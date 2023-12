El fondo activista Cevian se hace con una participación de 1.200 millones en UBS

Cevian Capital, el inversor activista más grande de Europa, se ha hecho con una participación de 1.200 millones de euros en UBS, esperando que la entidad suiza pueda duplicar su valor en los próximos tres o cinco años. Desde que el banco llevó a cabo el rescate a Credit Suisse en marzo de este año, Cevian ha invertido casi una décima parte del total de su portfolio en acciones de la compañía de servicios financieros.

Con esta adquisición, Cevian se convierte en uno de los 10 principales inversores del banco. Lars Förberg, cofundador de la firma de inversión, afirmó en declaraciones al Financial Times que "esta es una de las mayores oportunidades en las finanzas globales". El directivo ha subrayado que "UBS está valorado como un banco europeo promedio, no como un líder global de la gestión patrimonial. Si se cierra la brecha de valoración con Morgan Stanley, la acción de UBS valdrá 50 francos suizos (57,56 dólares)". Los títulos de UBS han aumentado en un 505 su valor desde que acordó comprar Credit Suisse.

La estrategia de Cevian se basa en trabajar de forma discreta con sus compañías en portfolio, a diferencia de sus rivales más agresivos en Estados Unidos. Fuentes familiares con la forma de trabajar de la firma afirman que Cevian no buscaba lograr un puesto en la dirección de la entidad y apoya al actual presidente, Colm Kelleher, y al director ejecutivo, Sergio Ermotti.

Cevian quiere apostar por la gestión patrimonial

Las acciones escalaron un 1,6% hasta los 25,77 francos suizos a primera ahora del martes. A pesar de que UBS es uno de los bancos mejor valorados de Europa, aún está muy por detrás de sus compañeros de Wall Street. El prestamista suizo opera a cerca del 1,2 del valor contable, mientras que para Morgan Stanley esa cifra se sitúa cerca del 2. ambos bancos cuentan con amplias operaciones de gestión de patrimonio.

Las campañas activistas anteriores en bancos europeos han variado en cuanto al éxito logrado. Sherborne Investors, con Edward Bramson como director ejecutivo, no fue capaz de convencer al resto de accionistas de Barclays de su plan para reducir su banco de inversiones durante los tres años de esfuerzos que se alargaron hasta 2021.

Cuando el activista Knight Vinke instó a que UBS separase su negocio de gestión del patrimonio de su banco de inversiones hace una década, también tuvo complicaciones para convencer al resto de inversores. El año pasado el asegurador chino Ping An se convirtió en activista en HSBC y pidió la partición de banco. Aunque no logró atraer el suficiente apoyo para esta medida, sí que logró algunos éxitos menores.

Presencia de Cevian en el sector

Cevian ya cuenta con presencia en el sector, con inversiones previas en Danske Bank y Sweldbank, además de una participación en Nordea, el mayor banco de 'retail' y corporativo en los países nórdicos, en cuya junta de accionistas tiene un escaño. Cevian habría evaluado la actividad de UBS 15 años antes de realizar la compra y había estado cerca de tomar una posición activista en Credit Suisse antes de su caída, pero se decidió no llevarlo a cabo por los riesgos.

El inversor opina que UBS puede mejorar su rentabilidad enfocándose en la gestión patrimonial, especialmente en Estados Unidos, donde se queda por detrás de Morgan Stanley. La multinacional estadounidense ha disminuido su banco de inversiones desde la crisis financiera y se ha concentrado en reforzar su negocio de gestión de patrimonio, que le proporciona ganancias más estables y mejor rating por parte de los inversores.

"Desde el punto de vista de las ganancias y la valoración, UBS debería ser visto como un gestor patrimonial con una licencia de banca, no un banco con un negocio de gestión del patrimonio", ha dicho Förberg. "La idea de que las grandes compañías no puedes cambiar no es correcta. Hay muchas palancas de las que se puede tirar" y "creemos que UBS se puede volver significativamente más rentable a lo largo del tiempo", ha añadido.

Otros grupos inversores a largo plazo también han incrementado su participación en UBS de forma significativa este año. Los gestores de activos Fidelity and Capital Group aumentaron sus acciones en el banco más de 1.500 millones de francos suizos de forma conjunta y se colocan ahora entre los diez accionistas independientes principales, según datos de S&P Capital IQ. UBS.