La banca limita el papel ejecutivo de la mujer al asignarle áreas no estratégicas

La resistencia de las 'paredes de cristal' sigue siendo un enorme obstáculo para las mujeres en el ámbito laboral. A pesar de que representan más de la mitad de la ocupación total en el sector financiero, aún dista mucho de conseguirse este porcentaje al más alto nivel. Los avances que se han producido no han logrado acabar con este fenómeno que dificulta su ascenso profesional. Las entidades bancarias segregan por género muchos puestos directivos colocando más a las mujeres en áreas funcionales de apoyo, como recursos humanos, marketing y administración. Los hombres, en cambio, ocupan en mayor medida puestos de liderazgo en funciones que se consideran más estratégicas y que por lo general conducen a modo de trampolín hasta la dirección general y el consejo de administración.

La subsistencia de estereotipos de género en las entidades financieras condiciona los roles ocupados por las mujeres en los comités ejecutivos y limita sus posibilidades de ascender a consejera delegada (CEO), según recoge el informe 'Mujeres y sector financiero. La inclusión como factor de competitividad' elaborado por Mónica Melle Hernández, miembro del Consejo Asesor del Observatorio de la Realidad Financiera (ORFIN). La autora del documento es contundente: a medida que se avanza en la promoción, la participación de los hombres aumenta en detrimento de las mujeres, hasta llegar a una muy superior proporción masculina en la cúspide de las organizaciones.

Es muy común que los consejeros delegados de los bancos hayan desempeñado previamente tareas de máxima responsabilidad en la dirección financiera, en la de operaciones o en líneas de negocios, precisamente unos grupos en las que las mujeres están surepresentadas. Mientras tanto, los puestos de liderazgo en recursos humanos están configurados en un 66% por el género femenino, los de marketing en un 48% y los de administración en un 39%. Ninguno de estos puestos lleva habitualmente en la promoción hacia el CEO de un banco.

A diferencia de lo que ocurre en España, los bancos y las entidades de seguros de vida de Canadá se han consolidado como los líderes en igualdad de género. Algunas de las firmas a replicar son Manulife Financial Corp, National Bank of Canada, CI Financial Corp o AGF Management Ltd. Todos ellos han activado protocolos para identificar y fomentar futuras líderes potenciales y han puesto un fuerte énfasis en el reclutamiento que garantiza que haya mujeres finalistas en las búsquedas de empleo clave. Eso sí, Melle Hernández reconoce que la paridad en los puestos directivos y consejos de administración en los bancos es mayor que la del promedio general del resto de empresas de otros sectores. Esta avance en la igualdad es si cabe mayor a medida que se analizan grandes grupos financieros.

Sin embargo, es preciso señalar que este progreso se ha venido acentuando en los últimos años entre las grandes compañías más bien por imposición y no tanto por un compromiso real. En nuestro país se ha legislado de forma más o menos ambigua sobre esta materia. Por un lado, mediante la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres sugiere que ninguno de los dos sexos sea representado por más del 60% ni por menos del 40%. Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fija como objetivo en el Código de Buen Gobierno de las cotizadas que las mujeres alcancen el 40% de los puestos de los órganos de administración a finales de 2022. También recuerda la conveniencia de que las sociedades fomenten el aumento del número de altas directivas.

Para el organismo supervisor presidido por Rodrigo Buenaventura resulta una decisión estratégica que las compañías cotizadas incorporen a más mujeres en los puestos de mayor responsabilidad. Entre los grandes bancos comerciales españoles destacan la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, y la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa. Ambas asumen un rol ejecutivo. La banca de inversión y las empresas de capital privado (Private Equity) son las menos paritarias. Melle Hernández cree que el reducido número de ejecutivas se debe a que todavía subsiste la obsoleta idea de que colocar a una mujer en este rol de liderazgo es una opción arriesgada.

En cualquier caso, el informe constata que las firmas con mayor igualdad entre hombres y mujeres tienen más potencial bursátil, pues la base accionarial penaliza a las empresas financieras que no contratan a suficientes mujeres. También indica que en general las mujeres presentan un nivel de aversión al riesgo superior y un exceso de confianza menor. Este último aspecto adquiere una gran repercusión en el ámbito financiero debido a que las directivas demuestran una mejor capacidad que los hombres de interpretar la denominada 'soft information' (la información más subjetiva) y, por tanto, de discriminar.