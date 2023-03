Adif y sindicatos acuerdan rebajar a 35 horas la jornada de sus trabajadores

Los directivos de las empresas públicas Adif y Adif AV y representantes de los sindicatos UGT, CCOO y SCF han firmado un preacuerdo para implementar la reducción de la jornada laboral en las plantillas de ambas compañías, que verán disminuida su carga de trabajo semanal hasta las 35 horas frente a las 37 y media actuales. Con este acuerdo se cumple una vieja aspiración de los sindicatos ferroviarios, que llevaban varios años reclamando esta reducción horaria.

Tras la firma de este preacuerdo, la mayoría de sindicatos anunciaron la desconvocatoria de la huelga que iba a tener lugar esta semana, con la excepción de CGT, que se negó a firmarlo y mantuvo su jornada de paros. La resolución de esta disputa llegó casi de forma inmediata después de que los sindicatos anunciaran las reivindicaciones. Forzaron así el encuentro de la comisión negociadora del II convenio colectivo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que aunque a efectos prácticos opera bajo una misma marca, se dividió en dos entidades públicas para gestionar las redes convencional y de alta velocidad.

El preacuerdo alcanzado entre las partes firmantes incluye la reducción de la jornada anual, que pasará de 1.642 a 1.536 horas; la aplicación retroactiva de esta reducción de jornada desde la entrada en vigor de los Presupuestos Generales 2023 y la consolidación de la anterior reducción de jornada —pactada en 2018— y que fija un máximo de 205 días de trabajo anual e incluye 10 días de reducción de jornada.

Hasta junio para cerrar el acuerdo

El pacto entre sindicatos y empresa llega seis meses después de que las dos grandes agrupaciones sindicales acordaran con el Gobierno una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones de la administración pública. El 'Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI' fue refrendado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el 19 de octubre de 2022. En aquel documento se fijó el objetivo de reducir la jornada laboral del personal público hasta las 35 horas semanales.

UGT califica el acuerdo como "positivo" aunque consideran que el conflicto "no está resuelto por completo". Por su parte, CCOO considera que el acuerdo firmado "posibilita" el inicio de la negociación y que, al establecer la jornada anual en el mismo número de horas que ya está pactado en el Grupo Renfe, se garantiza el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Las partes firmantes se han dado hasta el 30 de junio de 2023 para cerrar la negociación, que todavía cuenta con flecos pendientes como la configuración de esta nueva jornada laboral —que equivale a 14 días completos de trabajo—, o que los 10 días de reducción de jornada ya consolidados puedan disfrutarse de forma completa y no parcial.

CGT pide respetar el máximo de 8 horas diarias

El único sindicato que se ha desmarcado del acuerdo, CGT, justifica su decisión en que el preacuerdo supone eliminar la cláusula 8 del Convenio Colectivo de Adif, que establece una jornada laboral máxima de 8 horas diarias, algo que permitiría extender las jornadas dado que el nuevo horario estaría regido por el Estatuto de los Trabajadores.

"No hemos firmado por no respetar las horas de nuestra jornada y por no aplicar la reducción en jornadas completas para todo el personal de Adif", señala en su comunicado. Esta organización reclama, además, que por cada 16 días de jornada de 8 horas realizadas desde el 17 de noviembre (cuando se publicó el acuerdo entre sindicatos y Gobierno), cada trabajador ha realizado un día de más que deberían haber acumulado como descanso.

Tanto UGT como CCOO decidieron aplazar, en el caso del primero, y desconvocar, para el segundo, las huelgas anunciadas hasta el 30 de junio, según informaron en sendos comunicados internos. CGT sí mantuvo la convocatoria aunque asegura no haber afectado a circulaciones, ya que la protesta afectó a trabajos planificados o preventivos.