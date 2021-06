Guindos cree que si ahora no hay dudas de la banca española es gracias a Sareb

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, defiende lo que en su momento se pensó que sería uno de los principales remedios para afrontar la crisis financiera de 2008-2012. El exministro de Economía ha asegurado que Sareb fue un instrumento útil que ha ayudado a que a día de hoy no existan dudas sobre los bancos españoles y a que el país creciera por encima de la media. "Evidentemente fue fundamental", ha apostillado en los Cursos de Verano celebrados en Santander (Cantabria), organizados por la APIE y patrocinados por BBVA.

Guindos ha subrayado que los 'bancos malos' fueron una fórmula que se aplicó en prácticamente todos los planes bancarios de Europa. El actual vicepresidente del BCE considera que su creación fue crucial para poder retirar los 200.000 activos tóxicos de las entidades con problemas, que se pagaron mediante bonos avalados por el Tesoro con unos 50.781 millones de euros, un precio que más tarde se determinó que estaba sobrevalorado. El exministro se ha limpiado de culpa y ha matizado que fue el Banco de España quien hizo las estimaciones.

Uno de los problemas más recientes es que Sareb se ha convertido en un lastre para las cuentas públicas del Estado. La agencia estadística europea, Eurostat, obligó a cargar dentro del balance público este compromiso, una nueva reclasificación que ahoga con casi 35.000 millones de deuda extraordinaria y algo más de 7.000 millones de euros de déficit. Esta nueva contabilidad provoca que la deuda sobre PIB de España se dispare y sobrepase el 120%, precisamente lo que se quería evitar con su creación.

Confía en que los 35.000 millones de deuda se reducirán de forma notable en lo que le queda de vida, aunque por ahora solo se han devuelto 15.800 millones

En cualquier caso, todavía le quedan siete años de vida teórica (que podría ampliarse) y Guindos confía en que si continúa aplicando sus planes de forma correcta y el sector inmobiliario español se mantiene, podrá reducir "muy notablemente" los 34.918 millones de euros de deuda pendiente. Hasta el momento, solamente se han devuelto 15.863 millones de euros, un 31,2% del volumen inicial. Además, ha recalcado que la nueva contabilización que afecta al Estado en realidad no supone gran inconveniente porque "no afecta a los planes del Tesoro al no requerir de nuevas emisiones".

El veto a los dividendos desaparecerá "antes o después"

En otro orden de cosas, el que fuera ministro de Economía en España entre 2011 y 2018 ha subrayado que si el ritmo de recuperación de la actividad que el BCE proyecta continúa, evidentemente la recomendación que limita la distribución de dividendos bancarios "antes o después o más pronto que tarde" acabará desapareciendo. "Ha sido una medida de carácter temporal y de emergencia con la que se buscaba fomentar la liquidez de los bancos y que las entidades dirigieran todos sus recursos a la concesión de crédito", ha dicho.

Ahora, a medida que se va produciendo la normalización de la situación económica, esa recomendación irá perdiendo su sentido. Guindos también ha recordado que ya se realizó una variación respecto a la primera recomendación en la que se estableció un límite, en lugar del veto en su totalidad. El pasado mes de diciembre el BCE pidió a la banca que se abstuviera de pagar dividendos hasta el 30 de septiembre de 2021, aunque también les abrió la puerta a pagarlos con limitaciones, siempre y cuando se mantuvieran por debajo del 15% de las ganancias acumuladas de los ejercicios 2019 y 2020 y no superaran los 20 puntos básicos del índice CET1. Está previsto que se vuelva a la situación precovid en relación al reparto de beneficios a finales de julio.