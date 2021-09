Borràs cuestiona la voluntad de diálogo de Sánchez tras la polémica por El Prat

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha cuestionado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga voluntad de diálogo con Catalunya después de la suspensión de la inversión para ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat anunciada el miércoles por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. "Esta es su idea de diálogo. Es muy elocuente. Llegar a unos acuerdos que después incumples. No sé si la agenda de Pedro Sánchez es la del encuentro o la del desencuentro", ha expresado en una entrevista en Cataluña Ràdio recogida por Europa Press.

Para Borràs, la decisión de dar por roto el acuerdo de ampliación de la infraestrucutra da "muchas pistas de cuál es la consideración que le dan al diálogo con Catalunya y a la resolución del conflicto en relación a las infraestructura o en relación a la autodeterminación y la amnistía". Preguntada por si la decisión del Gobierno sobre El Prat debe afectar a la mesa de diálogo entre gobiernos que se prevé para la semana que viene, ha recordado que ese espacio "es una apuesta de ERC" y que ellos están en ella en virtud de un acuerdo de investidura.

"Quien apuesta por la mesa de diálogo, quien ha hecho su opción estratégica para llegar a acuerdos con el Estado español que hemos visto que se desdice de los acuerdos a los que llega --como es el caso del aeropuerto-- tendrá que saber qué quiere, qué espera de esta mesa y cómo puede confiar en el Estado español en esa mesa", ha explicado en relación a los republicanos. Sobre si el hecho de que consellers de ERC anunciaran que participarían en la manifestación del 19 de septiembre contra la modificación del Aeropuerto puede ser el detonante de la ruptura del pacto, ha dicho que no lo sabe, pero lo ve como una "excusa" del Gobierno para romper el acuerdo.

Sobre las críticas del Gobierno sobre las discrepancias en el Govern en torno a la reforma del aeropuerto, ha reconocido el desacuerdo entre Junts y ERC en el Govern, ha recordado que también en el Ejecutivo central hay desacuerdo entre los socios de Gobierno y ha defendido que existan discrepancias en este tipo de ámbitos.

"En otro orden de cosas, es evidente que tiene que haber posiciones tan unánimes como sea posible en el seno del Govern: no tratar temas tan importantes con esta frivolidad. Pero excusarse en esto para llevar a cabo un plan que tenías pensado, es una excusa", ha terminado. En este sentido, ha exigido una posición unánime de los intereses de Cataluña en la votación de los Presupuestos Generales del Estado y "no de apuntalar al Gobierno español, no de hacerles de muleta".