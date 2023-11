Telefónica reclama una "desregulación total" ante la consolidación de las telecos

Nuevo plan estratégico y nueva reclamación de Telefónica sobre las 'reglas del juego' en el sector de las telecomunicaciones ante la potencial consolidación. El presidente ejecutivo de la operadora, José María Álvarez-Pallete, defiende de nuevo una 'desregulación total' del sector en la presentación de la hoja de ruta para los próximos tres años. Advierte que la normativa en el marco español y europeo está "obsoleta" y se basa en una configuración del mercado antigua. En España exige que si existen 'remedies' a la operación de fusión entre Orange y Másmóvil no suponga un impacto a su negocio mayorista en el país.

"Pedimos una desregulación total; no tiene sentido para nosotros ser regulados de la misma forma que cuando éramos un monopolio de cobre hace 30 años", argumenta el primer ejecutivo. En pleno debate sobre el 'pago justo' por las redes de los gigantes tecnológicos y con algunas operaciones en liza en Bruselas como la propia unión del segundo y cuarto operador en España, advierte que el mercado actual en Europa es "insostenible" por la fragmentación.

Se ha referido al desajuste entre el actual gasto de capital en Europa y los objetivos planteados por la propia Comisión: "Es hora de que se adopte una postura; corresponde a Europa decidir si quiere preservar ese nivel de competencia artificial o si queremos centrarnos en una política industrial". El ejecutivo ha vuelto a poner el ejemplo español. Hasta hace muy poco eran regulados como operador dominante en la televisión de pago. Pero la cuota de mercado de Netflix, HBO o Disney Plus no era medida, por lo que la definición el mercado relevante "es errónea".

Se ha mostrado más optimista respecto a los movimientos en torno a la consulta pública del 'fair share' para financiar las redes del comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, el gran aliado de las telecos en Bruselas. "Ha abierto la caja de Pandora; no creo que vayamos a tener tiempo para resolver algo antes de que el Parlamento sea disuelto", apunta Álvarez-Pallete. Pero ha resaltado que la pelea en los próximos dos o tres meses es un libro blanco para establecer las líneas maestras. "Vamos a participar activamente", apostilla.

En este baile de operaciones que se espera en el sector, la llegada de inversores extranjeros ya está sucediendo. Pasó con Vodafone y el socio catarí y también con la propia Telefónica y los saudíes de Saudí Telecom Company (además del interés de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales por entrar en el accionariado de la española). En este sentido, tras la presentación del plan de negocio en el Investor Day, Pallete reivindica que son "estratégicos a nivel europeo".

La fusión Orange-Másmóvil

Uno de los frentes regulatorios que tienen sobre la mesa tiene que ver con la fusión de Orange y Másmóvil. Sigue pendiente, dieciocho meses después, de la luz verde de la Comisión Europea. Todo apunta a que habrá medidas correctoras en el mercado, que implicarán previsiblemente la venta de activos móviles y otros a un cuarto operador -Digi es el mejor posicionado-. En este sentido, han reclamado que cualquier medida que se tome no implique un impacto en su negocio mayorista. En este capítulo ha asegurado que pretende ampliar el número de clientes y consolidar los que ya tiene, con Digi como uno de los más relevantes (vence en el año 2026).

"Si no somos parte de la transacción y no debería haber ningún impacto en el mercado mayorista, sería difícil entender para nosotros que cualquier solución nos afecte porque nos enfrentaremos a un competidor más fuerte", argumenta Álvarez-Pallete que, pese a que las discusiones que se mantienen en Bruselas se basan en una aprobación con condiciones, insiste en que la fusión no debería ir acompañada de ninguna compensación exigida por el regulador. Además el consejero delegado, Ángel Vilá, ha argumentado que si no van a ser líderes en clientes (sí en ingresos) no tendrían que tener limitaciones en banda ancha y en la fijación de precios con los tests de replicabilidad.

Plan estratégico

Precisamente en el mercado español ha habido mucho interés por parte de los analistas en la presentación el plan estratégico. La compañía ha confirmado como avanzó La Información que iniciará la negociación con los representantes de los trabajadores de la plantilla próximamente para llevar a cabo un nuevo plan de bajas. Pero éste podría extenderse, no sólo fuera de las tres principales filiales, sino también en otros mercados geográficos. No ha dado datos sobre los ahorros, pero asegura que están dentro de los 600 millones previstos en el plan estratégico.

El plan estratégico plantea un horizonte financiero basado en la generación de caja y el pago de dividendo a los accionistas. Prevé elevar la caja en 1.000 millones extra con la contabilidad actual en 2026 (y 900 millones con la forma de contabilizarlo actualizada y que se aplicará a partir de ahora). Espera subir los ingresos anualmente un 1% y un 2% el resultado bruto de explotación, manteniendo la deuda en una ratio de entre 2,2 y 2,5 veces. Con todo pretende mantener intacto el dividendo actual de 0,30 euros por acción en efectivo hasta 2026.