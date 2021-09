La AEB reactiva la venta de Cunef tras obtener la 'toga' de universidad privada

La Asociación Española de Banca (AEB) quiere subirse al 'boom' del sector educativo antes de que amaine el apetito de los inversores y prevé hacerlo con la venta del Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef). La idea original pasa por encontrar a un comprador que se haga con el 100% de la institución educativa, una operación que la patronal de la banca española ha reactivado en las últimas semanas. En el marco de esta estrategia la AEB ya ha empezado a tantear a grandes fondos de capital riesgo, internacionales y españoles, según fuentes financieras consultadas por La Información.

El mercado lleva más de un año pendiente de la posible venta de este activo, en el que el Banco Santander y el BBVA son las dos entidades con mayor peso, pero la AEB tenía claro que el proceso no despegaría hasta iniciado el curso académico 2021-2022, en el que Cunef ha arrancado su trayectoria como universidad privada independiente. Desde su nacimiento en 1973, la firma se había enmarcado en el régimen de centro de enseñanza superior adscrito a la madrileña Universidad Complutense, algo que limitaba enormemente el margen de maniobra tanto del centro como de sus accionistas.

Este salto, que le ha supuesto a la AEB más de un año de papeleo, se cerró el pasado mes de abril, cuando entró en vigor la decisión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de autorizar el inicio de actividad de Cunef como una universidad. A la hora de decantarse por alguno de los futuros postores, la AEB tendrá muy en cuenta el perfil de permanencia de los inversores, así como su experiencia particular en el sector educativo, según fuentes cercanas al proceso que apuntan que la patronal bancaria ya ha recibido las primeras ofertas. No obstante, la AEB aún no ha lanzado oficialmente un proceso competitivo que encauce la venta del centro universitario.

La organización que preside José María Roldán no dispone de una valoración definitiva de Cunef, pero espera situarla en el entorno de los múltiplos que se han desembolsado en operaciones similares referidas a activos universitarios. Esto permite suponer que la patronal de la banca no se conformará con menos de 10 veces el ebitda (beneficio bruto de explotación). En su tasación tendrá en cuenta factores como el número de alumnos matriculados, que superan los 1.700 según las cifras más recientes. Para definir sus ofertas, los fondos ponderarán la evolución de la firma en su breve andadura como universidad, un cambio que habría permitido a Cunef acometer una importante reducción de costes.

La compañía ha aprovechado los últimos meses desde su transformación oficial para adaptar su estructura y planes de estudio al reglamento general de la enseñanza universitaria. Una vez instaurada en esta nueva categoría, Cunef ha ganado independencia a la hora de definir su hoja de ruta. También ha adquirido autonomía suficiente para establecer las tasas de matriculación de sus estudiantes algo que podría disparar la rentabilidad del negocio y, con ella, la generosidad de las ofertas de los futuros postores. De hecho, según las fuentes consultadas, esta nueva categoría se traducirá en una revalorización en el mercado que la AEB ha tenido muy en cuenta a la hora de retomar sus planes de desinversión.

Los tambores de venta en Cunef ya han atraído a los colosos internacionales del private equity, como KKR, CVC o Permira, y a grandes fondos españoles como Magnum

El proceso se encuentra en un estado muy incipiente, pero ya ha captado el interés de grandes firmas de capital riesgo con las que la AEB ha mantenido las primeras conversaciones. Entre los potenciales interesados en adquirir este activo se encontrarían viejos conocidos del sector en España, como Permira, que en 2018 cerró la compra de la Universidad Europea por 770 millones de euros, o el fondo CVC Capital Partners, que se hizo con la Alfonso X el Sabio poco después por cerca de 1.000 millones.

La lista de evetuales compradores nacionales incluye a Magnum Capital Industrial Partners, el mayor fondo de capital riesgo de España que dirige el exbanquero del Banco Santander Ángel Corcóstegui. Entre los posibles candidatos también se encuentra el fondo KKR que acaba de hacerse con el referente nacional en grados de Formación Profesional, Medac. Los planes de este último coloso del private equity incluyen consolidar un gigante de la educación reglada en nuestro país a través de un potente plan de compras en cuyo perímetro podría encajar el centro de la AEB, cuna de algunos de los rostros más reconocidos del panorama económico y financiero español.