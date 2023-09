Ryanair descarta el equipaje de mano gratuito: "Hay libertad para fijar precios"

El CEO de Ryanair, Eddie Wilson, ha visitado Madrid esta semana para presentar dos grandes avances de la compañía en España: su nuevo centro de formación para todo su personal en el sur de Europa y la presentación de la temporada aérea de invierno, que trae nuevas rutas debajo del brazo. Lo hace, como es habitual en la aerolínea, con muchos retos por delante: los problemas con las huelgas en Francia, los distintos expedientes abiertos por el Ministerio de Consumo por cobrar extras por el equipaje de mano o la incógnita de si podrá ampliar su presencia en la Península Ibérica por la inminente privatización de la portuguesa TAP. El alto ejecutivo atiende a La Información para tratar de dar respuestas.

P: El Gobierno español ha abierto un expediente sancionador a varias aerolíneas por cobrar por el equipaje de mano. ¿Les preocupa?

R: Tenemos libertad para fijar precios. No hay suficiente espacio en el interior del avión para que todos lleven una maleta de mano y otra debajo de su asiento, por lo que lo limitamos para que quienes quieran tener la comodidad de llevar una bolsa adicional, la lleven. Mientras tanto, todos pueden llevar una bolsa a bordo que quepa debajo del asiento. Es más que suficiente para un viaje de negocios. Los estudiantes, por ejemplo, querrán conseguir el precio más bajo y no tienen por qué querer llevar maletas adicionales. Es también una cuestión de seguridad.

P: El Parlamento Europeo debatirá sobre si se debe establecer una gratuidad para el equipaje de mano en los aviones este próximo miércoles. ¿Hay alguna posibilidad de que les obliguen a dejar subir este equipaje a bordo?

R: No creo que puedan. Tenemos permitido fijar los precios de nuestros productos, es un derecho fundamental según la ley europea. Ni la Comisión Europea ni el Parlamento pueden ampliar el espacio disponible para el equipaje en un avión, así que no todos los pasajeros podrán llevar una maleta. Por eso existe una tarificación. Es igual que en cualquier otro negocio, si en un hotel quieres tener una habitación de primera, pagas más.

P: ¿Han cuantificado el coste de esta política si acaba sucediendo?

R: No va a suceder. No pueden decirle a la gente cómo fijar los precios. Ya lo intentaron en Rusia en 1970 y no funcionó.

P: Portugal ha iniciado el proceso de privatización de TAP y ya hay varios grupos interesados, como IAG, Air France-KLM o Lufthansa. ¿Cambiará el mercado europeo?

R: Damos la bienvenida a la consolidación, nos gusta. Es lo que ha sucedido en Estados Unidos. Al final habrá cuatro grandes grupos de aerolíneas en Europa, las tres mencionadas y Ryanair, y los consumidores tendrán estabilidad en cuanto a qué aerolíneas están disponibles. Esto podría liberar algunos slots (horarios) en Lisboa.

"IAG entiende mejor América del Sur que sus rivales"

P: ¿Quién cree que es el mejor posicionado para hacerse con TAP?

R: Mi opinión personal, y no la de la compañía, es que IAG probablemente entienda mejor los mercados de América del Sur que cualquiera de sus rivales, por lo que probablemente tenga una ventaja en eso. Ha tenido éxito en situar a Madrid como un 'hub' de larga distancia. Pero todo se decidirá por los precios. Si Air France o Lufthansa lo compran, es más probable que tengan a viajeros circulando por París o Alemania, lo que no será bueno para Portugal y agregará tiempo de vuelo a sus rutas internacionales.

P: ¿No es difícil que las autoridades europeas de competencia den su visto bueno a que IAG incorpore TAP después de que haber comunicado la compra de Air Europa?

R: Se debería haber permitido a IAG comprar Air Europa. No estamos de acuerdo en que se les pidiera a los contribuyentes españoles que la rescataran con 550 millones de euros. No veo por qué los contribuyentes españoles tuvieron que rescatar a una aerolínea. Ryanair y Easyjet podrían haber llenado su espacio en las rutas entre las Islas Baleares y Madrid, que es básicamente lo que hacen. Creo que TAP necesita conectividad a largo plazo. Ryanair ha hecho mucho en Portugal, tenemos aviones basados en Madeira, no como ellos. También en Oporto, donde ellos no tienen ninguno, así que IAG parece el candidato natural.

P: ¿Esto podría llevar a Ryanair a abrir nuevas rutas?

R: No, podrían ser sólo slots (frecuencias) en el aeropuerto. Lisboa está lleno porque no han construido uno nuevo en muchos años. Si se superponen entre TAP e IAG, podríamos obtener algunas frecuencias allí, pero es demasiado pronto para decirlo.

P: ¿Su intención es mejorar conectividad hacia Europa, o también a África?

R: A Europa, pero también potencialmente hacia el norte de África. Marruecos ha sido un mercado muy exitoso.

P: ¿Están interesados en adquirir alguna compañía en este momento?

R: Nunca se puede decir que no. Pero creo que nuestra preferencia es crecer de forma orgánica con los aviones que vienen. Nuestra experiencia con fusiones o adquisiciones es que son complicadas, consumen mucho tiempo y gestión, es mucho más fácil incorporar 50 aviones cada año que comprarlos de otras aerolíneas.