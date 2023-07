Bankinter descarta pagar más por los depósitos y vaticina unos ingresos récord

Mejorar la rentabilidad de los depósitos no está sobre la mesa de Bankinter. Así lo ha reconocido la consejera delegada de la entidad, María Dolores Dancausa, durante la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados de la entidad, en referencia a la propuesta de la actual ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño. "Sabe que no nos puede obligar a pagar más" y ha recordado que en campaña electoral "todo se permite y todo se perdona".

Pese a ello, la consejera delegada del banco ha recordado que no es cierto que no se esté remunerando el pasivo. "No estamos remunerando los depósitos de manera generalizada, pero sí a determinados clientes vinculados. También ofrecemos depósitos en dólares, fondos de inversión y hemos duplicado el saldo máximo a remunerar de la cuenta nómina". Precisamente esto último ha permitido incrementar el número de clientes un 5% en los seis primeros meses del año.

Por otro lado, la entidad, que ha presentado un beneficio récord en el primer semestre, repetir estas cifras en el tercer trimestre. Así, lo ha confirmado el director financiero de la entidad, Jacobo Díaz, durante la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados del grupo. Díaz ha señalado que el "margen de intereses no ha tocado techo y el tercer trimestre seguirá siendo bueno". Y para ello intervendrán varios factores: la repreciación del crédito por la subida de los tipos de interés, una actividad comercial dinámica y la ausencia en la remuneración de los depósitos.

En ese sentido, el banco ha aumentado el margen de clientes desde el 2,96% en el primer trimestre hasta el 2,99% en el segundo, ya que el rendimiento del crédito a clientes se ha elevado hasta el 3,73%, mientras que el coste de los depósitos a pesar de aumentar en 44 puntos básicos, sigue por debajo del 1%. En concreto, el 0,74%.

Derogación del impuesto

Por otro lado, la consejera delegada de Bankinter se ha referido a las elecciones generales que tendrán lugar este domingo 23 de julio. La banquera ha pedido al gobierno resultante de las urnas que "acierte en sus políticas económicas y sociales puesto que no hay mejor política social que la que impulse las actividades empresariales, que impulse la seguridad jurídica, lo que incidirá en el empleo".

Durante la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados del banco, que ha presentado un beneficio récord en el primer semestre al ganar 418 millones de euros, Dancausa ha reclamado al nuevo Gobierno que revise y derogue el impuesto extraordinario a la banca porque "es injusto y está mal configurado y seguramente los tribunales lo terminarán derogando". El banco cargó 77 millones de euros en el primer trimestre, lo que elevó la partida de otros gastos un 99%. La consejera delegada del banco ha recordado que la presión fiscal del sector es más elevada que otro tipo de empresas, con un 25%, mientras que durante los años de tipos negativos no hubo una reducción de la carga impositiva.

También se ha referido a las distintas propuestas de ayudas a los hipotecados, de las que ha evitado realizar cualquier valoración por estar en campaña electoral, pero ha señalado que el "banco siempre ha estado dispuesto a ayudar a sus clientes con problemas, tanto por el propio cliente como por el banco" y ha recordado que gracias al buen perfil de riesgo de sus clientes el número de solicitudes para acogerse al código de buenas prácticas ha sido de 150.