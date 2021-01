La liberalización del AVE obliga a Adif a armar un plan de contratos "masivos"

Tras meses de parón, la liberalización de la red ferroviaria, que oficialmente empezó el 14 de diciembre, anticipa un 2021 con mucho movimiento en las vías. El 15 de marzo desembarcará en España el operador público francés SNCF, el primero de los dos competidores que explotarán con Renfe el transporte de viajeros. El calendario urge al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que se ha propuesto blindar su plantilla, escasa y envejecida, en los próximos tres años. La llegada de nuevos competidores y el retorno de la actividad -palpable gracias a la vacuna- ha obligado a Adif a armar un proceso de contrataciones "masivas" que realice con éxito el relevo de más de 2.400 trabajadores de aquí a 2023.

Si la pandemia frenó la circulación ferroviaria, la llegada de la vacuna ha hecho sonar los tambores de la vuelta de los viajes en tren. El aterrizaje de la marca 'low cost' del operador francés, Ougo, que agotó en poco tiempo los 10.000 billetes a 1 euro para su AVE de bajo coste, también será clave. En este caldo de cultivo, Adif prevé que el Estado autorizará, en los siguientes ejercicios, la creación de nuevos puestos de trabajo. Para cumplir con los procesos de reclutamiento en el tiempo y forma que exigen las circunstancias, la gestora que capitanea Isabel Pardo de Vera, ha licitado un Acuerdo Marco por valor de casi 7 millones de euros, con un plazo de ejecución de tres años.

En concreto, el monto del contrato asciende a 6.986.970,67 euros, cantidad que podría no emplearse en su totalidad. Las firmas aspirantes a hacerse con las tareas de apoyo a la selección del personal deberán presentar la documentación pertinente antes del 1 de febrero. Adif ha dejado un plazo de un mes justo para recoger las candidaturas, de las que saldrán tres firmas adjudicatarias. No es la primera vez que la compañía 'pesca' en el sector privado para lograr apoyo en este tipo de funciones, pues, tal y como reza el texto del Acuerdo Marco, "Adif no dispone ni de las instalaciones, ni del personal necesario para la realización de procesos selectivos masivos".

Un 'agujero' de 800 trabajadores al año

A principios del año pasado, Adif adjudicó a Psicólogos Empresariales Asociados -la única firma que presentó su candidatura-, un contrato con un presupuesto base de licitación de 403.096 euros para blindar el fichaje de 500 trabajadores en dos años. El contraste entre el coste que supuso el acuerdo con este 'headhunter' y los cerca de siete millones que podría inyectar Adif para el citado proceso de reclutamiento da cuenta de la magnitud de contratos que la firma espera sellar en los próximos tres años. La necesidad apremia. Según cifran fuentes de la gestora a La Información, la compañía sufre, de media, un agujero de 800 trabajadores que dejan cada año la empresa por jubilación.

Desde Adif corroboran que la edad media de la plantilla ronda los 56 años. El pliego del citado Acuerdo Marco no esconde la urgencia de la renovación en sus filas. Tampoco la necesidad de ampliar su personal, tal y como se presenta para la gestora este 2021. "Esta situación hace necesario poder contratar los servicios y recursos pertinentes para poder realizar procesos de selección que, en determinados casos, pudieran ser masivos". Dos cambios en la política de Adif -respaldados por las últimas cuentas aprobadas por el Gobierno-, son determinantes para comprender la carrera a la que se enfrenta la firma.

Adif ha sellado con los sindicatos una tasa de reposición de la plantilla del 110%. La medida se firmó, el pasado 29 de diciembre, en la Comisión Negociadora del II Convenio Colectivo del Grupo Renfe, de la que forman parte UGT y CCOO. La iniciativa responde, ni más ni menos, que a lo recogido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que incluyen tanto este porcentaje de renovación de los equipos en los sectores prioritarios, como la subida del 0,9% de los empleados públicos, en el marco del Plan de Empleo.

La medida se suma a la aprobación, por parte de Adif y Adif Alta Velocidad (Adif AV), de la aplicación, en ambas entidades, de la jubilación obligatoria cuando los trabajadores lleguen a la edad estipulada. El 2021 será un periodo de transición para la empresa en todos los sentidos y no estará exento de negociaciones con el Gobierno. La compañía aspira a lograr del Ministerio de Hacienda, como mínimo, una oferta de empleo público que iguale a la de 2020, que permitió incorporar a su plantilla a 434 nuevos trabajadores de personal operativo.