Spenger enfría una venta a corto plazo de Másmóvil: "No es un 'trading'"

Casi no se había firmado formalmente la venta a los tres fondos de inversión Cinven, KKR y Providence y ya se pensaba en otra posible operación. Pero el consejero delegado de Másmóvil, Meinrad Spenger, ha tratado de enfriar este lunes cualquier transacción a corto plazo. "No se va a hacer nada, no se piensa en un trading para nada; ni el management, ni accionistas de la compañía buscan una venta", ha defendido el primer ejecutivo del cuarto operador de telecomunicaciones.

Hace sólo unos meses, como apuntó La Información, el propio Spenger trató de calmar a la plantilla ante una potencial operación corporativa con Vodafone. En una comunicación interna aseguró que los tres fondos se han comprometido a no vender en un periodo mínimo de un año desde la compra. "Es un compromiso formal, pero no se va a hacer nada; este es un proyecto de crecimiento y nos concentramos en crear valor a medio y largo plazo", ha asegurado este lunes.

Bien es cierto, que los fondos de inversión que han adquirido el 100% de las acciones de la empresa y han aprobado su exclusión de bolsa contemplaban en el folleto de la Oferta Pública de Adquisición (Opa) una "alternativa" al crecimiento orgánico con transacciones corporativas. "Pero ahora estamos en una fase tan inicial, que no es el momento de profundizar sobre ello", explica Spenger.

El directivo ha insistido en que el foco actual no es tanto las compras, después de años de una cierta hiperactividad en este ámbito. De esta forma, explica que el objetivo es mantener un crecimiento orgánico en el mercado español, con nuevos servicios en sectores como la energía o la seguridad, y la apuesta por el mercado de Portugal, donde opera tras la adquisición de una participación minoritaria en Cabonitel, un holding de telecos lusas, en manos de KKR.

Pese a todo, el primer ejecutivo sí que admite que el mercado español de telecomunicaciones es "el más competitivo de Europa" con 25 marcas nacionales convergentes y otros operadores locales potentes. Esa sobreabundancia de competidores es uno de los aspectos que ha señalado en su radiografía del sector, donde también ha apuntado al aluvión de promociones con descuentos o al "marketing del 5G". "Pero el número de gentes en el mercado es muy alto; Más alto de lo razonable, pero con eso no digo que sea un elemento que estemos estudiando", apostilla.