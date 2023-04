Endesa mira de reojo a Italia con Bogas hasta 2026 e inversiones de 8.600 millones.

Endesa afronta los cambios en su matriz con el futuro bien atado, al menos a corto plazo. La eléctrica presentó en noviembre del año pasado su plan estratégico a 2025, con una inversión comprometida de 8.600 millones de euros, mientras que en abril José Bogas fue reelegido como consejero delegado por otros cuatro años, hasta 2026. No obstante, desde la compañía española miran de reojo la renovación de la cúpula de Enel propiciada por el Gobierno italiano.

Giorgia Meloni ha revolucionado las sociedades participadas por el Estado italiano y Francesco Starace no renovará como consejero delegado de Enel, dueño del 70% de Endesa. Flavio Cattaneo es el elegido para reemplazarle. Es un empresario próximo a la derecha que ha gestionado otros emblemas del mundo empresarial transalpino, como Telecom o la Rai. Su nombramiento, que deberá ratificarse en la junta general de accionistas el 10 de mayo, surgió tras una larga negociación entre Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia, que conforman el ejecutivo de coalición. Matteo Salvini, vicepresidente y líder del partido de ultraderecha la Liga, fue quien le propuso.

Cattaneo compartirá gestión con Paolo Scaroni, antiguo director de la petrolera Eni y que ahora regresa a Enel como presidente. Entre ambos deberán hacer frente al plan de venta de activos puesto en marcha por la compañía transalpina de 21.000 millones de euros tras salir de mercados como Perú, Argentina o Rumanía. El objetivo es reducir la deuda, desde los 60.100 millones de euros a cierre de 2022 hasta una horquilla de entre 51.000 y 52.000 millones de euros para finales de este curso.

Noviembre, marcado en el calendario

Sin embargo, fuentes del sector consultadas por La Información consideran que el relevo en Enel no debe tener grandes consecuencias sobre la energética española al ser una de las franquicias más importantes del grupo y dado el alto grado de inversión comprometido a 2025. Endesa celebra junta general de accionistas el 28 de abril y en ella se reeligirá a Juan Sánchez-Calero, actual presidente no ejecutivo, como consejero independiente por cuatro años más. Los accionistas también votarán la reelección de Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, y de Francisco de Lacerda, ex consejero delegado de Correos de Portugal, como consejeros independientes, así como de Alberto de Paoli, director financiero de Enel, como consejero dominical.

No obstante, el primer gran hito para la empresa tras la sacudida en la cúpula de Enel se producirá en noviembre con la revisión de plan estratégico actual. La eléctrica acostumbra a dar cuenta al mercado sobre su estrategia cada undécimo mes del ejercicio y, actualmente, tiene en marcha un plan de crecimiento del parque renovable para crecer en renovables y electrificar clientes.

Hay que recordar que en el Capital Markets Day de 2021, Enel rebajó el volumen de inversión de Endesa ante la incertidumbre del reparto de los fondos europeos. En concreto, situó el capex bruto en 7.500 millones de euros para el periodo 2022-2024, lo que supuso 400 millones menos respeto al plan 2022-2023. El recorte de la inversión se debió a un menor volumen de proyectos financiados con ayudas europeas, sobre todo relacionados con el almacenamiento y el hidrógeno. La sociedad italiana prefirió ser prudente ante las dudas de cuándo y cómo llegarán las ayudas procedentes de Europa.

Sin embargo, un año más tarde la cosa cambió y Endesa volvía a actualizar su estrategia para el trienio 2023-2025 elevando un 15% la inversión (hasta los 8.600 millones de euros citados al principio) para conquistar una potencia instala 'verde' de 13.900 megavatios (MW) frente a los 9.500 MW actuales. Tan solo para esta partida destinará 4.300 millones de euros, es decir, la mitad del plan. La nueva potencia renovable que se sumará al 'mix' energético de la compañía crece un 10% respecto al plan anterior, hasta 4.400 MW. De ellos, el 68% será solar y el resto, eólica. Según la empresa, el 91% del parque de generación peninsular quedará así libre de emisiones a cierre de 2025, en comparación con el 72% al cierre del curso pasado.

Este crecimiento en renovables se sustenta en una cartera de proyectos de unos 85 gigavatios (GW), de los que 14 GW están en un estado de tramitación administrativa madura y algo más de 1.000 MW están ya en ejecución. El 58% de la cartera es solar, el 16% eólica y otro 20% corresponde a proyectos de almacenamiento con baterías, tecnología que se incorpora como novedad respecto al plan anterior. Otro de los grandes objetivos de la empresa dirigida por José Bogas es alcanzar 7,3 millones de clientes en el mercado liberalizado para 2025 y está muy cerca de conseguirlo. Si en 2021 engordó su cartera de clientes en el mercado libre en un 3% tras la ofensiva comercial que lanzaron todas las eléctricas asegurando precios fijos, el año pasado el incremento fue del 16%, hasta alcanzar los 6,82 millones entre España y Portugal (+951.000).

Por otro lado, 2.600 millones irán para la digitalización de la red, al tiempo que prevé multiplicar por cinco los puntos de recarga para vehículos eléctricos en el periodo, llegando a un total de 66.000. Y como anunciara su matriz, casi toda la energía a precio fijo que vendan, en un 95%, deberá proceder de orígenes 'verdes', es decir, de fuentes no emisoras de contaminación. Bajo la estrategia de descarbonización presentada por Enel, Endesa se convirtió en la primera gran eléctrica de España en anunciar el adiós al gas para 2040. Posee los ciclos combinados de San Roque (Cádiz), de 408 MW; Bésos 3 y 5 (Barcelona), de 419 y 873 MW, respectivamente; Colón (Huelva), de 398 MW; y As Pontes (A Coruña), de 870 MW. Además, en Portugal suma otros 855 MW. Endesa, segunda distribuidora de gas del país por detrás de Naturgy, ya ha puesto a la venta su cartera clientes de gas natural.

Bogas, un histórico de Endesa

A José Bogas le respaldan más de 30 años en la empresa. Nacido en Madrid en 1955, es ingeniero industrial y permanece vinculado a la compañía desde 1982. Sustituyó en el cargo de consejero delegado a Andrea Brentan a finales de 2014 y, desde entonces, los resultados le respaldan. Endesa ha superado con creces los 1.000 millones de beneficio desde que es CEO, exceptuando 2019 tras registrar un deterioro de activos de casi 2.000 millones. En 2022 elevó el beneficio un 77%, hasta 2.541 millones, por los altos precios de la energía.

El directivo percibió una retribución total de 2,47 millones de euros por sus funciones en la compañía el año pasado, lo que supone un aumento del 16% con respecto al año anterior, debido fundamentalmente a los mejores resultados de los objetivos a corto plazo, mientras que Juan Sánchez-Calero recibió 673.000 euros, un 2,4% más en términos interanuales.