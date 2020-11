Las CCAA ahondan en los cierres tras no frenar la curva en 15 días de contención

Tras 15 días con el segundo estado de alarma, aunque esta vez solo limitado al toque de queda nocturno, España no logra contener la segunda ola. Las cifras de contagios diarios se han reducido ligeramente en las últimas jornadas, de hecho la incidencia sigue a la baja, con una tasa de 525,74 positivos en los últimos 14 días y la transmisión se ha ralentizado, pero ahora preocupa el repunte de fallecidos, España encadena varios días por encima de las 300 muertes diarias, y el colapso hospitalario. Ante esta situación, las Comunidades Autónomas suman nuevas restricciones, con el confinamiento domiciliario en el punto de mira, para evitar el agravamiento de la pandemia.

Las nuevas medidas vienen después de que tres autonomías (Asturias, Ceuta y Melilla) solicitaran al Gobierno central aplicar un confinamiento domiciliario. Por el momento, el Ejecutivo central se ha negado a decretar esta medida y pide esperar hasta el 9 de noviembre para valorar las restricciones anteriormente impuestas en toda España.

Entre las CCAA con nuevas normas está Extremadura, que aplicará desde este domingo y durante 14 días las restricciones del nivel tres de alerta en todos sus municipios. La nueva orden que se ha publicado este sábado mantiene la prohibición de reuniones de más de seis personas en espacios públicos y privados , pero además reduce los aforos en todos los espacios. Los locales comerciales tendrán un máximo de aforo permitido del 40%, y si es dentro de un centro o parque comercial, en las zonas comunes será de un 30%, mientras que los hoteles y alojamientos turísticos tendrán un máximo permitido del 35% en sus zonas comunes.

Por lo que respecta a los locales de hostelería y restauración, no estará permitido el consumo en barra y dentro del local no se podrá superar el 40% del aforo, con un límite en las mesas de 6 personas si no son convivientes. En las terrazas al aire libre el porcentaje no superará el 50% del aforo, guardando la distancia de seguridad.

Cataluña, por su parte, no ha endurecido las restricciones pero sí continúa con ellas. La Generalitat anunció este viernes la prórroga del toque de queda nocturno 15 días más. En la región los indicadores de contagios, el riesgo de rebrote y la velocidad de reproducción han mejorado en los últimos días, pero los fallecidos continúan al alza, 66 en las últimas 24 horas. En el caso de los ingresados, este sábado se ha notificado una reducción de los pacientes de Covid en planta, pero los de la UCI se han visto incrementados en once.

Andalucía supera el pico de ingresados en UCI en marzo

Andalucía ha superado este sábado el pico de ingresados por coronavirus Covid-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y estudia nuevas restricciones para la población para evitar el colapso sanitario. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reúne este domingo al comité técnico-científico que asesora al Gobierno autonómico para evaluar la situación de la pandemia en el territorio y determinar nuevas medidas. Tras el fin del toque de queda ese mismo día, Moreno indicó días atrás que no descartaba ningún escenario, manteniendo su postura de implantar medidas más estrictas si no mejoran los datos, aunque el confinamiento domiciliario lo plantea como "última opción".

En concreto, este viernes señaló que la posibilidad de cerrar los negocios de hostelería y de restauración para tratar de frenar los contagios está "sobre la mesa" y que se tomará una decisión el domingo con motivo de la reunión del comité técnico-científico que asesora al Ejecutivo.

Los datos publicados este sábado obligan a mayores restricciones tras el agravamiento de la situación hospitalaria. El número de pacientes en UCI experimenta su vigésima subida consecutiva con 16 más, después del aumento de cuatro del viernes, -menor incremento de la última semana-, de 14 el jueves, de en ocho el miércoles, de 19 el martes, de 22 el lunes y de 19 el domingo. Aún así, los ingresos en planta sí se han contenido ligeramente. Cinco días después de superar el registro máximo de 2.708 hospitalizados de finales de marzo y tras semanas con aumentos en la cifra diaria, en esta jornada los hospitalizados bajan a 3.197, 29 menos que la víspera.

Asturias insiste en el confinamiento domiciliario

Algunas CCAA se plantean el confinamiento domiciliario para reducir los contagios. Entre ellas, Asturias ya lo solicitó pero el Gobierno no lo ha permitido. El Ejecutivo descarta por ahora esta medida. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló este viernes que "no estamos llegando tarde" a esta segunda ola y afirmó que todavía se está a tiempo de evitar esa restricción. Ante esta situación, los gobiernos autonómicos amplían las medidas limitados al paraguas jurídica que les da el Estado.

En ese sentido, Asturias mantiene el cierre perimetral de Oviedo, Gijón y Avilés y de la actividad económica no esencial. Aún así, insiste en el confinamiento domiciliario y el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha pedido a la población que lo hagan por su propia voluntad. "Os quiero recomendar abiertamente que asumamos una regla cada uno de nosotros en nuestro comportamiento: Tenemos que tender a autoconfinarnos. Es decir, a reducir al máximo posible nuestras salidas más que para trabajar, los que por suerte podemos trabajar; para estudiar; o para hacer las compras de primera necesidad. Para todo lo demás tenemos que evitar esas salidas. Dejo fuera, evidentemente, los paseos que todos tenemos que dar o también la actividad deportiva", ha dicho.

Barbón también hizo referencia, en su mensaje, a la evolución de los datos en la comunidad, apuntando que en la última jornada se alcanzaron cifras máximas de contagios durante la pandemia, con 574 casos y una tasa de positividad del 10%. Igualmente, tuvo palabras para los fallecidos, destacando cómo en un solo día de esta semana fallecieron 22 asturianos y asturianas. Ante esta situación, el presidente defiende la adopción de medidas "absolutamente contundentes y restrictivas".

Euskadi eleva la tasa de positividad al 11,45%

El Gobierno vasco también ha endurecido las restricciones tras los primeros 15 días de estado de alarma. La región ha reducido este sábado los contagios diarios pero la tasa de positividad alcanza el 11,45%. Euskadi ha detectado este pasado viernes 1.445 nuevos positivos en coronavirus, lo que supone 102 menos que en el día anterior. Además, 84 personas con coronavirus han ingresado en planta y 119 pacientes permanecen en las UCI de los hospitales vascos, lo que supone ocho más que ayer.

Según ha señalado la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, los datos de este sábado "corroboran" la decisión del Gobierno Vasco de endurecer las medidas recogidas en el decreto que ha entrado en vigor y que buscan "cortar la transmisión del virus". Entre las nuevas medidas está la prórroga del toque de queda nocturno, a partir de las 22:00 horas, y el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, que solo podrán mantener su servicio a domicilio. Además, como novedad, en todos los centros de trabajo será obligatorio llevar mascarilla aunque se mantengan las distancias.

La Comunidad Valenciana, por su parte, rompe la tendencia nacional de menos contagios diarios y este sábado ha registrado un nuevo récord con 2.327 casos, la cifra más elevada desde el inicio de la pandemia. Estas nuevas positivos sitúan la cifra total en 71.952 personas. Por otro lado, los hospitales valencianos cuentan en estos momentos con 1.359 personas ingresadas: 118 en la provincia de Castellón, con 23 pacientes en UCI; 473 personas en la de Alicante, con 84 en UCI; y 768 en la provincia de Valencia, de los cuales 134 se encuentran en la UCI.