El grupo de Pascal acelera para lanzar un 'PNV catalán' y sondea a VIP económicos

Se llaman 'El País de Demà' (El País de Mañana') y su idea es poner en marcha un partido catalanista pragmático, al estilo PNV, capaz de influir tanto en Barcelona como en Madrid. Es un grupo liderado por Marta Pascal, la excoordinadora del PDeCAT que apartó Carles Puigdemont, e integrado por antiguos cargos de la formación que buscan hacer política realista. Durante la crisis del coronavirus han aprovechado para acelerar sus planes y establecer contactos con los poderes económicos de cara a la carrera electoral que se va a abrir en Cataluña cuando Quim Torra apriete el botón rojo y convoque las elecciones.

A este equipo se les conoce también como "el grupo de Poblet". Algunos nombres, además de Pascal: Carles Campuzano, Jordi Xuclà o Marta Pigem, entre otros. También Antoni Bayona, letrado del Parlament que dimitió por su disconformidad con las llamadas leyes de transitoriedad. Ven opciones claras de ocupar el hueco que dejó la antigua Convergència i Unió y que no está siendo cubierto en este momento. Una lista, en definitiva, que defienda ideas sensatas y que su motor no sea el derecho de autodeterminación. Quieren, en definitiva, cortar amarres con todo lo que representa la deriva soberanista y están buscando una alternativa alejada de la vía Waterloo.

También quieren establecer esa conexión con empresarios y poderes económicos que tuvo CiU en su día, que no tiene el partido de Puigdemont y que ERC no está cuidando. En algunos sectores financieros, por ejemplo, no se ha visto con buenos ojos un encuentro digital entre el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y nexo con los grupos económicos, y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, celebrado hace unos días para dialogar sobre independencia y los derechos del pueblo catalán y euskaldun. La conversación fue por Instagram. Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso, también ha entrevistado en su programa 'La Fábrica' al líder vasco:

El grupo de Pascal ya ha establecido relaciones con el Ibex catalán, con la patronal Foment del Treball, con el Circle de Economía, con Cecot... Y está montando sesiones en las que están participando actores importantes de la sociedad catalana. Por citar nombres, uno de ellos es Xavier Faus, presidente del Cercle d'Economia y fundador de Meridia Capital. También Teresa Garcia-Milà, consejera externa de Repsol y exintegrante también del consejo del Banco Sabadell, así como Antoni Trilla, uno de los principales epidemiólogos del país. Son algunos de los nombres que se están empezando a vincular con esta vía catalanista pragmática.

Este grupo ya tiene un manifiesto sobre reestructuración económica que ahora quiere convertir en una ideario electoral. Es un decálogo que busca, entre otras cosas, recomponer esa relación entre dirigentes políticos y empresarios que, según consideran, se ha perdido desde hace años en Cataluña como consecuencia de la deriva soberanista y, especialmente, de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Tras ella miles de empresas tuvieron que cambiar su sede social y aún no han vuelto. Eso es lo que quiere 'El País de Demà', recuperar esa colaboración para que la recuperación sea lo más vigorosa posible en Cataluña.

Estos dirigentes, por cierto, también apuestan por la implantación de un ingreso mínimo vital propio en Cataluña dirigido a las familias sin ingresos o con ingresos bajos. "No podemos, ni queremos, dejar a nadie atrás en Cataluña", se puede leer en su manifiesto.

Con estar bases en este momento de confinamiento siguen montando a reloj esta candidatura. Pretenden ser ese nuevo actor que recosa la sociedad catalana. Y es que el tablero todavía puede sufrir un vuelco importante en cuestión de semanas. El suplicatorio de Laura Borràs, portavoz de JxCAT en el Congreso, debería votarse cuando la situación lo permita. Ello abriría el debate sobre el nuevo líder del partido de Puigdemont en Madrid. Dos opciones: Míriam Nogueras o Ferrán Bel.

En cuanto al candidato de JxCAT para las catalanas, una vez se despeje la inhabilitación de Torra en el Tribunal Supremo", el partido tiene que mover ficha. Tienen banquillo. Efectivamente, hay dirigentes que se citan también como posibles candidatos en las futuras elecciones autonómicas. Es el caso de Marc Solsona, que el pasado 26-M revalidó con mayoría la alcaldía de Mollerussa; de Anna Erra, de Vic; de Meritxell Roigé, de Tortosa; de Marc Castells, de Igualada; o de Xavier Fonollosa, de Martorell. Todos ellos representan el ala de del partido menos radicalizada. Algunos les ven trayectoria.

En ERC las miradas se dirigen hacia el citado Aragonès. El vicepresident, con buenas relaciones con Moncloa, es el candidato de Oriol Junqueras, que sigue dirigiendo desde la prisión de Lledoners la estrategia de la formación. Rufián está en su equipo. Pero en las filas republicanas también existe un sector duro. Es el caso de un grupo que lidera Marta Rovira, actual secretaria de organización y que se encuentra fugada en Suiza. Su apuesta no sería Aragonès, sino el presidente del Parlamente, Roger Torrent. La maraña catalana sigue enredada.