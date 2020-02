Aragonès también se suma a la mesa de negociación sobre el futuro de Cataluña 

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha anunciado este martes que él también formará parte de la mesa de negociación entre los gobiernos central y catalán cuya primera reunión debe celebrarse este mismo febrero.

Así lo ha afirmado en declaraciones en TV3, de forma que la citada mesa la compondrían, como mínimo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el propio Aragonès, por parte catalana, y el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en representación del Gobierno-.

El dirigente de ERC ha señalado que "sería lo más natural y lógico" que él participara en la negociación y, por ello, se ha mostrado "convencido" de que así lo hará. Repreguntado por la cuestión, ha dado por sentado que sí estará en la mesa y ha añadido que todavía debe "acabarse de hablar" sobre quién más debe asistir a los encuentros por parte del Govern. Ha recordado que las delegaciones deben ser "paritarias", es decir, tener el mismo número de representantes por ejecutivo.

Desde ERC ya se ha planteado en otras ocasiones un gobierno de estas características, aunque los comuns siempre han manifestado que no estarán en el mismo Ejecutivo que JxCat, y la CUP ha expresado de manera reiterada que el actual Govern de ERC y JxCat está agotado y que no apoyarán a ningún gobierno que no avance hacia la independencia.

Aragonès ha sostenido que "en la lucha por la independencia no sobra nadie", de manera que ve necesario incluir a más actores para avanzar, y ha insistido en que no pactarán con el PSC en la Generalitat. "Si hubiéramos querido hacer un pacto con el PSC en la Generalitat, lo habríamos hecho en la Diputación de Barcelona", ha asegurado, y ha argumentado que un gobierno de coalición debe tener principios compartidos y cree que esto ocurre con JxCat, los comuns y la CUP con la defensa del referéndum, pero no con el PSC.

Fecha de las elecciones

Sobre la fecha de las elecciones que anunció el presidente de la Generalitat, Quim Torra, una vez se hayan aprobado los Presupuestos del Govern de 2020, el dirigente republicano ha afirmado que la convocatoria de los comicios es potestad de Torra, pero considera que "lo más natural" es que lo acuerde con ERC.

"Lo más natural es que lo hayamos podido hablar antes. Estoy convencido de que nos habremos puesto de acuerdo con el presidente", y ha dicho que no quiere abrir una polémica sobre la fecha de las elecciones ni entrar en los reproches contra los socios del Govern.

En este sentido, ha rechazado entrar en "una espiral de reproches", después de las críticas que lanzaron dirigentes de JxCat contra ERC en un acto el sábado. Aragonès ha defendido que "tarde o temprano todos se darán cuenta que la independencia se conseguirá trabajando conjuntamente desde la diversidad que hay" en el independentismo, por lo que ha pedido abandonar los reproches y tener responsabilidad para intentar avanzar.