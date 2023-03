Santander y BBVA atesoran una reserva extra anticrisis de casi 5.000 millones

Primero SVB en Estados Unidos y luego Credit Suisse en el centro financiero de Europa han traído malos recuerdos en la última semana para las bolsas. Ambos, por diferentes motivos, se han visto golpeados por la fuga de depositantes, recordando lo sensible que es el sector a las crisis de confianza. Aunque la inestabilidad puede tardar en resolverse todavía un tiempo, los dos principales bancos cotizados españoles la encaran con un buen colchón. No solo porque las ratio de liquidez están por encima de los niveles exigidos, sino porque también cuentan con un exceso de capital de casi 5.000 millones, que aunque ambos pueden utilizar para crecer vía adquisiciones o para mejorar dividendos, también sirven de escudo para dar un plus de confianza adicional al mercado en este contexto.

En el caso de la entidad que preside Carlos Torres, el banco dispone todavía de un 'exceso de capital' de 2.000 millones de euros después de haber destinado un 47% de su beneficio récord de 6.420 millones de euros al dividendo. Esta cantidad podría desdicarse a un dividendo extraordinario para 2023 y 2024 o para invertir con rentabilidad -como dejó caer en la junta de accionistas de este viernes Carlos Torres-, pero también es una 'reserva' muy relevante para vacunarse ante las crisis y 'presumir' de fortaleza de cara a los inversores en este momento.

Por su parte, Banco Santander contaría con 2.900 millones de euros que podría dedicar bien a dividendos; pero también a reforzar capital de manera orgánica, o para realizar inversiones, explican fuentes de la entidad. Este dinero proviene del dividendo de su filial estadounidense, ya que, después de la prohibición de retribuir a los accionistas por parte de la Reserva Federal, se volvió a recuperar. Durante el Investor Day de Banco Santander, su presidenta, Ana Botín, hizo mención a que la entidad llevaría a cabo una repatriación de dividendos de los Estados Unidos, que también le coloca en una posición de fortaleza.

Hay que tener en cuenta que el reparto desde la filial estadounidense se llevó a cabo con un pago inicial de 1.250 millones de euros en el segundo trimestre de 2022 y otros 1.650 millones de euros en el tercero. Antes de que estallara la pandemia, la filial estadounidense abonaba a la matriz en torno a 380 millones al año. Este colchón cobra más sentido aún si se tiene en cuenta el carácter global de ambas entidades, con una fuerte exposición a países emergentes.

Altos niveles de liquidez y depósitos al alza

Eso sin contar que ambos bancos cerraron 2022 con unos ratios de liquidez (LCR) por encima de lo que exige el regulador a pesar de haber ido devolviendo las inyecciones de liquidez obtenidas del BCE a través de las TLTROs. En concreto, para Banco Santander, la ratio se situó a finales de 2022 en el 152%, frente al 100% exigido por el BCE. En el caso de BBVA, se situaría en el 159%, aunque sería inferior al 164% de 2021.

También hay que tener en cuenta que, a pesar de que ambas entidades no han entrado a remunerar los depósitos de sus clientes, cuentan con un gran volumen de recursos. Banco Santander maneja a nivel global un billón de euros, lo que supuso un incremento del 11,7% respecto al cierre de 2021, mientras que en España, el saldo de las imposiciones de los clientes superó los 342.000 millones de euros, lo que implica un crecimiento interanual del 17%. Asimismo, la ratio de créditos sobre depósitos es del 101%, en línea con el dato presentado en 2021, cuando ésta se situó en el 106%.

Para BBVA, la cifra a nivel grupo en depósitos roza los 400.000 millones de euros, lo que significa un incremento del 12,6% a doce meses. En España se situó en los 220.500 millones de euros, lo que implica una mejora del 6,7%. En cuanto a la relación entre préstamos y depósitos, la entidad que preside Carlos Torres la colocaría en el 90%, según el informe financiero.