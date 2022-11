Chery estudia las opciones de instalar una fábrica de vehículos en Cataluña

Una delegación del fabricante chino de automóviles Chery, liderada por su presidente Tongyue Yin, se ha reunido este lunes con la patronal Foment del Treball en el marco de la visita que realiza a Barcelona para explorar las opciones de instalar una gran planta de ensamblaje de coches eléctricos.

Chery, la segunda compañía automovilística de China, quiere desembarcar en Europa con sus vehículos y se ha mostrado interesada en el área de Barcelona, aunque los contactos que se han llevado a cabo hasta ahora con las autoridades catalanas son muy preliminares, según fuentes del sector.

Tongyue Yin ha mantenido a primera hora de la mañana un encuentro con el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y el presidente de la patronal del metal UPM, Jaume Roura, en la sede de la patronal catalana, al que se han sumado también el secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco; y la secretaria del sector del automóvil de UGT en Cataluña, Yolanda Funés. En la sede de la patronal, Chery ha firmado un convenio con Foment y UPM para facilitar su instalación en Cataluña.

Yin tiene previsto también entrevistarse entre hoy y mañana con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent. Además, se celebraría otro encuentro más técnico con representantes de la Generalitat para trabajar con más detalle las necesidades de terrenos y activos.

En el acto en Foment, los agentes sociales han defendido la candidatura de Cataluña para albergar la fábrica del gigante asiático, destacando como puntos fuertes que cuenta con una cadena de valor completa y una mano de obra cualificada. Pacheco ha insistido en la ventaja que supone el "know how" de Cataluña en automoción y en el hecho de que no sería necesario invertir en formación porque existen trabajadores preparados para empezar a producir de forma casi inmediata, según fuentes del sindicato.

Chery mostró a finales de octubre su interés por los terrenos que abandonó la multinacional Nissan en la Zona Franc de Barcelona, aunque lo hizo con la reindustrialización a punto de culminar y su propuesta no fue tenida en cuenta. Sin embargo, la Generalitat mostró su disposición a facilitar su implantación en otros terrenos, en el marco de la estrategia que lleva a cabo el Govern de buscar inversiones industriales y de primar actividades verdes como la de esta compañía.

Fuentes de la Generalitat han apuntado el interés de la administración catalana por mantener los contactos que se lleven a cabo con la compañía china en un ambiente de "discreción", para proteger la marcha de los trabajos y contribuir así a que lleguen a buen puerto. El fabricante chino podría fabricar unos 300.000 coches al año en la planta que planean para Europa, lo que supondría la creación de unos 1.500 empleos, según fuentes del sector.

En septiembre de 2010, el entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, ya mantuvo contactos con Chery para analizar la viabilidad del proyecto de instalación de una planta de coches en Cataluña, pero el proyecto nunca fructificó. En aquella ocasión, el Gobierno catalán fue el que dio el primer paso y se acercó al grupo asiático, mientras que ahora son ellos los que han expresado su interés.