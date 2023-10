Iberdrola compra a Wallbox 85 cargadores públicos de los 10.000 que tiene previstos.

Tres años después de firmar la primera carta de intenciones llegan las compras. Iberdrola adquirió durante el primer semestre del año un total de 85 cargadores rápidos públicos fabricados por Wallbox, la cotizada en la que participa como accionista de referencia a través de su brazo inversor Perseo. El grupo energético, que no acudió a la última colocación de acciones de junio liderada por Francisco Riberas, había planteado su propósito de comprar en los siguientes años hasta 10.000 de estos dispositivos.

En el verano de 2020, antes de que Wallbox emprendiera el viaje para su salida a bolsa en Nueva York, Iberdrola firmó un compromiso a largo plazo para convertir a la startup fundada por Eduard Castañeda y Enric Asunción en uno de sus proveedores más relevantes. En un primer momento anunció su intención de adquirir los primeros 1.000 cargadores rápidos para la red pública (Supernova), como parte de su plan quinquenal de movilidad sostenible para desplegar más de 150.000 cargadores en hogares, empresas y redes de vías públicas. Después suscribió una carta no vinculante expresando su interés en comprar 6.500. Un año más tarde, en 2022, decidió subir la apuesta y elevó ese tope hasta las 10.000 instalaciones, aunque ahí también incluían los cargadores ultrarrápidos Hypernova (con una velocidad de carga muy superior).

Durante ese 2022, según quedó constancia en el informe anual presentado ante el regulador bursátil estadounidense (SEC), no hubo ninguna adquisición. Ahora, en los primeros seis meses de 2023, se han ido entregando las primeras unidades de este cargador público cuya comercialización formal arrancó en la primera parte del ejercicio pasado. Wallbox refleja en sus cuentas semestrales consolidadas recientemente presentadas en EEUU y consultadas por La Información que su principal accionista adquirió un total de 85 de los 10.000 incluidos en la carta de intenciones. No se precisa si se ha vendido alguno bajo la marca Hypernova (ultrarrápido ) o todos son Supernova. No se plantean en el mismo documento ninguna previsión futura sobre cuántos se irán distribuyendo próximamente.

La energética da alguna pista. Fuentes oficiales de Iberdrola aseguran que desde el año 2020 han adquirido e instalado más de 25.000 cargadores de la marca de Wallbox, pero para el segmento residencial, en los diferentes países en los que tiene presencia. “Wallbox va a seguir siendo un socio preferente para Iberdrola a la hora de desplegar la infraestructura de carga rápida en España con el fin de electrificar y descarbonizar la movilidad", aseguran. El fabricante está obligado a precisar en sus números cuántos de los ingresos proceden de su accionista principal. En concreto durante el pasado ejercicio las ventas de esa infraestructura para particulares y de otros servicios generaron 4,3 millones de euros. “Representa el mismo precio de compra que el de otras empresas no relacionadas”, apostilla.

Para Wallbox, la alianza con Iberdrola se antoja clave por lo que debería incrementarse estos pedidos en los próximos trimestres. El propio fabricante aseguraba en su balance anual que tienen la intención de aprovechar su alianza con el grupo presidido por Ignacio Galán para “ayudar con la expansión global y acelerar la entrada al mercado de nuestro producto Supernova”. Aunque más del 70% de las cargas se hacen en casa, perseguían expandir el crecimiento de estos cargadores para la vía pública.

Además de con Iberdrola, se ha llegado a acuerdos no vinculantes de compra con otras firmas como ENI o JET Charge. En una segunda fase se plantean pactos comerciales con otros socios como supermercados o para centros comerciales. En el segundo trimestre del año ha vendido en total cerca de 350. Ellos esperan que las ventas de todos los cargadores de la vía pública, incluidos los ultrarrápidos Hypernova, estén a pleno rendimiento comercial "en el año 2024".

El 3% de las ventas

Ante el crecimiento de los ingresos totales del fabricante de cargadores, el peso que representa las ventas de Iberdrola -relevantes en los primeros pasos- se ha ido diluyendo progresivamente. En el ejercicio fiscal de 2020 concentraba más del 8% de toda la facturación; en 2021, en torno a un 6%, y en 2022, un 3%. A cierre de 2022, antes de que se llevar a cabo la ampliación de capital anterior previa a este verano, Iberdrola ostentaba el 11,4% de las acciones de la empresa con sede en Barcelona -aunque un 4,5% de los derechos de voto debido a los ‘superpoderes’ de los títulos de los dos fundadores-.

En la colocación del pasado junio acudieron los principales socios pero no Iberdrola, pese a haber ejercido como socio de referencia. En concreto, los 18 millones de acciones vendidas a un precio de 2,58 dólares cada una (45 millones de euros al cambio) se repartieron de la siguiente forma: 7,7 millones por Francisco Riberas, copropietario de Gestamp; 6,4 millones por la familia Puig (Consilium SL); 1,9 millones de AM Gestió, y el resto entre el propio CEO, Enric Asunción o Black Label Equity I, fondo vinculado al 'rey de la fresa' Alexandre Pierron-Darbonne (Planasa).

Iberdrola supera los 5.000 puntos de recarga en España

La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán cuenta ya con más de 5.000 puntos de recarga en España, tras sumar más de 200 cargadores al mes durante 2023. Además, cuenta con otros 3.000 más en construcción y otros 2.000 a la espera de trámites administrativos. Pero su ambición va mucho más allá y su plan es llegar a los 150.000 puntos de recarga en hogares/empresas y la vía pública en los próximos años. Para ello prevé importantes acuerdos con fabricantes de automóviles, ayuntamientos, comunidades autónomas y socios clave para la movilidad eléctrica.

La patronal de fabricantes de vehículos Anfac advierte de que España debería multiplicar por cinco su red de carga de alta potencia con el objetivo de que los tiempos de recarga se reduzcan a menos de 30 minutos de media. Considera que este año se debería llegar a 3.513 con más de 150 kW si se quiere alcanzar los objetivos anuales de reducción de emisiones del 'Fit for 55'.

Con el objetivo de acelerar el despliegue de la infraestructura, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una consulta pública sobre infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos con el fin de recabar las opiniones de los diferentes agentes del sector (empresas, asociaciones, administraciones públicas, usuarios de vehículos, etc.) respecto a los problemas que encuentran en el desarrollo de la instalación y puesta en marcha de los puntos.