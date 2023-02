Torres calla sobre Villarejo tras quedar BBVA como la única Ibex imputada

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha evitado pronunciarse sobre la implicación de BBVA en el llamado 'caso Villarejo'. En la rueda de prensa, posterior a la presentación de resultados correspondientes al ejercicio 2022, Torres ha sentenciado que no hace "ningún comentario adicional sobre el caso" tras quedar la entidad como única Ibex imputada. No hay que olvidar que esta semana, la Audiencia Nacional ha dado el carpetazo definitivo a las piezas que afectan a Fainé, Brufau, Caixabank y Repsol.

BBVA sigue, por lo tanto, bajo el foco de la Fiscalía Anticorrupción, quien ha acusado a la entidad de entorpecer la investigación sobre los trabajos que hizo el ex comisario José Manuel Villarejo para la entidad, que es la única cotizada del selectivo español que permanece imputada. Al respecto, se ha pedido una prórroga de tres meses para seguir recabando información.

Durante su intervención, Torres ha hecho referencia a las palabras de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha pedido congelar las hipotecas tras haber presentado BBVA un beneficio récord. En ese sentido, Torres ha hecho una defensa del tejido empresarial español y de la empresa privada. "La empresa privada asigna recursos y es fundamental para que la economía funcione", ha aseverado. El directivo, en ese sentido, ha recordado que en España la entidad no alcanza el coste de capital y que la apreciación del crédito viene también por una normalización de la política monetaria. BBVA ha explicado que no cree necesario topar las hipotecas por el alza del Euríbor, puesto que las solicitudes para acogerse al Código de Buenas Prácticas son escasas. A ello hay que añadir "que el 80% de la producción hipotecaria de los últimos cinco años se ha hecho a tipo fijo, y que las hipotecas anteriores ya tienen una parte de capital amortizado, por lo cuál el impacto del índice en las cuotas no será elevado".

Torres también se ha referido a que "en nuestros resultados pesa mucho el crecimiento que hemos tenido fuera de España", después de que la entidad presentara el mayor beneficio de su historia, con un incremento de las ganancias del 38% hasta los 6.420 millones de euros, a la vez que recordaba que en España el crecimiento del banco ha sido muy bajo desde 2010, mientras que "en el camino ha habido muchos años negativos, de miles de millones de euros negativos. También nosotros hemos tenido años de pérdidas en España", se ha refirmado Torres. Finalmente, ha recordado, en su defensa por la empresa privada, el papel que tiene "la iniciativa empresarial tanto a la hora de invertir como a innovar" y ha puesto como ejemplo la descarbonización en la economía, una de las líneas estratégicas de BBVA.

Asimismo, el banco ha evitado pronunciarse sobre si recurrirá o no el impuesto especial a la banca, que tendrá un impacto en el beneficio de 225 millones de euros. En ese sentido, el presidente de BBVA ha señalado que una vez que se publique la orden ministerial y se abone la tasa, será el equipo jurídico de la entidad el que valore tomar esta decisión o no.

Remuneración de los depósitos

El consejero delegado de la entidad, Onur Genç, ha descartado que, por ahora, la banca vaya a abrir una guerra por el pasivo. Ha recordado que la entidad trabaja para ofrecer a los clientes distintas soluciones como son fondos de inversión expuestos a renta fija o bonos, que ofrecen una rentabilidad más atractiva. Para el CEO, además, el hecho de que haya mucha liquidez en el mercado permite descartar la necesidad de captar pasivo.

También la entidad ha hecho una defensa de su apuesta por Turquía a través de Garanti. "Se trata de una inversión a largo plazo", ha insistido el consejero delegado del banco, donde el beneficio se ha situado en los 509 millones de euros "un resultado mejor de lo esperado en un entorno económico muy difícil", ha señalado el banquero, aunque la mayor palanca a los resultados de 2022 ha sido México. El país Latinoaméricano ha obtenido un resultado atribuido de 4.182 millones de euros, casi un 45% más que hace un año.

Para terminar, el banco no ha descartado que aumente el dividendo, puesto que todavía cuenta con exceso de capital y el 'pay out' es del 47%, frente a un rango que podría llegar al 50%. En cambio, Torres no contempla revisar los objetivos de rentabilidad ni de exceso de capital, fijados en el Investor Day de hace un año y tres meses. "Queremos darnos un tiempo antes de revisarlos", ha dicho el presidente de BBVA.

