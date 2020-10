Sabadell apuesta ahora por Kutxabank frente a BBVA para no ser fagocitado

El ruido de fusiones sigue más presente que nunca en el sector bancario. Tras cerrarse la primera parte de la unión de CaixaBank y Bankia y comenzar la 'due diligence' del proceso en ciernes entre Unicaja y Liberbank, el tablero de la banca española se ha descolocado. Algunas de las fusiones que en un principio se valoraron se han quedado totalmente descabalgadas con estos movimientos y las entidades continúan los contactos informales para valorar opciones. Diferentes bancos de inversión han apuntado directamente a Sabadell como el siguiente en la lista para llevar a cabo una operación de concentración, pero el nombre de la pareja sigue sin estar claro.

Fuentes del sector financiero apuntan directamente a que, con los nombres que hay sobre la mesa, desde Sabadell preferirían unirse a Kutxabank antes que a BBVA, pero como suele pasar en estos casos, las conversaciones informales se suceden entre unos y otros. La catalana evitaría así ser fagocitada. Fuentes oficiales de la entidad señalan a La Información que en estos momentos "no hay conversaciones específicas con nadie" si bien considerarán "cualquier opción estratégica que cree y maximice el valor para los accionistas".

Las razones estarían claras. Por tamaño, la entidad que encabezan Jaume Guardiola y Josep Oliú gana a la de Gregorio Villalabeitia y Francisco Javier García Lurueña, por lo que la catalana sería el absorbente. En cambio, no todo sería positivo. Independientemente de la hipotética ecuación de canje que se pusiese sobre la mesa, el peso de las fundaciones que conforman actualmente el capital de la vasca sería el mayor, pudiendo rozar incluso un 20% en el caso de la Fundación BBK. Todo ello, porque Sabadell no tiene un accionista de referencia hoy en día.

Kutxabank señaló hace apenas unas jornadas que en estos momentos no estaba negociando ninguna operación corporativa en el mercado, si bien no descartó la posibilidad de estudiar aquellas que pudieran aportar valor. En este mismo sentido, el Gobierno vasco salió a defender a su entidad al considerar que no creen necesario una operación de este tipo ya que el banco tiene potencia suficiente como para seguir en solitario. Sea como fuere, ambos nombres se han puesto sobre la mesa y fuentes conocedoras confirman, al igual que ocurre en otros casos, contactos informales entre altos directivos.

En cambio, si la hipotética unión tuviese lugar con BBVA, las cosas para Sabadell serían diferentes. La entidad catalana no tendería más remedio que integrarse en la de Carlos Torres, dejando de lado la identidad de marca y diluyéndose en el gran banco de orígenes vascos. En cambio, esta hipotética unión tendría otros problemas, como la necesidad de llevar a cabo una ampliación de capital para sacarla adelante. Los bancos de inversión, como Credit Suisse, ya alertan de que la entidad resultante de este 'matrimonio' podría tener problemas para mantener su capital por encima del 11%.

Pese a todo ello, fuentes oficiales del Sabadell recuerdan que "el banco tiene una hoja de ruta para maximizar la rentabilidad y crear valor en solitario", pese a lo que estarán atentos al mercado con el fin de maximizar el valor para sus accionistas. Y es que la situación actual de los balances de las entidades, con la rentabilidad por los suelos, deja ver la necesidad de llevar a cabo este tipo de integraciones que se animan desde los supervisores en pro de fortalecer el sistema financiero.

Sea como fuere, Sabadell tiene contratado a Goldman Sachs como banco de cabecera para explorar posibles fusiones, al tiempo que está sufriendo los golpes de la situación de su filial británica -TSB- y mira de reojo a un posible aumento de la morosidad. Este podría ser un importante traspiés, sobre todo si se tiene en cuenta la composición de su cartera, en la que destacan las pymes, fuertemente afectadas por la pandemia. Para hacerle frente Sabadell ha provisionado más de mil millones de euros. Ahora, está por ver si finalmente hay boda y quién será la pareja de la catalana.