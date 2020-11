Asens (Podemos) censura la "república independiente para ricos" de Ayuso.

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha censurado este miércoles la "república independiente para ricos" que defiende, a su juicio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con su modelo fiscal. Así ha contestado Asens a la presidenta madrileña por sus críticas al preacuerdo que ERC ha alcanzado con el Gobierno para los PGE que incluye acabar con "el paraíso fiscal de Madrid" y ante el que Ayuso ha advertido que será "la peor pesadilla" de aquellos que quieren "robarle" a los madrileños.

"Ya es la peor pesadilla para muchos, para empezar para los madrileños y sus servicios públicos. Esa república independiente para ricos que quiere crear Ayuso perjudica a los madrileños", ha subrayado en declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press. El diputado de Unidas Podemos ha hablado de "secesionismo fiscal" para definir la propuesta de fiscalidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha defendido frente a ella la "armonización fiscal" que apoya el Gobierno central.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles la necesidad de trabajar por la "armonización fiscal" para acabar con la desigualdad entre territorios y ha avisado a Ayuso de que incluso dentro del PP hay dirigentes y presidentes autonómicos que están de acuerdo con esto. En esta línea, ha recordado que si se está pidiendo a Europa una armonización fiscal es necesaria una "coherencia" y solicitarlo también para el conjunto del territorio nacional.

Además, ha insistido en que el modelo de fiscalidad madrileño basado en la bajada de impuestos también va contra los propios ciudadanos de la Comunidad de Madrid. "No solo es un problema para los otros territorios, y sobre todo para la España vaciada, sino también para los madrileños y los servicios públicos", ha alegado.

En esta línea, ha subrayado que no puede haber "reinos de taifas" y ha defendido que con el tema fiscal hay que ser "solidarios entre todos los territorios". "Hay un efecto de capitalidad en Madrid, que quiere atraer fortunas y empresas de otros territorios, que no pueden competir en igualdad de condiciones porque es la capital de España", ha argumentado.

En esta misma línea, ha insistido en que la Comunidad de Madrid "retrae recursos" porque "tiene una capacidad extractiva de otros territorios" que hace que los demás entren en esa competición. "Eso es lo que estamos pidiendo a los países del norte de Europa, que dejen de hacer eso. Se lo estamos pidiendo a Holanda", ha aclarado.

Asens ha defendido que la propuesta planteada por ERC no es novedosa, sino que es un planteamiento que varias formaciones han defendido en el pasado y que el Gobierno ya tenía sobre la mesa. "No nos quedemos con la foto de hoy", ha indicado el diputado. En cuanto a las singularidades en este sentido de Euskadi y Navarra, que cuentan con régimen propio, ha recalcado que no es comparable con la situación de la Comunidad de Madrid al estar reconocida esta condición de ambas regiones en la Carta Magna "y quien lo plantee esto tendrá que plantear modificar la Constitución".

"Son dos regimenes que están regulados a partir del consenso de 1978, y sí es objeto de crítica por parte de algunos partidos como Ciudadanos, pero son cosas diferentes porque ahora hablamos de una política para atraer fortunas y empresas a Madrid en detrimento de otros territorios", ha zanjado.