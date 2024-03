La empresa que permite invertir en renovables desde un mínimo de 10 euros.

Enerfip, plataforma de financiación e inversión en proyectos renovables, no lleva ni un año operando en España y ya ha levantado 20 millones de euros para la construcción de plantas solares fotovoltaicas o parques eólicos. La compañía de origen francés ofrece la oportunidad de que los usuarios inviertan desde un mínimo de 10 euros con rentabilidades anuales que pueden alcanzar hasta un 9%.

El consejero delegado de la compañía de 'crowfunding' en España, Eduardo Calderón, se sienta con La Información para explicar cuáles son las bases de la empresa y qué es capaz de ofrecer en pleno 'boom' de proyectos, en un contexto en el que los pequeños y medianos promotores tienen difícil acceso a la financiación bancaria y bajo el cual este tipo de empresas dan a los ciudadanos la alternativa de ganar dinero con inversiones de poco riesgo y amoldadas a cada bolsillo.

Calderón expresa que en España los 'tickets' medios se sitúan entre 1.500 y 2.000 euros por inversores, con unos rendimientos de entre el 8% y el 9%. Enerfip ha puesto en marcha en el país los primeros bonos 'crowd' a través de Dominion y Enerside. En concreto, consisten en emisiones privadas de las compañías que quieren acceder a la financiación para su planta renovable y con las que el cliente recibe el cupón (interés) cada semestre o al año. El retorno del capital total se produce tras construirse la instalación, lo que no quita que el bono se pueda vender antes.

Tablón de anuncios para la venta del bono antes de tiempo

El directivo señala que Enerfip también dispone de una especie de 'marketplace' o tablón de anuncios en el que un usuario que quiera deshacerse del bono antes de que expire el periodo de la inversión, que suele rondar los tres años, lo publique para que otro lo compre. "Hemos hecho un producto muy sencillo y fácil de entender, con inversiones cortoplacistas. La ventaja frente a los préstamos es que los bonos son transferibles y si una persona lo quiere vender, nosotros lo podemos ayudar a realizar una potencial transferencia a otro inversor", apunta.

La empresa cumple en septiembre una década y está a punto de alcanzar los 500 millones de euros en financiación. Está en plena fase de expansión con nueva oficina en Italia desde febrero y a la que próximamente se unirá otra en Holanda. Esta última estará orientada fundamentalmente a la captación de inversores. Calderón expresa que el siguiente paso será analizar otra posible ubicación en Europa del Este.

Recompra del 100% de las acciones: "Tenemos las manos libres"

Para desarrollar su plan de crecimiento sin ataduras, Enerfip ha recomprado recientemente el 100% de las acciones. Según Calderón, la empresa no descarta dar entrada en el capital a algún socio o incluso la venta de una participación mayoritaria, aunque no es la prioridad. "En esta vida no se puede descartar nada. No podemos. Queríamos recuperar el control para ejecutar nuestro plan. Obviamente nuestros recursos son limitados y no somos ni el Santander ni JP Morgan, pero si queremos tener un socio que nos acompañe en nuestra expansión internacional primero teníamos que tener las manos libres para elegirlo. No podemos descartar nada. De momento, se han interesado entidades de 'private equity' y neobancos, pero no hay conversaciones abiertas con nadie", asegura.

Durante la entrevista, Calderón hace especial énfasis en que Enerfip es de la pocas plataformas de 'crowfunding' en energías renovables que puede decir que es rentable. Afirma que ha conseguido alcanzar el 'break even' (punto de equilibrio) y ser financieramente sostenible desde 2020, es decir, cuatro años después de empezar a funcionar. La firma gestiona entre 1.000 y 2.000 inversores minoritarios por proyecto y la ratio de ‘default’ es prácticamente nula (del 0,1%).

"Nos estmaos convirtiendo en una vía alternativa de financiación [a los bancos]"

"Buscamos democratizar la inversión en renovables y que sea accesible a cualquier ciudadano, y por eso dejamos invertir desde 10 euros, lo que hace que tengamos muchos inversores. También hemos desarrollado nuestra propia plataforma de gestión pos recaudación y nos diferenciamos en poder gestionar algo que no es nada sencillo con una gran base de clientes, al mismo tiempo que nos estamos convirtiendo en una vía alternativa de financiación [a los bancos] para promotores de proyectos pequeños y medianos que no tienen acceso a financiación bancaria. Además, para todo tipos de proyectos: nuevos, en construcción o que se quieran reciclar", destaca.

Calderón describe que Enerfip -que está regulada por la CNMV francesa- suele trabajar con proyectos con una potencia instalada inferior a los 10 megavatios (MW), lo que le otorga un 'pipeline' "gigante". Lo primero que hace es valorar internamente cada proyecto tal y como opera un fondo de inversión al uso a través de exámenes técnicos, financieros y legales, etc. Una vez analizados, son clasificados en función del riesgo. A mayor riesgo, el promotor debe presentar unas garantías de mayor valor, como puede ser otra instalación que ya esté operativa. El proyecto queda prácticamente descartado -en España- si no tiene concedido el permiso de acceso y conexión.

El análisis de la inversión es público para los interesados y aún así si el inversor tiene dudas, puede acudir al canal de atención al cliente. Hay que destacar que esta vía es solo para resolver dudas y que la empresa no puede actuar como un asesor financiero.