.



Si la constructora española se decide a dar el paso, la CNMV tendrá que estudiar el folleto y suspender temporalmente el plazo de aceptación de la propuesta de Atlantia. El objetivo, proteger a los accionistas de la empresa opada para que puedan decidir con las dos ofertas (o más si las hubiera) en igualdad de condiciones. Una vez estén aprobadas por el regulador, las ofertas conviven durante un plazo de 30 días para que los accionistas se decidan y, mientras, los dos potenciales compradores pueden mejorar, si quieren, sus respectivos precios.



A la espera de ver qué pasa con ACS, quieres tienen que retratarse son los miembros del consejo de administración de Abertis. Tienen hasta 10 días para decir qué opinan de la oferta de Atlantia, si la considera (o no) interesante para los accionistas. Y ahí no hay aún opiniones consensuadas. La clave será lo que diga Criteria (La Caixa), que controla más del 22% de las acciones de Abertis y cuatro puestos en el consejo, incluido el del presidente, Salvador Alemany. Será Criteria y su porcentaje de control el que incline, a un lado u a otro, el futuro de Abertis.



Mientras, lo que ya se ha decidido es la nueva sede social del gestor de autopistas, después de que el consejo de administración de Abertis decidiera este lunes que su domicilio estará en el Paseo de la Castellana 39. Ese es el nuevo epicentro de Abertis, al menos, hasta que se decida, quién va a ser su accionista de referencia.