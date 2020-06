Microsoft España desarma su holding y vende activos a Irlanda por 430 millones

Microsoft ha desmontado definitivamente su holding fiscal con sede en España. El gigante fabricante del sistema operativo Windows vende a una de las sociedades con sede en Irlanda los activos de la filial danesa del grupo por unos 430 millones de euros. Estos eran los últimos que dependían de esta estructura con sede en Madrid, que se benefició desde principios de los 2000 de las ventajas fiscales vinculadas, principalmente, con el reparto de dividendos a Estados Unidos. Mientras esto sucede, mantiene dos 'peleas' con la Agencia Tributaria española por sendas inspecciones fiscales, para cuyo pago no ha provisionado ninguna cantidad. Por esta decisión ha sido advertida por parte de su auditor Deloitte.

La compañía dirigida en España por Pilar López montó su holding con sede en España en 2001. Y lo hizo con el formato de Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros, una modalidad que planteó el Gobierno de Felipe González en el año 1995 y que tenía por objeto eliminar la doble imposición internacional para competir con otros países como Holanda o Luxemburgo. Entre algunas de las ventajas clave se encontraba la exención completa a la hora de recibir y repartir dividendos procedentes de los beneficios de las diferentes sociedades foráneas participadas. Desde el principio, el conglomerado con sede en Madrid controló las acciones de las filiales de Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega y España.

Ocho años después, en 2009, la empresa tomó una decisión: vendió la inmensa mayoría de las participaciones que aún mantenía en su perímetro. Lo hizo a la matriz con sede en Seattle (Estados Unidos) y no a Irlanda, el 'cuartel de operaciones' internacional que le ha permitido reducir de manera importante el pago de impuestos en los últimos años. En total recibió 1.235 millones de dólares (880 millones de euros al cambio de aquel momento). Se quedó principalmente con la que operaba en Dinamarca. Ahora, una década después, se deshace también de esta última. Pero lo hace de una manera distinta, pues el comprador no está en Estados Unidos.

Según queda reflejado en la memoria presentada en el Registro Mercantil, a mediados del pasado año vendió esos activos pero a Microsoft Ireland Research, sociedad del grupo con sede en la capital irlandesa, Dublín. ¿El precio? 485 millones de dólares, que al cambio actual se queda en 430 millones de euros. Esta cantidad no ha sido plasmada como beneficio en el holding español, pues se materializó después del cierre del ejercicio fiscal, que concluye en a finales del mes de junio. Con este movimiento, la sociedad que se creó hace ahora dos décadas se ha quedado vacía, sólo con los activos de la filial española.

Se pone así fin a dos décadas, que le han permitido, especialmente en los diez primeros años, repatriar centenares de millones de euros sin ningún tipo de tributación, gracias a la legislación. Desde 2010, han sido más de 500 millones. Pese al gran beneficio que le ha reportado esta modalidad, para cuya implantación en el grupo el Gobierno de España tuvo que expedir una autorización expresa, la última reforma del Impuesto de Sociedades que entró en vigor en el año 2015 le había hecho perder parte de su 'poder'. Esta última extendía la exención en la distribución de dividendos y en las plusvalías de las participaciones extranjeras a prácticamente todas las sociedades. Quedan beneficios fiscales, pero son menos significativos.

Deloitte avisa por las inspecciones

Mientras todo esto sucedía en el lado corporativo, Microsoft volvió a vivir otro enfrentamiento con la Agencia Tributaria a cuenta de sus impuestos pagados en el país. Hace ahora tres años, los inspectores iniciaron una investigación que acabó en octubre de 2019 con un acta de liquidación de 12 millones de euros. ¿La razón? Lo que pagó de IVA e Impuesto de Sociedades entre 2012 y 2015 en este país. La empresa decidió pagar en el plazo voluntario el importe requerido por las autoridades, cuya cuantía no precisa. Y, al igual que ha sucedido en el pasado, ha decidido no provisionar ninguna de esas cantidades.

En los últimos años, tuvo que vérselas con Hacienda en otras dos ocasiones. Una de ellas implicaba un pago de 11,9 millones de euros y la perdió en una histórica derrota en el Tribunal Supremo (tras la que abonó 2,3 millones 'extra' por los intereses de demora generados durante el pleito). Otra, de 18,6 millones, se encuentra aún suspendida, pues ambas partes iniciaron a finales de 2018 un periodo de negociación amistosa, sin que ninguna de las partes haya hecho público aún ningún acuerdo.

El hecho de no haber provisionado ninguna de las cantidades reclamadas por Hacienda no ha pasado inadvertido para la auditora de la empresa. Deloitte llama la atención sobre la "incertidumbre" relacionada con esos dos procesos de inspección de ejercicios anteriores. "Las cuentas anuales no recogen ninguna provisión al respecto", apunta. ¿Cómo lo justifica la multinacional? Respecto a la que se está negociando, considera que no puede estimar con fiabilidad los resultados del proceso amistoso. En el otro caso, entiende que el "riesgo de pérdida no es probable".

Microsoft operaba en España hasta el año 2018 como una sociedad comisionista de la matriz con sede en Irlanda, como sucede en otras grandes multinacionales tecnológicas como Google o Facebook. A partir de ese ejercicio cambió el contrato que tenía y la filial se encargaba de vender directamente el producto (licencias de programas como Windows u Office), que compraba a la sociedad de Dublín. Pese a que ese cambio entró en vigor en ese ejercicio fiscal, el Impuesto de Sociedades abonado es incluso menor que el del año anterior, con algo más de 7 millones.