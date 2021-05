Villarejo a Asenjo: "Don Ignacio luego... decida lo que tenga que decidir”

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Polícia revela nuevas conversaciones entre el comisario Villarejo y el exreponsable de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, en las que el policía menciona al “señorito” y a "Don Ignacio" para indagar sobre la valoración que hacían en la cúpula de la empresa de sus trabajos de espionaje para el desbloqueo de la instalación de una central térmica (caso Arrow), en un intento de conseguir más dinero y de implicar más a la dirección de la eléctrica. La transcripción de los audios que presenta el informe están llenos de advertencias sobre expresiones ininteligibles en las que el comisario llega a mencionar a otros directivos de la entidad, como Julián Martínez Simancas, el responsable jurídico, o Fernando Becker, ex director general. El director de seguridad evita en todo momento dar más explicaciones de las necesarias sobre sus superiores.

En una de las conversaciones analizadas, Villarejo le explica a Asenjo cómo quiere presentar un trabajo "que sea de ciertos aires de calidad", para lo que parece necesitar más dinero. "Si quiero poner a este tío patas arriba ponerlo en calzoncillos para que el jefe... Don Ignacio luego... decida lo que tenga que decidir él por su cuenta, hay que invertir un poquito y hay que, hay que meterte en todo el... digamos las interioridades y, y todo el clan de, de confianza que tiene este tío, ¿no?... eso no es fácil... no sé y ¿Qué esperaba macho del presupuesto?". Frente a esos requerimientos de más dinero apelando, supuestamente, al presidente de la compañía, Asenjo le advierte que él no mira el tema económico. "Ah bueno, bueno... po habíalo con él", le recrimina el policía.

Estos nuevos audios analizados por Asuntos Internos forman parte de las nuevas pruebas que se encontraron sobre el caso a finales del año pasado y que estaban pendientes de analizar. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que, además de cuestiones sobre Iberdrola, en esos 44 documentos había audios sobre otras piezas de la investigación, algo que justifica la tardanza de los investigadores en realizar este informe, además de lo deteriorado del sonido y la falta de claridad de los resultados. El informe se entergó al Juzgado número seis de la Audiencia Nacional el 14 de mayo, seis meses más tarde del día en que se supo que existían los nuevos documentos.

Desde el punto de vista jurídico, los abogados defensores de las grandes empresas implicadas en este caso ya han advertido en varias ocasiones sobre la falta de consistencia jurídica de este tipo de audios, en los que dos terceros hablan sobre altos directivos de empresa sin nada que pueda demostrar con claridad que eran ellos los que tomaban las decisiones sobre la contratación y los trabajos que debía realizar la agencia de investigación del comisario jubilado, Cenyt.

En el caso concreto de Iberdrola, el foco de la Fiscalía está puesto en implicar en todo el proceso y llamar a declarar al exdirector general que trabajó durante 18 años en la compañía, Fernando Becker, como paso previo hacia el presidente de la empresa, si bien desde la eléctrica han advertido en numerosas ocasiones que no existen pruebas concluyentes para ello.

Tanto el caso de Iberdrola, como en las piezas en las que se investiga al BBVA o a Repsol y Caixa, la clave de todo el caso está en demostrar que la contratación de una empresa privada y con toda la documentación en regla, como Cenyt, supuso la comisión de un supuesto cohecho activo, por el hecho de que el propietario era el comisario Villarejo en una etapa en la que se cree que estaba en activo.

Fuentes jurídicas y judiciales consultadas al respecto advierten que eso será muy difícil de sacar adelante ante un tribunal, si se llega a juicio oral, dado que hay que poner sobre la mesa pruebas concluyentes que demuestren que los altos directivos o presidentes de las compañías daban esas órdenes concretas con intención y a sabiendas de que el trabajo lo hacía un funcionario público. Existe además un informe de Interior que permitía a Villarejo ser policía y mantener su empresa.