Los mejores bancos para tener la nómina antes de fin de año y ganar 500 euros

Son muchas las entidades bancarias que ofrecen dinero en efectivo a cambio de domiciliar la nómina, pensión o prestación del desempleo. Estas ofertas son muy diferentes, ya que cada banco es libre de exigir a sus clientes las condiciones que considere. Sin embargo, comparando todas las ofertas, se puede apreciar que todas suelen solicitar los mismos requisitos: domiciliar la nómina o pensión con un importe mínimo y cumplir un compromiso de permanencia.

Sin embargo, debemos tener cuidado a la hora de seleccionar la mejor oferta. Estefanía González, portavoz de finanzas personales en Kelisto, asegura que "es importante tomarse un tiempo para considerar cuestiones como los requisitos de vinculación, la cantidad máxima remunerada, el compromiso de permanencia y los impuestos que te cobrará Hacienda por el regalo".

Añade que "para hacerte con las mejores ofertas de los bancos no es suficiente con domiciliar una nómina o una pensión. En ocasiones se deben domiciliar varios recibos y realizar un consumo mínimo con la tarjeta asociada a la cuenta. De estos requisitos, puede haber algunos que supongan un gasto para el consumidor, lo que podría restar atractivo a la recompensa final.".

Las cuentas que te ofrecen dinero por domiciliar tu deuda.

La Cuenta Próxima de Targobank, del Grupo Abanca, ofrece 300 euros netos si se domicilia una nómina o una pensión de 1.200 euros o más o un regalo de 150 euros si los ingresos bajan a entre 800 y 1.200 euros.

El compromiso de permanencia es por dos años y, además, ofrece una rentabilidad del 2,53% TAE sin límite máximo a remunerar. Esta oferta es exclusiva para aquellos clientes que nunca hayan tenido su nómina domiciliada en ninguna entidad bancaria del Grupo Abanca.

Del mismo grupo destaca la Cuenta Clara de Abanca, que ofrece 300 euros netos para ingresos regulares de al menos 1.200 euros, o 150 euros si son de entre 800 y 1.200 euros. La permanencia mínima es de dos años, con una rentabilidad del 2% TAE durante el primer año para un saldo máximo de 15.000 euros, lo que permitiría conseguir otros 300 euros en intereses.

La Cuenta Online del Banco Santander regala 300 euros brutos si se domicilia una nómina o pensión de al menos 600 euros y dos recibos. Si los ingresos son de más de 2.500 euros, el premio se eleva hasta los 400 euros.

La oferta cuenta con un compromiso de permanencia de dos años, y dispone del incentivo más alto por domiciliar las nóminas más pequeñas. Es una cuenta muy recomendada al no tener comisiones ni condiciones.

Deutsche Bank, con su Cuenta Más DB, regala 30 euros al mes durante un año (hasta 360 euros en total) si se se tiene una nómina, pensión o prestación del SEPE de al menos 2.000 euros. Además, ofrece una rentabilidad del 2% TAE durante el primer año, aunque este saldo solo se remunera por un importe un mínimo de 50.000 euros. Como punto positivo, no tiene ningún tipo de compromiso de permanencia, y si en un mes no recibes ingresos, el banco no te otorga el incentivo.

El Banco Cajamar premia con hasta 500 euros por una nómina de 4.000 euros o más; 300 euros si oscila entre 2.500 y 3.999 euros y 200 si va de 1.200 a 2.499 euros. Dispone de un compromiso de permanencia de 3 años y una remuneración del 1,75% TIN de forma indefinida.

Unicaja ofrece hasta 250 euros de regalo (en caso de que tu nómina supere los 2.000 euros) y 150 euros si tu nómina está entre los 800 y los 1.999 euros. Dispone de un compromiso de permanencia de dos años.

Por último, Openbank ofrece una promoción en la que regala 120 euros al llevar la nómina, pensión o prestación por desempleo de al menos 900 euros, y cuenta con un compromiso de permanencia de 12 meses.